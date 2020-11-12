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CARTELERA TV / 13 de noviembre de 2020

- 22:54 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 LAS RECETAS DE MORFI

10.00 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ

10.30 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 FLOR DE EQUIPO

13.00 NOTICIERO 7 - PRIMERA EDICION

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 ALAS ROTAS

18.00 FLORICIENTA

19.00 ELIF

19.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

19.30 ELIF (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICION CENTRAL

21.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

21.30 FUERZA DE MUJER

23.45 30 AÑOS JUNTOS. EDUCANDO A NINA

00.15 STAFF

00.45 CUENTOS INOLVIDABLES

01.00 CIERRE DE

TRANSMISIÓN. l


CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SÁBADO SAGRADO

14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.30 ANIMAPAKA

16.00 FANÁTICAS

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: HUAICO HONDO vs. HURACÁN (R)

20.00 MÁS FÚTBOL

21.00 JUNTOS POR LA INCLUISIÓN

21.30 PEDALIER

22.00 DE A DOS

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)


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