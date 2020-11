FÚNEBRES | 14 de noviembre del 2020 -primera parte

14/11/2020 - 00:29 Funebres

Fallecimientos

- Marta Valeria Cejas

- Clara Virginia Campos de Céspedes (La Banda)

- Carlos Alberto Urrejola

- Máxima Sofía Águila Luna (Fernández)

- Elsa Beatriz Ponce (Fernández)

- Miguel Ángel Barroso

- Neris Félix Figueroa (La Banda)

- Nicolás Ramón Yñiguez

- María Elizabeth Grimaldi (La Banda)

- Nicolás Alejandro Guzmán

- Luis Alberto Medina

- Dalia Elida Martínez (La Banda)

- Eugenio Guillermo Galván (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Cr. PABLO FEDERICO RAMÓN DEGANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/11/20 y espera la resurrección.

Participamos con profundo dolor por la irreparable pérdida sufrida por Adriana y su familia por la prematura partida de Pablo. Los acompañamos en el pesar de tan difìcil circunstancia y rogamos por su cristiana resignaciòn. Erica, Fernando y flia. Rojo.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Cr. PABLO FEDERICO RAMÓN DEGANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/11/20 y espera la resurrección.

Rodolfo Ernesto Soria, sus hijos, Rodolfo Raúl, Eduardo Martin, María Natalia y sus respectivas familias participan con profundo dolor la partida de pablo, acompañando a su familia en tan doloroso momento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Cr. PABLO FEDERICO RAMÓN DEGANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/11/20 y espera la resurrección.

“Algunas personas jamás nos dejan aunque ya no estén”.

Rosa Durgam de Biagioli, sus hijos Carlitos, Anita y Eugenia y familias, acompañan a su esposa Adriana y su hijita Juli y familia en este momento tan triste.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Cr. PABLO FEDERICO RAMÓN DEGANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/11/20 y espera la resurrección.

Roque Ronaldo Abutti, su esposa María Luisa Rodríguez y sus hijos Pablo, Maria Laura y María Emilia participan con profundo dolor la partida de nuestro querido amigo Pablo, rogando que descanse en paz. Pedimos oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Cr. PABLO FEDERICO RAMÓN DEGANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/11/20 y espera la resurrección.

Jorge D. Bravo, su esposa Susana Herrera Cerro, sus hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Cr. PABLO FEDERICO RAMÓN DEGANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/11/20 y espera la resurrección.

El Cr. Daniel Nasif participa con dolor el fallecimiento de su amigo y ruega oraciones por su eterno descanso.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Cr. PABLO FEDERICO RAMÓN DEGANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/11/20 y espera la resurrección.

Carolina Polti de Rojas, sus hijos Pablo, Daniel y Laura Bergues, Verónica Russo. Acompañan con cariño a Adriana y demás familiares en este momento de pena y piden al Altísimo los ayude.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Cr. PABLO FEDERICO RAMÓN DEGANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/11/20 y espera la resurrección.

Mario Augusto Ruiz y quienes forman parte de Ruiz Hermanos Seguros, representantes de Río Uruguay Seguros en Santiago del Estero, acompañan en este difícil momento a su escribano Pablo Degano y a toda su flia. por el fallecimiento de su padre, CPN Pablo Degano.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Cr. PABLO FEDERICO RAMÓN DEGANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/11/20 y espera la resurrección.

Mirta Elizabeth Castaño de Barrón participa con profundo dolor su fallecimiento. Manda un cariñoso abrazo a Cecilia y su familia. Ruega oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Cr. PABLO FEDERICO RAMÓN DEGANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/11/20 y espera la resurrección.

Dr. César Albuixeck, su esposa Leisa María Ábalos Reynoso, sus hijos Benjamín, Facundo y Alejo Albuixeck Ábalos acompañan a su familia en estos momentos de dolor y ruegan por su eterno descanso.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Cr. PABLO FEDERICO RAMÓN DEGANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/11/20 y espera la resurrección.

Juan Roberto Montoto, Elizabeth Canllo de Montoto y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia por la irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

Cr. PABLO FEDERICO RAMÓN DEGANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/11/20 y espera la resurrección.

