FÚNEBRES | 13 de noviembre del 2020

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Modesto Ordoñez Ducca, Maria Eugenia Beltran junto con sus hijos Agustin, Milagros, Sofia, Modesto y Martin, participan el fallecimiento de Pablo Degano.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Enrique Bonacina y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Sus ex compañeros de la Promoción del 76 del Colegio San José, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Eduardo Bonacina y flia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Tus amigos de la juntada de los jueves participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Ramón Chamorro y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Lic. Claudio Arredondo, Lic. Maria Paula Araya y familia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. La comision directiva del Institito Cultural Anglo Argentino y Big Ben School participan con profundo dolor el fallecimiento del miembro de la comision directiva, Cdor. Pablo Degano y acompañan a su familia en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. La comision directiva y comunidad educativa del Instituto Cultural Anglo Argentino y Big Ben School participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la Sra. Adriana Ick y a su familia en este triste momento. Ruega oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. La comision directiva y comunidad educativa del Instituto Cultural Anglo Argentino y Big Ben School, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su representante legal Dra. Angelica Maria Degano y a su familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Magdalena Meneghini participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su hermana Angelica Maria y a su familia en este triste momento. Ruego oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Maria Isabel Zavalia y sus hijos Javier y Natalia, Agustin, Federico y Anabel, Carolina y Joaquin, Isabel y Nicolas, Magdalena y Patricia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Adriana y su familia en este triste momento.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Francisco E. Cerro, María Mercedes Clusella y sus hijos Francisco y Antonella, Sebastian, Magdalena, Delfina y su nieto Francisco participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Jesus dijo "Yo soy la resurreccion. El que cree en mi, aunque muera vivirá". (Juan 11-25). Julia Sosa, sus hijos Facundo Milki y Eugenia Ulloa, M. Julia Milki y Ricardo Montenegro, M. Elvira Milki y Luis Bau, M. Angela Milki y Roberto Arnedo, acompañan a su flia., con profundo dolor por tan lamentable pérdida.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Manuel Aznarez, su esposa Patricia Tevez y sus hijos Manuel y Felipe participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Daniel Zamora, Silvia Cura, Anabella, Isabella y Juan Cruz participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este doroloso momento.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Oscar Luis Karam, Carmen Venegas de Karam, Luis Augusto Karam, Carime Karam y fia, participan dolor el fallecimiento del Cdor. Pablo Degano.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Diego Braia, su esposa Karina e hijos participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Amén.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". José Luis Yoles y flia y los integrantes del Estudio Yoles, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro colega y amigo. Elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. "Un alma hermosa a ascendido al Cielo, lejos de su familia, pero mas cerca de Dios, dejando atras todo dolor y tristeza. Lo acompañamos en su sentimiento a su hermano Luis, toda su familia del CCV Alberdi.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Carlos Weyenbergh,M.Silvia Lescano y sus hijos Agustina,Carlos e Inés María participan con profundo dolor su fallecimiento.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Jose Alberto Espeche, Virginia Karam de Espeche, sus hijas Maria Victoria y Maria Virginia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Beba Fiorini de Campitelli, sus hijos Hector Sebastian y Marta Cecilia Campitelli y Diego Cardona, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. "El que cree en mi no morirá jamas". Magali Suasnavar de Vera, sus hijos Ana Cecilia e Ignacio, Fernando, Marcelo y Maria Angela y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Pablo, esposo, padre, abuelo, y amigo ejemplar.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Ramiro Mansilla, Maru Fiorini y sus hijos Nicolás y Guadalupe participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. En momentos como estos ninguna palabra es suficiente para calmar el dolor que llevamos adentro, Pio, Maria Marta y Maria Cira Galvan, participan su fallecimiento y acompañan a sus hermanos, a sus hijos y a todas sus respectivas familias. Elevamos oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. En este momento de tanto dolor Dios es nuestro refugio y consuelo. Maria Marta Galván participa su fallecimiento y acompaña a Adriana y familia en esta irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano del Dr. Luis Alberto Degano, socio de la Institucion. Ruega oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Marcela Dapello y familia, participan y acompañan en este momento a su esposa Adriana e hijo Nicolas.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Felicitas y Eugenia Degano junto a Eduardo Contato Carol y José Peirano, hijos y nietos , acompañan a Adriana, Pablo y familia, Nacho, Francisco, Paula y Julieta en tan triste momento y ruegan una oración en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Felicitas y Eugenia Degano acompañan con profundo dolor a sus queridos primos, Cecilia, Grego, Alfredo, Luis, Angélica y a sus familias en tan triste momento y ruegan una oración en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Daniel Olmedo, su esposa Mercedes Peláez y sus hijos, participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso eterno. Que brille para él la luz que no tiene fin.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Victor Emilio Zain y María Delia Jiménez Mas, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Negra Leoni de Paradelo, sus hijos Adolfo, José y Fernando y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Sus "Amigos de Siempre": Adolfo, Carli, Cucho, Fernando, Gato, Marcelo, Pabe, Paco, José, Roberto, Yoki, Mario y Quique, participan con profundo dolor su partida, elevamos oraciones en su querida memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Mónica Cristina Martínez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso momento. Q.E.P.D.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos: Susana Josefina, Mario Ramón, César Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas familias, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Patricia Abate y su hija Josefina, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Teacher Chiqui Vittar y su esposo Poly Rodríguez acompañan en este duro momento a Adriana Ick y Angélica Degano y sus respectivas familias. Las abrazamos a la distancia y que brille para El la luz que no tiene fin.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Julio César Fraguas, su Sra. Lucrecia De Arzuaga y sus hijos María Eugenia, Julio, Cristina y Cecilia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Julio César Fraguas (h), su esposa Rossana Moreno y sus hijos Facundo, Jerónimo y Octavio Fraguas, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Eduardo De la Rúa, su esposa María Eugenia Fraguas, sus hijos Manuel, Lucía y Clara, y su nieto Tote, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Dra. Ana Maria Catella y sus hijas Nadia y Valeria Canavosio , lamentamos profundamente la pérdida de su primo. Nunca dejarás de vivir en el corazón de los que te tuvimos cerca. Hicimos un culto de la amistad, eras especial con esa calidez que te caracterizaba. Adiós, rogamos por tu eterno descanso.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Mónica Gómez Macedo, sus hijos Laureano, Octavio y Patricio Ick, participan su fallecimiento y acompañan con dolor a Adriana y familia en tan difícil momento. Que descanse en paz.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Carlos Ottinetti, Luisa Costa Paz, sus hijos Marcos, Emmanuel y Joaquín, participan con profundo dolor su inesperada partida y acompañan en este doloroso momento a sus hermanos, esposa e hijos. Rogamos por eterno descanso de su alma.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Norma Abdala de Matarazzo participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria y por su descanso eterno

