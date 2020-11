Lionel Scaloni: “De alguna manera hay que unificar criterios con lo del VAR”

13/11/2020 - 01:46 Deportivo

El entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, se mostró muy fastidioso por la actuación del VAR en el empate de anoche ante Paraguay.

“De alguna manera hay que unificar lo del VAR. Hay montón de jugadas en las cuáles podría haber actuado y no lo hizo. Nos quedamos con un jugador por varios días o meses afuera por na jugada en la que, no se si hay intención o no, pero el golpe existe y el VAR no revisa. En el penal de Paraguay, que puede cobrarlo o no, hay una invasión de Balbuena de un metro y no se repitió. Y en nuestro gol anulado, más allá de que creo que es legal porque si te pones a repetir la jugada en cámara lenta siempre va a parecer infracción, lo llamativo es el tiempo y los pases que pasan hasta el gol. No es que de la supuesta falta llega inmediatamente el gol. Pasó mucho tiempo y hubo varios pases y eso me parece que es lo que hay que unificar”, reclamó.

Por su parte, el defensor Nicolás Otamendi dijo: “creo que en la primera parte estuvimos un poco incómodos por la presión de ellos. Una vez que nos animamos más a tener la pelota y a circularla, a ocupar los espacios que dejaban cuando ellos presionaban, agarramos esa idea y en el segundo tiempo prácticamente jugamos en campo de ellos y encontramos el gol que lamentablemente fue anulado. Las sensaciones son raras, pero lo intentamos, tratamos de siempre estar ordenados, tratamos de profundizar pero no se dio”.

La lesión de Palacio

“Lamentablemente Palacio tuvo que salir por la lesión, veremos ahora como evoluciona. Y Gio (Lo Celso) entró bien, los chicos son conscientes que estar en la selección es importante, lamentablemente entran once. Pero entró bien, entró pidiendo la pelota, tratando de ocupar los espacios y así fue como conseguimos el gol en donde Nico (González) metió un buen salto. Es uno de los primeros partidos oficiales de Nico y lo hizo muy bien, es un jugador importantísimo, de ida y vuelta y el entrenador seguramente debe estar muy feliz”, agregó el zaguero central.l