El Ministro de Desarrollo Social Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad Dr Ángel Hugo Niccolai, participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Cr. PABLO FEDERICO RAMÓN DEGANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/11/20 y espera la resurrección.

El subsecretario de Prensa, Difusión y Ceremonial de la Provincia, Carlos N. Argañaraz, participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Cr. PABLO FEDERICO RAMÓN DEGANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/11/20 y espera la resurrección.

David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Adriana e hijos en esta difícil etapa de la vida. Ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Cr. PABLO FEDERICO RAMÓN DEGANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/11/20 y espera la resurrección.

Waldina Agüero de Rigourd, sus hijos Waldina y Gustavo, Fernanda y Alejandro; Carlos, Fernanda y Alejandro; Carlos y Laura participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NÉSTOR RODOLFO PAZ

(q.e.p.d) Se durmió en Señor el 12/11/20 y espera la resurrección.

Participan con profundo dolor, sus cuñados Elena O’Mill, Miguel Ángel Granda, sus hijos María Eugenia, Ernesto, Miguel Ignacio y sus respectivas familias. Una pérdida irreparable de una excelente persona. Rogamos oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NÉSTOR RODOLFO PAZ

(q.e.p.d) Se durmió en Señor el 12/11/20 y espera la resurrección.

Lita Acuña de O’Mill, sus hijos, hijos políticos y nietos, acompañan con dolor a su familia en esta pérdida irreparable y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NÉSTOR RODOLFO PAZ

(q.e.p.d) Se durmió en Señor el 12/11/20 y espera la resurrección.

Sus sobrinas Carolina y Martín Figueroa, sus hijos Martina, Emilia y Elías participan con dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NÉSTOR RODOLFO PAZ

(q.e.p.d) Se durmió en Señor el 12/11/20 y espera la resurrección.

Laurencia O’Mill y Marcelo Rodríguez, sus hijos Santiago y Laurencia, acompañan con dolor a su familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NÉSTOR RODOLFO PAZ

(q.e.p.d) Se durmió en Señor el 12/11/20 y espera la resurrección.

Carlos O’Mill y Mariel López y su hijo Carlos Benjamín, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NÉSTOR RODOLFO PAZ

(q.e.p.d) Se durmió en Señor el 12/11/20 y espera la resurrección.

El Sr. ministro de Economía, CPN. Atilio Chara participa su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NÉSTOR RODOLFO PAZ

(q.e.p.d) Se durmió en Señor el 12/11/20 y espera la resurrección.

El Ministro de Desarrollo Social Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad Dr Ángel Hugo Niccolai, participa el fallecimiento del cuñado de la Ministra de Justicia y Derechos Humanos Dra. Matilde O mill y acompaña a su familia en este difícil momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NÉSTOR RODOLFO PAZ

(q.e.p.d) Se durmió en Señor el 12/11/20 y espera la resurrección.

Adriana Ick y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a toda su familia en este difícil momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NÉSTOR RODOLFO PAZ

(q.e.p.d) Se durmió en Señor el 12/11/20 y espera la resurrección.

El gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NÉSTOR RODOLFO PAZ

(q.e.p.d) Se durmió en Señor el 12/11/20 y espera la resurrección.

La presidenta provisional del Senado de la Nación, Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NÉSTOR RODOLFO PAZ

(q.e.p.d) Se durmió en Señor el 12/11/20 y espera la resurrección.

El subsecretario de Prensa, Difusión y Ceremonial de la provincia, Carlos N. Argañaraz, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NÉSTOR RODOLFO PAZ

(q.e.p.d) Se durmió en Señor el 12/11/20 y espera la resurrección.

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NÉSTOR RODOLFO PAZ

(q.e.p.d) Se durmió en Señor el 12/11/20 y espera la resurrección.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Agua y Medio Ambiente Arq. Argentino José Cambrini participa con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NÉSTOR RODOLFO PAZ

(q.e.p.d) Se durmió en Señor el 12/11/20 y espera la resurrección.