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Pedro Lofiego, Silvia Graciela del Valle Verdugo de Lofiego, sus hijos: Daniela Estefanía, Juan José y Marco Fabrizio Lofiego, participan con profundo color su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. José Luis Jensen e Irene María Viaña participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso momento.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Federico Witthaus, Florencia Sal, sus hijos Federico, Lucila y Victoria participan con profundo dolor el fallecimiento de Pablo y acompañan a toda su familia en este triste momento.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Lastenia Medrano y sus hijos María Lastenia, Florencia, Rodolfo, Virginia y Teresa Sal con sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Pablo y acompañan a toda su familia en este triste momento.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Contador querido cuanto lamento tu partida. Gracias por tus enseñanzas, siempre estarás en mis recuerdos. CP. Mauricio Rodolfo participa su fallecimiento y comparte sus sentimientos con sus seres queridos.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Blanca Acuña de Montenegro, sus hijos Santiago y Carlos Eduardo Piña y sus respectivas familias lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a Adrianita, hijos y demás familiares elevando oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Santiago Piña, sus hijos María Josefina y Santiago Piña lamentan su fallecimiento y acompañan en su pesar a Adrianita, hijos y demás familiares elevando oraciones por su eterno descanso.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Carlos Eduardo Piña, su esposa Bety, sus hijas Carla, Eugenia y Mercedes participan su fallecimiento y acompañan a Adrianita, hijos y demás familiares en este momento de profunda tristeza. Elevan oraciones por su descanso en el Señor.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. María José Argañarás, su hija Martina Guerrieri participan su fallecimiento y acompañan afectuosamente a Adrianita, hijos y demás familia rogando oraciones por su descanso en la Gloria del Señor.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Cuanto dolor, cuanta tristeza Adriana. Te acompañamos con el corazón a vos y a tu familia. Juan Pablo Vignau, Noemí Mansilla y sus hijos Pablo Cesar, María Silvia y Jerónimo. Ruegan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Eduardo Enrique Cosci, Alicia Freytes, sus hijos Edu, Sofía y Diego y nietas lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Coca de Yemma participa y acompaña en su dolor a la familia Degano Ick rogando por su eterno descanso y brille para él la Luz que no tiene fin. Oraciones por tan dolorosa pérdida.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Clara R. Barthe de Rovarini, sus hijos Juan Manuel y Gabriela, Pablo y Marcela, Julio y Jorgelina y sus nietos lamentan la partida de Pablo y acompañan a su familia elevando oraciones por su eterno descanso.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Luciana Fochi y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Marta Sánchez y su hija Josefina López, participan con dolor su fallecimiento. Acompañamos a su familia y elevamos una oración en su querida memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Adolfo Paradelo; Nancy Sosa de Paradelo y sus hijos Adolfito, Juan José, Juan Pablo, Agostina y Lucía, participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañamos a su esposa Adriana y a sus hijos en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Tomás Lucio, su esposa Ester Ábalos de Lucio, sus hijos María Soledad, Eugenio, Alejandra y sus respectivas familias, participan su fallecimiento, elevan oraciones por el descanso de su alma y piden consuelo para su familia.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Dante Luis Hernández, Gabriela Rufino y sus hijos acompañan a su familia y piden oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. "Dios no prometió días sin dolor, risas sin tristezas, ni sol sin lluvias, pero sí prometió fuerzas para tu día, consuelo para tus lagrimas y luz para tu camino. Que tu alma descanse en paz y brille para ti la luz que no tiene fin". Antonella Vespasiani y familia acompañan en este difícil momento a toda la familia de Pablo y elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Marcelo, Claudia, Josefina y Guillermina Roger despedimos a Pablo con profundo dolor y acompañamos a su querida familia en este difícil momento.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Julio César Rodríguez, su esposa María Silvia Cazzaniga y sus hijos Nicolás, Julieta y María de la Paz participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Elsa Fiorini de Feijóo, sus hijos Jorge y Graciela, Ana María, Víctor y Silvia, Carlos, Lucas y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Carlos Eugenio Feijóo, sus hijos Lucía y Eugenio, Lucas y Florencia, Milagros y Coco, Santiago y Maia, y Gonzalo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Marta Góngora de Massa participa con profundo dolor el fallecimiento de Pablo y ruega una oración en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. La 2002 y sus respectivos hijos acompañan a su amigo Luis en este difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Gerardo Ortiz, Maria Allub y sus hijos Agustín y Morena y Sra. Nuni Toledo de Ortiz, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Adriana y su familia en este doloroso momento.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Angélica Elba Ick Vda. de Salomón participa con profundo dolor su fallecimiento del esposo de su sobrina Adriana. Eleva oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Ramón Jorge Rosales y familia, participan su fallecimiento y acompañan a la Sra. Adriana y demás familiares en este momento de dolor. Se elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. José A. Rodríguez Arias, Mariana Baena, y nuestros hijos Fernanda, Oruga, Javier, y Mariana; acompañamos con profundo dolor, y el enorme cariño de siempre, a toda nuestra querida familia Degano.-

