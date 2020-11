Iglesia evangélica cocinó para 120 personas afectadas por la pandemia

13/11/2020 - 00:35 Interior

AÑATUYA, General Taboada (C) El equipo de Raza Contra el Viento (RCV), de la iglesia Eben-Ezer del Movimiento Cristiano y Misionero, estuvo cocinando (con todo los recaudos y protocolos establecidos) para las personas que en estos días no pueden trabajar, ya sea porque la actividad está paralizada por la fase 1 en la ciudad, o bien por no poder salir hacia zona rural, y también lo hicieron para quienes se encuentran aislados por la pandemia de Covid 19.

Muchas personas fueron a retirar su almuerzo en el templo ubicado en Absalón Rojas 447, y a quienes están aislados se les llevó hasta la puerta de sus domicilios.

“Este acto solidario fue posible gracias al aporte de la congregación y de algunos comercios de la ciudad de Añatuya. Se pudo recaudar para cocinar para 120 personas, y tenemos proyectado hacerlo todos los miércoles, por eso si alguien se quiere sumar a colaborar, pueden contactarnos en nuestras redes”, indicaron Milka y Pedro Hoyos, integrantes de RCV.

El único requisito solicitado fue que concurrieran con barbijos, dentro del horario establecido de circulación, y guardar el distanciamiento correspondiente.l