El subsecretario de Obras Públicas, Sr. Jorge Zuain participa con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NÉSTOR RODOLFO PAZ

(q.e.p.d) Se durmió en Señor el 12/11/20 y espera la resurrección.

Con mucho dolor y tristeza Mónica Cristina Martínez y familia participa su fallecimiento y acompaña a sus seres queridos y en forma especial a su amiga Marga ante tan irreparable pérdida. Q.E.P.D amigo.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NÉSTOR RODOLFO PAZ

(q.e.p.d) Se durmió en Señor el 12/11/20 y espera la resurrección.

Sus colegas y amigos Toti Bonahora, Pablo Castro, Ruly Fernández y Víctor Suárez participan su fallecimiento. Hasta pronto querido amigo.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NÉSTOR RODOLFO PAZ

(q.e.p.d) Se durmió en Señor el 12/11/20 y espera la resurrección.

Juan Roberto Montoto, Elizabeth Canllo de Montoto y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia por la irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NÉSTOR RODOLFO PAZ

(q.e.p.d) Se durmió en Señor el 12/11/20 y espera la resurrección.

Mario Tamer y familia, Socio Gerente de la Empresa SIC. SRL., y amigo de Agustín Paz, acompaña con profundo dolor el fallecimiento de su padre y acompaña a la familia en este doloroso momento, rogando oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NÉSTOR RODOLFO PAZ

(q.e.p.d) Se durmió en Señor el 12/11/20 y espera la resurrección.

El Dr. Victor Rodolfo Araujo acompaña en este difícil momento a sus seres queridos y eleva oraciones al Altísimo por el eterno descanso de su alma.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NÉSTOR RODOLFO PAZ

(q.e.p.d) Se durmió en Señor el 12/11/20 y espera la resurrección.

Mario Yocca, María Elsa Lascano, Valentina, Luisina, Milagros y Santiago Yocca Lascano, participan con mucho dolor el fallecimiento de Rody y acompañan a su Hijo Político Rodrigo, a Marga, Maxi,Agustin y Gustavo. Rogando oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NÉSTOR RODOLFO PAZ

(q.e.p.d) Se durmió en Señor el 12/11/20 y espera la resurrección.

Rodi Querido que el Señor te abrace fuerte y te tenga en su gloria!!!

¡El Abrazo que queríamos darte nosotros, Gran Amigo del Alma, te lo daremos al reencontrarnos!!!

¡Te vamos a extrañar muchísimo!!!

Mil gracias porque hemos sido mejores personas y muy felices, a tu lado, compartiendo la vida.

Nos dejaste muchas enseñanzas con tu gran generosidad, humildad, amor a la familia y alegría de vivir!!!

Cuántos recuerdos hermosos de risas, caminatas, bailes, casamientos, nacimientos, viajes familiares y de amigos compartidos!!!

Siempre en nuestro corazón y pensamientos estarás Querido Rodi!!!!

Nunca te vamos a olvidar!!!!

¡Que descanses en Paz junto a Jesús, María, nuestra Madre y todos los seres queridos que ya partieron !!!

Toni, Mari, Tati , Agu, Fran , Nico, Pali, Gastón , Lolito , Martin, Cami , Jorge, Leti y Franco.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NÉSTOR RODOLFO PAZ

(q.e.p.d) Se durmió en Señor el 12/11/20 y espera la resurrección.

Hugo Sialle, Laurencia O’Mill de Sialle, sus hijos Sebastián e Irene Piotti, Augusto y Virginia Meossi, Laurencia, María Victoria y Mariano Zinny, y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NÉSTOR RODOLFO PAZ

(q.e.p.d) Se durmió en Señor el 12/11/20 y espera la resurrección.

La Sra. secretaria de Derechos Humanos, Prof. Daniela Alejandra Águila, los Sres. Directores y personal de la Secretaría, participan el fallecimiento del hermano político de la Sra. ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Matilde O'Mill y la acompañan en este difícil momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NÉSTOR RODOLFO PAZ

(q.e.p.d) Se durmió en Señor el 12/11/20 y espera la resurrección.