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Dr. Pascual A. Llugdar acompaña a su hermano Luis y familia en este difícil momento. Rogando por el eterno descanso de su alma.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Alicia Elena Carrasco, su madre Gringa y su hija Lucía, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Adriana con mucho cariño y oraciones.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Aldo Mazzoleni, su esposa Alicia y su hija Micaela participan con profundo dolor su fallecimiento.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Gustavo Nabac, Yeyé Kozlowski y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Lito Nazario y familia despiden a su contador, pero fundamentalmente a su Amigo. Ruegan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Carlos Aznarez y familia. En estos momentos tan dramáticos de la humanidad quiero expresar todo el cariño que he tenido por vos y tu familia y mí pesar más profundo por tu fallecimiento. Te hemos querido siempre y nuestros recuerdos me acompañarán hasta el fin de mis días. Rogamos a todos eleven oraciones por el eterno descanso de tu alma.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Javier Allub y Familia participan con profundo dolor y acompañan en este difícil momento a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Noemi Bonatti, Mariana y Patricio Moggio, participan con profundo dolor y acompañan en este difícil momento a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Dr. Marcelo Moggio, participa con profundo dolor el fallecimiento de su contador y amigo. Acompaño con afecto a su familia en estos momentos de dolor.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Mario Iagatti y Familia participan con profundo dolor y acompañan a la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Darío Alejandro Díaz y su esposa Carina Elizabeth Fadel Poloni y su hija Velentina Díaz Fadel, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Ana María Contreras de Campos, Javier y Maximiliano Campos, depedimos con gran dolor a nuestro querido Pablín. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Viviana Pinto, sus hijos Ignacio, Joaquín, Hernán y Magdalena de Arzuaga y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Adriana, hijos y hermanos en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Ing. Oscar Barrionuevo y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Joaquín de Arzuaga, Carolina Meneghini y sus hijos Joaquín, Manuela y Sofía, participan su fallecimiento y acompañan a Adriana, hijos y hermanos en este doloroso momento. Elevan una oración en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Cia. Recreativos Argentinos UTE participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Daniel Rojas Polti, Laura Elvira Bergues e hijos, lamentan profundamente su deceso y acompañan a Adriana en este doloroso momento. Que brille la luz que no tiene fin.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Silvia Abalovich, sus hijos, hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Adrianita y familia, elevando oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Mariano Bellomo, Valeria Franceschini y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. BROCAL (Banco de Ropa y Calzados) participa su fallecimiento y acompaña a su hijo Escribano Pablo Degano Ábalos por esta gran pérdida. Ruega oraciones en su memoria

