FÚNEBRES | 14 de noviembre del 2020 -segunda parte

14/11/2020 - 00:29 Funebres

Fallecimientos

- Marta Valeria Cejas

- Clara Virginia Campos de Céspedes (La Banda)

- Carlos Alberto Urrejola

- Máxima Sofía Águila Luna (Fernández)

- Elsa Beatriz Ponce (Fernández)

- Miguel Ángel Barroso

- Neris Félix Figueroa (La Banda)

- Nicolás Ramón Yñiguez

- María Elizabeth Grimaldi (La Banda)

- Nicolás Alejandro Guzmán

- Luis Alberto Medina

- Dalia Elida Martínez (La Banda)

- Eugenio Guillermo Galván (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

BARROSO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/20|. Su esposa Muñeca Banegas, su hija Tamara, su hijo pol Ricky Lladon, su hija en el afecto Bayi participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BARROSO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/20|. Descansa en paz y que brille para Ti la luz que no tiene fin, acompaño en su dolor a su esposa Reina y su hija Tomy.

CÁRDENAS, RAMÓN EDGARDO (q.e.p.d) Falleció el 5/11/20|. "Un amigo nunca se va, vive en nuestros corazones por el resto de nuestra vidas". ¡Hasta siempre, hermano! Su amigo José Patricio Herrera (Joshela) y flia. elevan oraciones en su memoria.

CEJAS, MARTA VALERIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Su esposo Leonardo Alastino sus hijos Rocío, Candela, Benjamín, sus padres Miguel y Adela sus hnos. María, Lucía Maxi y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz COB HAMBURGO SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CEJAS, MARTA VALERIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Compañeros del Juzgado de Civil 4ta. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

CEJAS, MARTA VALERIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Vale querida, siempre vivirás en nuestros corazones: Ricky, Adri, Dany, Adriana, Daniela, Teresita, Pato, Sarita, Pay, Tere, Cintia y Ariel, tus viejos compañeros de Civil 4ta. acompañamos a su familia en este momento de tremendo dolor y pedimos a Dios les dé fortaleza para seguir adelante.

CEJAS, MARTA VALERIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Querida Valeria: que dolor tan grande causa tu partida, fuiste mi amiga, confidente, te voy a extrañar mucho, jamás te olvidaré. Sus amigos María Esther Acuña de Pérez Lobo, sus hijos Carlos Martín y Antonia Pérez Lobo participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su esposo Leo y a sus hijos Rocío, Candela y Benjamín. Elevamos oraciones en su memoria.

CEJAS, MARTA VALERIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. La comisión directiva y afiliados de la Asociación de Empleados del Poder Judicial participan con profundo dolor el fallecimiento de su socia Marta Valeria. Elevan oraciones en su memoria.

CEJAS, MARTA VALERIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. La comisión directiva y afiliados de la asociación Sindical de empleados Judiciales participan con profundo dolor el fallecimiento de su socia Marta Valeria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

CEJAS, MARTA VALERIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Dios está contigo. Descansa en paz amiga. Te vamos a extrañar. Mariana Zeballos, Mariana Barquin y Claudia Celiz, participan con dolor su fallecimiento y acompan a su familia. Ruegan una oración en su memoria.

CEJAS, MARTA VALERIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Vale gracias por tu valioso y permanente acompañamiento a nuestra Agrupacion. Los Integrantes y Adherentes de Acción y Logos- Nueva Generación te despide con profunda tristeza y te recordará en cada uno de sus encuentros. Descansa en paz.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Adriana Habra y su hija Jazmín lamentan profundamente su temprana partida y comparten el dolor de este momento con sus seres queridos, a quienes abrazan con el inmenso cariño de siempre.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. El Dr. Ramón Alberto Chávez (h) y familia participan el fallecimiento del padre del Dr. Pablo Degano (h).