La señora presidente interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera, participa el fallecimiento del cuñado de la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Dra. Matilde O´Mill y acompaña en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristina resignación.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NÉSTOR RODOLFO PAZ

(q.e.p.d) Se durmió en Señor el 12/11/20 y espera la resurrección.

La señora presidente interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera, equipo de asesores de Presidencia, directora de Sumarios ,directores generales de los todos los niveles educativos, director general de Administración, miembros del Tribunal de Disciplina, vocales de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de los distintos niveles, supervisores y analistas técnicos docentes, coordinación del Área Legal y personal del organismo participan el fallecimiento del cuñado de la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Dra. Matilde O´Mill y acompañan en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristina resignación.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DON RICARDO JOSÉ

(q.e.p.d) Se durmió en Señor el 13/11/20 y espera la resurrección.

El gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DON RICARDO JOSÉ

(q.e.p.d) Se durmió en Señor el 13/11/20 y espera la resurrección.

El Ministro de Desarrollo Social Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad Dr Ángel Hugo Niccolai, participa el fallecimiento de su distinguido amigo y correligionario Chichi.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dr. EDUARDO AGUSTÍN GOROSTIAGA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/11/20 y espera la resurrección.

Hasta siempre compañero y amigo de la infancia. Susana Lescano de la Torre acompaña a su familia en estos difíciles momentos. Eleva oraciones en su memoria.

MANUEL TORIBIO SÁNCHEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/11/20 y espera la resurrección.

“No fue el tiempo que pasaste sino las huellas que dejaste”

Los compañeros del Programa Materno Infanto Juvenil acompaña a la familia del Sr. Manuel Sánchez en este momento. Rogamos una oración en su memoria.

RECORDATORIO

RAMÓN ANTONIO SÁNCHEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/11/17 y espera la resurrección.

3 años. En un día como hoy nos dejabas físicamente. Pero siempre presente en nuestras vidas. Más vivo que nunca: en tu esposa, en tus hijos, en tus nietos y bisnietos; y en todas aquellas personas que quisiste y que te quisieron. Y vaya…que son muchas!!

Gracias por tus consejos. Gracias por tus enseñanzas. Gracias a ellas hoy somos lo que somos. Estamos seguros que gozas de la vida eterna y eso nos reconforta. Hoy tu familia, tus amigos y conocidos rezamos por tu eterno descanso.

RECORDATORIO

MATTEO VANNELLI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/10/20 y espera la resurrección.

El Señor es mi pastor nada me falta en verdes pastor El me hace reposar, por el camino del bueno, me dirige.

Su esposa Hilda, su hija política Alicia, sus nietos Cristian, Marcos, Alejandro, sus bisnietos Santiago, Benjamín, Ignacio, sus sobrinos Lina, Cacho, Melina y flia, agradecen profundamente a la Dra. Silvia Vergottini, Dr. Jorge Maestre, al Dr. Daniel Jorge (Pami) por su asistencia permanente, familiares y amigos que nos acompañaron en este triste momento. Invitamos a la misa que se realizará en la Iglesia Catedral Basílica este domingo 15 de Noviembre a las 11 hs., al cumplirse 1 mes de su fallecimiento. Rogamos una oración en su memoria.

AGRADECIMIENTO

LUIS ALFREDO GONZÁLEZ (Luchín)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/11/20 y espera la resurrección.

“Al final del tiempo guardaremos los momentos de vida compartidos como un tesoro donde revivirás por siempre.

En nuestra memoria quedarán las sonrisas del afecto sincero y la honestidad que nos has regalado”.

Sus hermanas Reyna Beatriz, Haydeé Elizabeth y Azucena Ramona González junto a sus sobrinos, cuñados y sobrinos nietos agradecen el acompañamiento a toda la familia y amigos, especialmente al Dr. Carlos Valdez, amigos y compañeros de trabajo por la presencia y participación. Junto elevaremos oraciones al vuelo de la esperada eternida

RECORDATORIO

CARDENAS RAMON EDGARDO

(q.e.p.d.) 06/02/1945-05/11/2020

Si el cielo no tiene límites, ni fronteras, Así fue el infinito e inmenso dolor y tristeza que dejo tu inesperada partida al reino de los cielos.