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. María Luisa Rimini Olmedo, sus hijos: Luli, Raúl, Tristán, Maria, Joaquín, Agustina y sus respectivas familias participan, con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su mujer Adriana y a sus hijos y hermanos con mucho amor. Elevan una oración en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Luli Femayor, sus hijos: Gastón, Facundo, Santi y Lulu participan, con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su mujer Adriana y a sus hijos y hermanos con mucho amor. Elevan una oración en su memoria

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Maria Femayor, sus hijos: Alejo, Luiisina y Trinidad participan, con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su mujer Adriana y a sus hijos y hermanos con mucho amor. Elevan una oración en su memoria

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Raúl Femayor, Alexia y sus hijos Tomás y Agustín participan, con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su mujer Adriana y a sus hijos y hermanos con mucho amor. Elevan una oración en su memoria

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Tristán Femayor, Elvira Ruiz y sus hijas Milagros y Victoria participan, con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su mujer Adriana y a sus hijos y hermanos con mucho amor. Elevan una oración en su memoria

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Joaquin Femayor, Eliana Collado y sus hijos Manuel, Faustino y Antonia participan, con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su mujer Adriana y a sus hijos y hermanos con mucho amor. Elevan una oración en su memoria

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Agustina Agüero Marañón, Federico Romero y sus hijos Paz, Juan Cruz y Tristán participan, con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su mujer Adriana y a sus hijos y hermanos con mucho amor. Elevan una oración en su memoria

