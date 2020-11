Un adolescente confesó que le disparó al niño de 8 años en ajuste de cuentas con un tío del pequeño

13/11/2020 - 01:22 Policiales

Mientras Mario Masiel Iñíguez -el niño baleado en la puerta de su casa, en el barrio Sarmiento de La Banda- pelea por su vida en la terapia del Centro Provincial de Salud Infantil, la Justicia realiza averiguaciones para establecer cómo sucedieron los hechos que hoy tiene grave al pequeño.

Tal como publicó ayer EL LIBERAL en exclusiva, el sangriento hecho se conoció pasadas las 23.30, cuando la víctima ingresó al CIS Banda en compañía de u madre con un disparo de arma de fuego a la altura del tórax.

Desde entonces la Unidad Fiscal -a cargo de la Dra. Jacqueline Macció- tomó intervención en el caso y ordenó que la policía bandeña (División Prevención Nº4, Comisaría 13, y personal de Homicidio y Delitos Complejos Banda) realizaran averiguaciones para dar con el autor del disparo.

Así fue como los detectives se entrevistaron con familiares del menor y los vecinos, quienes indicaron que los agresores se trasladaban en una motocicleta.

Con algunos datos sobre el supuesto autor, comenzaron su búsqueda. Cerca de las 3.30, los efectivos lograron apresar al acusado -apodado ‘Javilo’- cuando ingresó al nosocomio bandeño con una lesión en la cabeza producto de un altercado que había tenido con el tío de Masiel, un sujeto apodado ‘Dibu’.

Tras ser descubierto, ‘Javilo’ confesó que realizó un disparo en contra de César Iñiguez, alias ‘Dibu’ (tío de la víctima) con quien había tenido un altercado en horas de la tarde, ya que ést último en compañía de otro sujeto apodado ‘abuelo’, lo habían agredido.

El adolescente -de 16 años- reveló que nunca tuvo intenciones de lesionar al pequeño sino que solo fue a ‘desquitarse’ del tío del menor, pero desafortunadamente la bala alcanzó al niño, quien se encontraba jugando en la vereda.

Los detectives realizaron allanamientos en la casa de Medina -ubicada sobre calle Borges y Tucumán, en el barrio Sarmiento- y secuestraron las prendas de vestir que el acusado llevaba puestas.

Además, por orden de la Dra. Macció, peritos de Criminalística realizaron trabajos de rodizonato de sodio al imputado, quien quedó alojado en la Comisaría del Menor y la Mujer acusado de homicidio en grado de tentativa.

Más tarde, los investigadores, alertados por una vecina, secuestraron de un terreno baldío -ubicado frente a la casa de ‘Javilo’- hierros galvanizados que el acusado arrojó tras el ataque.

Al cierre de la presente edición, los investigadores continuaban con las averiguaciones ya que el acusado al momento de dispararle al niño viajaba como acompañante en una motocicleta, por lo que buscan dar con el conductor.

La representante del Ministerio Público Fiscal ordenó que los detectives -con colaboración del programa Alerta Banda- busquen imágenes en las cámaras de seguridad que puedan dar con el o los cómplices del imputado. l

“Estaba ensangrentado y me gritaba mamá, mamá”

En diálogo con EL LIBERAL Yohana Iñíguez -mamá del menor baleado- sostuvo: “ Mi hijo estaba jugando en la vereda con mi hermanito (10) y mi hermano (un adolescente de 21 años) y escuché un ruido como la explosión de una bomba”.

La mujer -quien reside con sus padres, sus hermanos y sus dos hijos- contó : “Salí a ver qué sucedía y allí veo que venía mi hijo odo ensangrentado. Me gritaba mamá, mamá, mamá. No sabía qué hacer, lo único que me salió fue llevarlo al hospital”.

Mientras cuidaba al pequeño en la sala de terapia intermedia, la joven madre manifestó: “Estoy atormentada con todo esto. No sé qué pasó, no hablé con mi hermano aún. Estoy cuidando a mi hijo, porque no me deja ir a ningún lado, tiene miedo, y llora muchísimo”.

Yohana -llorando- explicó que el pequeño Mario tienes algunos perdigones en su cuerpo. “Me dijeron que van a ir viendo cómo evoluciona pero hasta ahora no lo van a operar”, comunicó. Después del mediodía la situación del pequeño se agravó. l

Tiene más de 50 perdigones en su cuerpo



Tras el ingreso del menor, la directora del Cepsi -Dra. Eugenia Gauna- explicó que según las radiografías realizadas, la víctima ‘tiene lesiones de perdigones, en múltiples cantidades, más de 50, que se extienden desde la altura de la tráquea hasta el miembro inferior’, explicó.

Sostuvo que ‘algunas de esas lesiones han penetrado el tórax y el abdomen, en primera instancia se revisa el tórax porque comienza con dificultad respiratoria y se realiza una punción donde se observa que drenaba sangre. Puede que algún perdigón haya tocado alguna arteria o vaso’.

La Dra. Gauna indicó que se encuentra ‘en cuidados intermedios con pronóstico reservado y a la expectativa de cómo van a ser las lesiones a nivel de abdomen que en primera instancia no requirió de un ingreso al quirófano, pero tenemos que estar a la expectativa de cómo evoluciona’.l

Temor en el barrio: “Javilo Medina es un peligro para todos”

Una vecina de la zona sostuvo que el día miércoles pasadas las 17, “el autor del disparo pasa e un auto con un revólver en la mano amenazando a los tíos de Masiel. Ellos pasan y les apuntan con las ‘tumberas’. Hacen disparos y no se fijan quién está”.

La mujer, cansada de los ataques que sufren por parte del adolescente y su ‘banda’, explicó.

“Ellos residen sobre Borges y Tucumán, la familia Medina. Sobre todo ‘Javilo’ Medina es un peligro en el barrio. Él es dueño de pararse en la equina que quiere, a la hora que quiere y amenazar a todos con tumberas”.

Sobre el momento de la agresión de Mario Iñiguez manifestó: ‘Estaba cenando y escuchamos un sonido como un cohete y cuando mi hija sale me dice que lo habían baleado al nenito’.

Según explicó Mabel, no conforme con la agresión al niño, el acusado -aparentemente con su grupo de amigos- regresó “a la casa de la Yohana y les arrojaron botellas de vidrio con nafta prendida”.

“Ahora está en juego la vida de una criatura inocente que no tiene nada que ver, que salió a jugar como cualquier chico. El disparo le querían dar al tío del chiquito que estaba en la vereda”, indicó la vecina. l