Su esposa Ylda Gallardo de Cárdenas sus hijos Fabián Edgardo, Manuel Esteban, José Luis, Maria Silvina y nietos, agradecen las condolencias recibidas y ruegan una oración por su alma, al cumplirse el 9 día de su fallecimiento.

RECORDATORIO

HORACIO RODOLFO CHAZARRETA MORENO

Falleció 5/11/20

Al cumplirse los nueve días de su partida inesperada al Reino Celestial, te recordamos con amor y alegría como te gustaba a vos que lo hiciéramos, entendemos que Dios lo quiso así porque tu fe en Jesús nunca ha fallado y hoy te encuentras feliz con tu estrellita azul como lo llamabas a tu hijo David. También sabemos que estás en ese lugar hermoso a donde todos anhelamos estar. Has dejado en esta tierra hermosos recuerdos y como con el prójimo guardabas en el corazón de todos los seres que has amado y que te aman. Su esposa Cristina, sus hijas Priscy y Maru e hijos políticos Pablo y Mauro.





DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Estarás siempre en nuestros corazones. Su tía Teresita Santillán y sus hijos, Jorge Reuter y flia; Gabriela Reuter y flia; María Carmen Reuter y flia; Alexis Reuter; Gregorio Reuter y flia; Maria Angelica Reuter y flia; Maria Marta Reuter y flia; Juan Carlos Reuter; Alejandra Reuter y flia; y Germán Reuter y flia. participamos con profundo dolor su fallecimiento y rogamos un oración en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Su prima Teresita Medina de Flynn, sus hijos Nano y Eleonora, Paty y Ricky, Guilly y Paula, Diego y Rosario, Ceci y Pablo, Sole e Iñaky, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Su prima Cristina David y su hija Maria de la Paz y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. La Sub comisión de Tenis del SLTC acompañan a su esposa, hijos y hermanos en esta irreparable pérdida. Rogamos oraciones en su memoria

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Chichi Siufe, su esposa Ana e hijos acompañan a su amigo Lucho en esta irreparable pérdida. Rogamos oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. "El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes praderas me hace descansar". Victoria Nuno de Salomón y su hijo C.P. Julio Benjamín Salomón y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, y acompañan a Adriana y familia en este difícil momento. Que el Señor lo reciba en su brazos y brille para él la luz que no tiene fin. Se ruegan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. La Asociación de Empleados del Poder Judicial participa con dolor el fallecimiento del padre del Escribano Pablo Degano y acompaña en este duro momento. Se ruega oraciones.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Martín Izaguirre e hijos Francisco y Sra., Facundo y Sra., Martín (h) y Sra. participan con dolor su fallecimiento y elevamos oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. El Dr. Juan Carlos Peña y su esposa Luciana Llapur Scillia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. El equipo de La Lola Grill y La Lola Casa de Pizzas y Café participan con profundo pesar el fallecimiento de su cliente y amigo.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Enrique Alberto Llapur y sus hijos, Enrique Diego Llapur, Luciana Llapur y María Camila Llapur, participan conprofundo dolor su fallecimiento. ¡Fuerza a la familia!