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. En este momento de gran pesar acompañamos a Adriana Ick e hijos, elevando oraciones por el eterno descanso de su esposo Pablo. Ing Sergio Komornicki, Rita Lavaisse y sus hijos Sergei, Milena, Mikael y Katya.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. María Cristina Agüero Echegaray, sus hijos Cecilia Guillot, Álvaro Guillot y sus nietos Guadalupe Araujo, Josefina Guillot y Lorenzo Gómez, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en este triste momento. Elevan una oración en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. José Eduardo Maidana y su esposa Eugenia Luna de Maidana y familia, y Luis Alberto Guantay, despiden con profunda tristeza al estimado amigo Pablo. Acompañan con afecto y oraciones a las apreciadas familias Degano - Ick en este difícil momento de dolor, y esperan para todos ellos el pronto consuelo de la fe.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Ing. Luis Eugenio Lucena, su esposa Ing. Mercedes Martinetti de Lucena, sus hijos Gonzalo, Mercedes y Eugenia, participan con profundo pesar el deceso del muy querido amigo Pablo. En estos momentos de amargura por esta pérdida irreparable, acompañan con afecto y oraciones a las queridas familias Degano - Ick. Ruegan para todos los familiares que el recuerdo de las horas compartidas con Pablo alivie la tristeza que hoy los aqueja.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. María Eugenia Berdaguer, Alberto Paz, sus hijos Jerónimo y Francisco y respectivas familias, participan su fallecimiento, abrazan con mucho cariño a toda su familia. Elevan una oración en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Teresita Mayuli, Juan Armando Manzur y sus hijos Pilar, Juan y Josefina, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompaña a toda su familia en este triste momento. Elevamos una oración en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Mayci Zabala acompaña a Adriana y familia en este doloroso momento.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Nené de Cuadros, sus hijos y nietos acompañamos en el dolor y con mucho cariño a toda la familia Degano por el fallecimiento de Pablo. Que en paz descanse.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Julio M. Lugones, Ana María Espeche, Catalina María Lugones Espeche, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Adriana y familia, a sus hermanos: Alfredo, Angélica, Luis Gregorio y Cecilia, rogamos oraciones en su querida memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Que descanse en paz. Oscar y Patricia, Eugenia, Claudia y Roque, Mariana y Tito, Gustavo y Eugenia, Poli, acompañan a su hermana Cecilia y a toda su familia en este momento de dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Julio Mansilla Lami, María Laura Lescano y sus hijos Augusto y Victoria participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia con mucho cariño. Elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Que descanse en paz. Gian Franco Barbaglia y Sra., sus hijas y respectivas familias, acompañan a Adriana, Cecilia y a toda la familia en este momento de dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. El Señor tomó mi lugar en la cruz para darme uno en el cielo. Marcelo Jerez y Susana Jerez participan el fallecimiento del señor Pablo Degano y acompañan a su esposa Adriana y familia en el dolor. Ruegan a Dios lo reciba en su Reino de amor y de paz.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Los amigos de su familia: Aldo Fiorini, Valeria Della Rosa y sus hijos Ernestina, Candelaria, Justina y Sebastián Fiorini participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Pablito. Elevamos oraciones en su querida memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Javier Zavalía, sus hijas María Felicitas, María Guillermina y María Virginia, participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruega una oración en su querida memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Antonio Virgilio Castiglione, su esposa Graciela Cazaux y familia, participan con pesar su fallecimiento. Acompañan a toda su familia en este momento de tristeza y dolor.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. CPN Jorge Neme, su esposa CPN Roxana Corvalán, sus hijos Jorge, Marcos y Martín Neme, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa Adriana y a sus hijos en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Edmundo Lescano, Silvia Gomez Paz, sus hijos María Silvia y Carlos, María Laura y Julio, Milena y Gustavo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a toda la familia. Elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. José Luis Castiglione, Ana Lía Rezola, sus hijos Belén y Nicolás, Patricio y Lourdes, Gonzalo y Luciana, Eugenio y Lucia, Ana e Ignacio y Álvaro participan el fallecimiento de Pablo con tristeza y acompañan con afecto a toda su familia, especialmente al querido Pablito.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Willy Avido, su esposa María José Filippa y sus hijos Augusto y Virginia, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Pablo Berdaguer, Rosina Ferrari, sus hijos Pablo, Martín, Nicolás, Fernando y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Elena Yoles, sus hijos Javier, Bernardo y Benjamín participan su fallecimiento y acompañan a su familia con sus oraciones.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Graciela Alberdi, Jorge Feijóo y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Eulalia C. Berdaguer, sus hijos y sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en estos dolorosos momentos.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Rulo Mulki y Nena Neme, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su esposa Adriana en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Roque Argañarás y familia, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su esposa Adriana en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. María Inés Castiglione y Carlos Toia participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este doloroso momento.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. José Luis Castiglione y Ana Lia Rezola, Ignacio Castiglione y Sonia Mejail, Ana María Castiglione y familia, María Inés Castiglione y Carlos Toia, María del Carmen Lugones, Fernando Lugones, Ana Lugones, Agustín Lugones, José Ignacio Lugones Castiglione y familias participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este doloroso momento.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. La Honorable Comisión Directiva de la Asociación Atlética Quimsa, socios, empleados, Jugadores y Cuerpo Técnico, participan con profundo dolor, el fallecimiento del Sr. Pablo Federico Degano, ruegan oración en su memoria, y acompañan a su familia en este difícil momento. Que brille para él la Luz que no tiene fin!!

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Gerardo A. Montenegro y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Marcelo Martínez, su esposa Celia Julián y su hija Guadalupe lamentan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en su dolor a sus seres queridos. Elevan oraciones por su eterno descanso.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Anita Castigllione y sus hijos Joaquin, Joshe, Ale y Mariana Cesca participan su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos y hermanos.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Dr. Eduardo Magariños, Ariel Romano y equipo acompañan en este doloroso momento a la familia Degano.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Querido Pablo quedan los buenos momentos que compartimos. Sus amigos de la vida Carlos Giovannini (Giova), Aldo Rodríguez (Rody), Daniel Nassif (Turco) participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en estos momentos. Ruegan una oración en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Querido Pablito: lamentamos profundamente que ya no estés con nosotros, te extrañaremos. Guillermo Arturo Catella, Fernanda Yachelini, y sus hijos Guido, Pedro y Mara Fiad, Guilli y Mili Di Pati y Agostina, sus nietos Kiara, Fran y Gero, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos y hermanos y familia en estos dolorosos momentos. Ruegan una oración en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Cuanta tristeza y angustia nos causó tu partida. Querido Pablo, te despedimos con profundo dolor. Fuiste una excelente persona, gran luchador por la educación de los niños, adolescentes y jóvenes. Estuviste hasta el último momento que te permitió tu salud, trabajando por nuestra institución. Tus palabras de aliento concejos y apoyo permanente, quedarán por siempre grabados en mi. El rector del Big Ben School y familia, participan en el fallecimiento del CPN. Pablo Degano y acompañan con oraciones a su esposa Adriana Ick, su hijita Juli y familia. Julio Medina y sus hijas Malena, Mariela, sus hijos políticos Víctor, Miguel y nietos participan con dolor el fallecimiento del CPN. Pablo Degano y acompañan en este difícil momento a su esposa Lic. Adriana Ick y familia. Rogamos oraciones para su eterno descanso.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. La Federación de Tenis de Santiago del Estero participa su fallecimiento y acompaña a su hermano Luis presidente del Santiago Lawn Tennis Club. Elevamos oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Marcelo Zapata, su esposa Mariela Campiantico y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oración en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Maria Martha Rufino y Miguel Tejera y su hijo Miguel participan con dolor de su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Sandra Cárdenas, David Sarmiento y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de Cra. Adriana Ick, ruegan se eleven oraciones en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Lucas Agüero, sus hijos Lourdes, Florencia, Agustina y Tomas acompañan a Adriana, Pablo, Cande, Ignacio, Yenny, Francisco, Paula y Julieta.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Juan Pablo Agüero, Maria Esperanza, Augusto y Juan Cruz participan de su fallecimiento y acompañan a Adriana, Pablo, Cande,Nacho, Yenny, Francisco, Paula y Julieta

