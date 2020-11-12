CARTELERA TV / 13 de noviembre de 2020

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 LAS RECETAS DE MORFI
10.00 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ
10.30 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
11.45 FLOR DE EQUIPO
13.00 NOTICIERO 7 - PRIMERA EDICION
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 ALAS ROTAS
18.00 FLORICIENTA
19.00 ELIF
19.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
19.30 ELIF (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7 - EDICION CENTRAL
21.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
21.30 FUERZA DE MUJER
23.45 30 AÑOS JUNTOS. EDUCANDO A NINA
00.15 STAFF
00.45 CUENTOS INOLVIDABLES
01.00 CIERRE DE
TRANSMISIÓN. l
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SÁBADO SAGRADO
14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.30 ANIMAPAKA
16.00 FANÁTICAS
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: HUAICO HONDO vs. HURACÁN (R)
20.00 MÁS FÚTBOL
21.00 JUNTOS POR LA INCLUISIÓN
21.30 PEDALIER
22.00 DE A DOS
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)