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Ida Ofelia Scillia e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Mercedes Vtttar y su hijo Leandro participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a toda su flia. en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Norita de Vittar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Eugenia Soler Legname de Svoboda y Joaquin Svoboda participan su fallecimiento.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Patricia Legname participan su fallecimiento y acompaña a Adriana y flia. en este momento de pesar.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Federico Sayah Correa y María Susana Auat participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Roberto A. Díaz, Yolanda Scarcelli y sus hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Guillermo Rodríguez Brim, participa su fallecimiento y acompaña a su familia en tan difícil momento. Eleva oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Carlos Arturo Mulki y Sofía Basbus, participan con dolor la partida, acompañando a su esposa Adriana Ick y demás familiares ante irreparable pérdida. Que el Señor consuele los corazones de sus seres queridos.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Ma. Teresa Berdaguer, sus hijos Raúl, Ma. Teresita, Josefina, Ma. Florencia, Ignacio, Agustín, Eugenia María y Juan Berjamín, Sonia Berdaguer acompañamos a su familia con gran cariño.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Lic. Carlos Fuentes, su esposa Amanda participan el fallecimiento del Cr. Pablo Federico Degano, acompañan a su esposa y familia en estos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Jalil Jorge Milki, sus hijos María Julia y Ricardo Montenegro, Jorge Facundo y Eugenia Ulloa, María Elvira y Luis Ignacio Bau, María Ángela y Roberto Arnedo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan irreparable pérdida. Elevamos oraciones por su eterno descanso.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. "Descansa en paz". Mara Bertini de González, sus hijos Virginia y Alejandro, Mariana, Martín y Cristina, Agustín, María; sus nietos Pilar e Ignacio y Joaquín, participan su fallecimiento, acompañando a su familia con todo cariño. Rogando oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Facundo Filippi y Josefina Alcaide participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Susana Vivona, sus hijos Benjamin, Valentin, Agustin y Martin Arce participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Olga de Falcione y flia., participan con pesar el fallecimiento del esposo de Adriana, rogando a Jesús Divina Misericordia le de el descanso eterno y resignación a su familia. Acompañamos con oraciones ante irreparable pérdida.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Alfredo Leiva, Miryam Sánchez y Pía Leiva, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. María Elena, Carlos Alberto, Rubén Ábalos Aliaga y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y piden oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. María Dolores Isorni, su hijo César Augusto David, Teresa Isorni y su esposo Ricardo Arluna, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la Sra. Adriana Ick y a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones a su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Marta Liliana Neirot, sus hijos Luciana Loréfice, María Esperanza Loréfice y Juan Pablo Agüero, Agustín Loréfice y Alejandra Salomón, sus nietos Martina, Augusto, Juan Cruz y Genaro, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Rimini Sebastián y flia. participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su querida memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Arq. Héctor Humberto Cortéz, sus hijos Esnel y Matías participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo del alma. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Dr. Félix Carlos Acuña y familia, despiden al amigo Pablo y acompañan a su esposa Adrina, a sus hijos, a sus hermanos y familiares, a los queridos Cecilia y Enrique en estos momentos de tanta congoja.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Bernardo Carbonel e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Pablo. Elevamos oraciones en su querida memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. "Quien pasó por nuestras vidas dejó luz, ha de resplandecer en nuestra alma por toda la eternidad". María Celia Afur y familia, acompañan a su querida amiga Adriana y familia ante la irreparable pérdida de su esposo. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Cecilia Batule y familia, acompañan en el dolor a su querida amiga Adriana y familia ante la irreparable pérdida de su esposo y ruegan oraciones en su querida memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Marcelo Soriano y Marta Elías y familia acompañan en este doloroso momento a su esposa Adriana y familia. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. CPN Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor la partida del colega Pablo y acompaña en este difícil momento a su querida amiga Adriana Ick y familia, elevando oraciones en su memoria y resignación a sus seres queridos.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Daniel Gómez y sus padres Carlos Gómez y Sra. participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. "Señor ya está ante Ti, permítele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno". José Gómez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Adriana y demás familiares en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Ricardo Touriño y familia lamentan la partida de Pablo y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Cristian Oliva participa su fallecimiento y acompaña a sus familiares en estos momentos de profundo dolor.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Francisco David, su esposa Silvia Ábalos Reynoso, sus hijos Francisco y Agustin David Ábalos participan con dolor del fallecimiento de pablo y acompañan a la familia en este dificil momento.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Enrique Méndez, Marta Jensen, sus hijos Pablo, Florencia, Ignacio, Juan Manuel y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Jorge Dargoltz y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en este triste momento.