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Javier Agüero y Milagros Ordóñez, e hijas Participan de fallecimiento y acompañan a Adriana, Pablo,Cande, Nacho, Yenny, Francisco, Paula y Julieta

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Eduardo Julio Hamann, Rosita Beltran de Hamann y sus hijos Lastenia, Eugenio y Federico y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Josefina Stancampiano de Muratore participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su querida memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Andres Muratore y Anabel Arce, sus hijos Anabella, Andres Augusto, Maria Belen y Agustina participan con mucho dolor el fallecimiento del querido Pablo y elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Ing. Leopoldo Javier Arce y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Escribano Pablo Degano, elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Margarita Zaín Fernández de Urueña, sus hijas María Pía, María Angélica Urueña y nietos participamos con mucho dolor su partida de este mundo. Acompañamos a toda su hermosa familia en el pesar. Descansa en paz querido Pablito.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Las compañeras y amigas del Colegio Belén de su hermana Cecilia acompañan con cariño a sus familiares.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Conrado Alcorta, Mónica Alonso y sus hijos participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este momento de inmenso dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Adriana Álvarez y sus hijos Faustino y Alfonsina Vieyra Álvarez participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Miguel Ángel Barrera Martínez, su esposa Nélida Raab y familia participan con profundo dolor su partida y elevan oraciones en su querida memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Eugenia Gubaira, sus hijos Alfonso, Justina y Bautista Arce participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Andres Augusto Muratore Arce y su novia Carolina Billaud participan con mucho dolor el fallecimiento del papá de su querido amigo Fran y acompañan a familia en tan doloroso momento.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Federico Mackeprang y flia. acompañan a su prima Adriana en tan doloso momento, ruegan una oración en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Gustavo Barrientos y familia participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su esposa Adriana y familia, elevan oraciones en su memoria.

GEA DE YOCCA, MARÍA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Sus primas políticas Elina Andersen de Berdaguer y Raquel Andersen de Ruben, participan su fallecimiento y acompañan a su primo José e hijos en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GEA DE YOCCA, MARÍA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Su tía política, Yolanda y sus primos María del Carmen, Mario y María Elsa y familia, la despiden con dolor y ruegan oraciones en su memoria.

GEA DE YOCCA, MARÍA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. "Señor tu hija ya está en tu presencia, ábrele tus puertas para que goce de tu reino". Sus primos Pupy, Chamaco, Julio y Karen, sus sobrinos Matheo, Amanda, Silvia, Luis y familias. Elevamos oraciones en su memoria y por paz y consuelo a toda su familia.

GEA DE YOCCA, MARÍA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Miguel Ángel Siufi y Personal de PALAU Panaderías, acompañan a Querido amigo José y sus hijos en este difícil momento, elevando oraciones por el descanso en paz y una pronta resignación. Dios la reciba en su gloria.

GEA DE YOCCA, MARÍA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Su cuñado Luis Yocca, sus hijas Paula, Carolina, Marcela y sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GEA DE YOCCA, MARÍA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Juan Carlos y Rosita Cura y sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Vivirás eternamente en nuestro corazón. Rocío Belén, su esposo Miguel y sus hijitas Valentina y Oriana participan con pesar su fallecimiento.

GEREZ, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. La comisión directiva del colegio de Médicos de Santiago del Estero participa con profundo pesar el fallecimiento del hermano del Sr. Mario Rubén Gerez empleado de la institución. Ruega oraciones en su memoria

GEREZ, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Personal del colegio de Médicos y del club Médico de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su compañero de trabajo Mario. R. Gerez (Melena). Ruegan una oración en su memoria

HOYOS, JULIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/20 en San Miguel de Tucumán|. Las Amigas de los Jueves de su madre Negrita participan su fallecimiento y la acompañan junto a sus hijos Favián, Mariela y Marcelo en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

HOYOS, JULIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/20 en San Miguel de Tucumán|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano del Dr. Carlos Marcelo Hoyos, socio de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

LÓPEZ. RAFAEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Sus padres, Roberto, Graciela, Valle, Su esposa Mirian, sus hijos Mauricio, Erik, hermanos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cem Loma Grande. Dpto. Capital. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MURATORE DE ORELLANA, ÁNGELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Su esposo Alfonso Orellana sus hijos Ariel, Sergio, Pablo, Orellana Muratore sus hijas políticas sus nietos Ariel, Sergio, Tonio, Santy, Milena, Yovana, Eliana, bisnietos Briana, Drinaro, Ivone y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio la piedad Cob. Norcen SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS La Plata 162 TEL 4219787.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Querido Rody nunca te olvidaremos. Su prima Sandra Patricia Vasquez Cáceres, sus hijos Martin Exequiel Dorado y Néstor Nicolás Ariel Dorado participan con profundo dolor su fallecimiento ruegan oraciones en su querida memoria nunca te olvidaremos

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Esposo, padre, abuelo, hijo, tío y hermano ejemplar cuanto dolor nos causa tu partida la peleaste hasta el final te recordaremos siempre por ser tan maravillosa persona acompañamos a Marga, Maxi, Gusti, Agustín y Rodrigo en este momento de tanto dolor hasta siempre primo. Su prima Sandra patricia Vásquez su sobrino y ahijado Martin Exequiel Dorado y Néstor Nicolás Ariel Dorado participan con dolor su fallecimiento

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Padrino nunca te olvidaré me acompañaste con los mejores consejos tu sheishei nunca se olvidara de ti gracias por tus consejos te quiero padrino y te extrañaré por siempre y participa con profundo dolor su fallecimiento Martin Exequiel Dorado y acompaña a su tía y madrina Magui y sus primos Maxi, Agustín, Gustavo y Rodrigo en tan doloroso momento rogando oraciones en su querida memoria.

ROJAS SOSA, ROSA ELIZABETH (q.e.p.d) Falleció el 11/11/20|. Su madre, hijos Andrés, Lourdes, Mariana, Belén, Walter y Roberto, hijos pol, hermanos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueorn inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA:

RUIZ, JULIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/20|. El personal del Jardin Nº 28 Piedra Libre, Silvia, Liliana, Evelina, Silvia, Marcela, Claudia, Rita, Gabriela, Veronica, Cecilia, Patricia, Mariana, María, Viviana, Walter, Luis participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Laura Ruiz en este dificil momento, elevando una oracion en su memoria.

RUIZ, RUBÉN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Su esposa Andrea Olivera, sus hijos Lurdes, Darío, Joaquín, hermanos Sergio, Karina, Su madre Isabela Antonia Arce (Chabela), primos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cem La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SÁNCHEZ, MANUEL TORIBIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Sus hijos Paola y Facundo Sanchez Nilda y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio el Descanso. Cob. Caruso Cia Arg. de Seguros. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS . La Plata 162.

SÁNCHEZ, MANUEL TORIBIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Prof. Julit6a Comán, secretaria Gremial de UPCN participa con profundo dolor su fallecimiento.

SÁNCHEZ, MANUEL TORIBIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Liliana Comán Díaz y flia. participan con dolor el fallecimiento de su querido compañero de trabajo.

SANTILLÁN, PEDRO ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/20|. Norma, Mariela y Natalia Ibieta, acompañan a sus familiares en estos momentos de tanto dolor por la pérdida de nuestro amigo Pedrito.

VALDEZ, ELIXER ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Sus hijas Magali, Nilda, Graciela Valdez, h/pol, Jorge, Mercedes, nietos Mauro, Federico, bisnieto Mateo y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. El Descanso. Serv. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

VIAÑA, CARLOS ADOLFO (q.e.p.d) Falleció el 7/11/20|. Chichí Agüero, Beatriz Fernández, sus hijos Jorge, Miguel Angel, Anabel, Juan José y Carlitos, sus hijas politicas Soledad, Natalia y Mercedes, sus nietos Valentino, Agostina y Mateo, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VIAÑA, CARLOS ADOLFO (q.e.p.d) Falleció el 7/11/20|. Norah G. Agüero Echegaray de Rizo Patrón, su hija Ximena Rizo Patrón, hijos políticos Cristian Pita y Mariela Elías y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VILLALVA, FÉLIX VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Su comadre Cristina Cerrizuela y familia participan su fallecimiento. Acompaño a mi ahijada Soledad, a sus hermanos Antonio y Erik y demás fliares. en este doloroso momento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

Invitación a Misa

PAZ SAAVEDRA, CÉSAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/13|. "Señor dale el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin. Su esposa, hijos, hijos politicos y nietos. Rogarermos oraciones en su memoria. Al cumplirse 7 años de su fallecimiento en la misa que se realizará hoy a las 9 hs. en la Iglesia Catedral.