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Dr. Leandro Fernández Salom y flia. participan su fallecimiento y elevan una oración a su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Ditho Barraza con profundo dolor acompaña a Pablito, Nachito, Fran y Paulita Degano Abalos, con el recuerdo de los mejores momentos. Se que ahora descansa en paz.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Benedicto Lupica, María Inés Olmedo de Lupica, sus hijos: Adrián y Karina Hayipanteli y Darío y Belén Giménez y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Adriana, Juli y toda su familia en este momento de tanta tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Carlos Mario Dreosti, su esposa Elba e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del estimado Pablo y acompañan a su familia. Que en paz descanse.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Tadeo Arias y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento del estimado Pablo y acompañan a su familia con afecto. Que en paz descanse.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Polo Mackeprang, Magalí Sily de Mackeprang, sus hijos Alfredo y flia, Guillermo y Alfonso participan con pena su fallecimiento y acompañan a Adrianita e hijos en este profundo dolor. Elevamos oraciones por su eterno descanso.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Ing. Carlos Massa, su esposa Mara Oliverio, sus hijos Martín y Germán participan su fallecimiento y acompañan a Adriana y familia en este doloroso momento.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Familia Dipietro Frizón participa su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Soledad, Eugenio y Alejandra Lucio junto a susrespectivas familias participan con profundo dolor de su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Rafael Antonio Canllo participa su fallecimiento y eleva una oración en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Oscar A. Pfleger, Mariana Witthaus y sus hijos Florencia, Máximo y Delfina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Gladys E.G. de Figueroa, sus hijos Miguel, Martín, Mariano, Ana, Marcelo y sus respectivas flias. acompañan en su dolor a Adriana, hijos, nietos y demás familiares. Se eleva oración en su memoria rogando a Dios por su eterno descanso.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Stella Bernasconi e hijos: Ariel Flavia, Luciana, Carla, Lisandro Billaud y sus respectivas familias participan con gran pesar su fallecimiento. Acompañan a Adriana y sus familiares y elevan oraciones por él.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Laura Habra, Sergio Beltrán y sus hijos Nicolás y Guadalupe participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposa Adriana e hijos y a sus hermanos Luis y Angelica y familiares en este dificil momento. Ruega oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Sergio Ise y familia, lamentamos su fallecimiento y elevamos oraciones en su querida memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. "Y yo les doy vida eterna. Nunca perecerán y nadie los arrebatará jamás de mi mano". Juan 10,28. Cra. Claudia M. Sánchez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a nuestro Señor conceda resginación a Adriana y toda su familia en esta irreparable pérdida. Elevamos oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Fernando Ise y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Pablo y acompañamos a Adriana ante irreparable pérdida. Rogamos oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Neco Elias y Marisa Martínez e hijos, acompañan a su sobrino Lucas Agüero. Oraciones para el consuelo de sus seres queridos.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Ing. Luis Alberto Paredes, esposa e hijos participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus amigos Angélica y Omar. Elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Juan Manuel Bonacina, su esposa Adriana Slapak y sus hijos Javier, Sebastián, Ezequiel, Florencia, Santiago y Marta Spector de Slapak participan con profundo pesar el fallecimiento de nuestro querido amigo Pablo y acompañamos a su familia en este momento tan doloroso.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Rolando Álvarez, María I. P. de Álvarez y sus hijos Laura y Manuel participan con profundo pesar el fallecimiento del estimado Pablo y acompañan a Adriana y su flia. Elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Marita Montenegro participa con mucha tristeza el fallecimiento del querido " Pablito " y acompaña con mucho cariño a sus hijos, a sus hermanos Ceci, Grego, Alfredo, Luis, Angélica y a su querida tía Alicia, ruega una pronta y cristiana resignación. Que el Señor lo tenga en su gloria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Feito Francisco y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Feito Cecilia y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Maria Marta Feito, Sergio Iralasky y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su matriculado. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañarás participa con profundo dolor el fallecimiento de su Colega. Que descanse en la paz del Señor.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Gustavo Adolfo Zavalía, María Mercedes Benavente junto a sus hijos Francisco, Agustín, Gustavo y Agustina Costas, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Alejandro Scacchi y María Luisa Patiño participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su flia. y ruegan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Hebe Vieyra de Patiño Senestrari y sus hijos Ricardo y Cecilia, Mariluí y Alejandro, Melé y Rolando, Santiago y Mariana participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su flia.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Rolando Sosa y María Mercedes Patiño y sus hijas : Pilar, Martina y Lucia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su flia. y ruegan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Juan bautista paz, maria Natalie soria, y sus hijos Javier y maria del huerto participan con profundo dolor su fallecimiento.