Recordatorios

NAVARRO, HUGO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/20|. Querido padre y marido a pesar de no tenerte físicamente sé que estás espiritualmente en nosotras, se te extraña mucho y te queremos por siempre. Descansa en paz. Tu hija Belén y esposa Zulema Gerez.

Sepelios Participaciones

CISNEROS, CHELA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Su esposo Francisco Carrizo, hijos Juan, Graciela, Clemente, Silvio, Andrés, Carlos, Francisco, h/pol, nietos, bisnietos y demás fliares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en cemet. Jardín del Sol, Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GUZMÁN, JORGE RAÚL (Rulo) (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Su esposa: Patty, sus hijos: Jesi, Sony, Maciel y Rocio, sus hijos pol.: Rodrigo y Gogui, y nietos participan su fallec. sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Misericordia. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GUZMÁN, JORGE RAÚL (Rulo) (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Su hermana Margarita Guzmán de Argañaraz y su cuñado Cirilo Argañaraz, participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

GUZMÁN, JORGE RAÚL (Rulo) (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Su sobrino Argañaraz Franklin y flia, participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GUZMÁN, JORGE RAÚL (Rulo) (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Su sobrina Argañaraz Judith y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GUZMÁN, JORGE RAÚL (RULO) (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Su primo Gustavo Sisalli y familia participa con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LUJÁN, CLAUDIO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/20|. Carlos Alberto García y María Cristina Camus participan con profundo pesar el el fallecimiento del querido amigo Dani. Acompañan y abrazan con inmenso cariño a su esposa, hijos, nietos y demás familiares en estos momentos tan doloroso, rogándole a Jesús resignación para sus seres queridos.

LUJÁN, CLAUDIO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/20|. "No se angustien, confíen en Dios, y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas viviendas, si no fuera así no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y si me voy a prepararles un lugar, volveré pra llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté". (Juan 14: 1-3). Su incondicional amigo Juan, su esposa Marcela y sus hijos y nieto acompañan con profundo dolor su irreparable pérdida y desean cristina resignación para Betty, Marcela, Ale, Matías y demás familiares.

LUJÁN, CLAUDIO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/20|. Juan Luis Vital, Silvia Camus de Vital, hijos, nietos participan con profundo dolor el fallecimiento del estimado Lujan, que el Señor lo acoja en su Reino y brille para el la Luz que no tiene Fin , acompañan a sus familiares por irreparable perdida.

SANTILLÁN, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Sus hijos Walter, Claudia, Patricia, Cecilia, Marcela, h/pol, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados en cemet. Jardín del Sol hs 17. Serv. Unión Ferroviaria. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SANTILLÁN, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Personal, directivos, docentes y maestranza de la Escuela Nº 1004 J.C. Brea Pozo Dpto San Martin participa el fallecimiento del papá de la seño Claudia Santillan docente de este establecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

Recordatorios

RODRÍGUEZ, REYNALDO ALBARTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. "Papito en este día encendemos una vela por tu recuerdo así mientras el fuego se mantenga encendido sentiremos la calidez de tu abrazo que tanto extrañamos". Tu esposa Marta Robles, tus hijos: Gisela, Pamela y Eduardo Rodríguez, tus nietos: Daihara, Gael Ramos y Gio Rodríguez, sus hijos políticos: Pamela Santillán y Ariel Ramos. Elevamos oraciones al cumplirse 1 mes de su partida en su querida memoria. Besos al cielo.-

Sepelios Participaciones

ALMARÁS, GILDA EBER (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Sus hijos Germán, Walter, Antonio, Beatriz, Maria, Carolina, Jorge h. políticos nietos , bisnietos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor Fernández SERVICIO REALISADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 TEL 4219787

ROSTAGNO, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Su hermano político Juan Carlos Figueroa, su hija Analia y familia; Valeria e Ivana, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Participan con profundo dolor. Su esposa Francisca, sus hijos, hijos politicos, su madre, hermanos, nietos y demas familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Colonia El Simbolar. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia, Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.