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Mavel de Nader ,hijas y nietos despiden con tristeza al querido contador del bazar M Nader. Ruega a Señor fortaleza para su Sra., esposa ,hijos y nietos.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Monica nader acompaña con oraciones al escribano Pablo degano y escríbana Leisa Abalos en estos momentos de dolor .Hace extensiva sus condolencias a la flia Degano Abalos y a la familia Degano- Agüero.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Jorge Agüero Corvalan, Maria Victoria Agüero y Victoria Agüero, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. María Angélica Agüero, Marcelo Sabasta y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Gustavo Sarquiz y familia, participan su fallecimiento. Ruegan una oracion en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Margarita Anauate de Batule e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su querida amiga Adriana Ick y acompañan en este doloroso momento a su flia. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Susana Muratore y flia participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Adriana Ick y familia . Elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Marcelo Mattalia, su esposa Andrea Pereiro e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Raúl Andrés Ayuch; su Esposa María Cristina Acosta; sus Hijos Angie, Agustina, Guadalupe y Joaquin Ayuch, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a las familias Degano - Ick en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. María Elena Llapur participa con enorme tristeza su fallecimiento y acompaña a Adriana, sus hijos, hermanos y sus familias con entrañable cariño. Ruega oraciones en su querida memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Pablo Dramis, Eugenia Basbus, sus hijos Tomás, Camila, Mora y Josefina, acompañan a toda la familia Degano en este doloroso momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso en el Señor.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Vicente Lo Bruno y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan doloroso momento.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Protegeme Dios mío, porque me refugio en Ti. Me harás conocer el camino de la Vida, saciandome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha". Querida Adri, que dolor tan grande! Luchó hasta el final como un guerrero, acompañado de la fortaleza que le infundía tu amor lleno de esperanza. Tus amigos Dorita y Negro Herrera y flia, apenados por la partida de Pablo, a la morada eterna, en estos momentos tan difíciles en tu vida, hacemos oraciones al Señor, pidiéndole derrame sobre ti y toda la flia, consuelo, paz, luz, misericordia y abundante bendiciones.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Dr. Hugo Peralta y su esposa Noé, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa Adriana Ick en este momento de profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Lucía Kobylañski e hijos acompañan a la querida Adriana y familia. Elevan oraciones por el eterno descanso de Pablo y el consuelo de todos sus seres queridos.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Belén y Ramón Pena; sus hijos Manuel, Santiago, Belén y Martín acompañan a su querida familia en tan doloroso momento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Los amigos de su hermana Cecilia: Francisco Giuliano, Lilia Caporaletti, sus hijos Lilia, Adriana, Orlando y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Lía Beatriz Montenegro y familia y Martha Susana Montenegro participan con dolor la partida de Pablo. Ruegan oraciones en su memoria y por la resignación de Adriana, sus hijos y hermanos.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas familias acompañan con mucho cariño en este momento de tanto dolor a toda su familia.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Lucrecia Uriondo de Echegaray y familia participan con dolor el fallecimiento de Pablo y acompañan a su esposa Adriana, a sus hijos, hermanos y demás familiares con oraciones en estos momentos de profunda tristeza.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Francisco Berdaguer y su esposa María Lastenia Atterbury acompañan en estos momentos de dolor a su familia.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. José Luis Zavalia, Liliana Lorenzo, sus hijos josè Benjamìn y Manuel , participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Adriana y familia en este triste momento.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. "Dale Señor el descanso eterno y que brille para él la Luz que no tiene fin". El Dr. Pablo Paradelo, su señora María del Huerto Madroñero y familia participan el fallecimiento del padre de sus amigos, acompañan a la familia en su dolor y ruegan oraciones por su alma.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Irma Ise de Velarde participa su fallecimiento y acompaña a la familia en el dolor.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Dra. Marta Velarde y Roberto Azaretto participan su fallecimiento y acompañan a la familia en el dolor.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Personal del Jardín del Sol SRL participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Personal del Estudio Contable Degano participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Leisa Abalos y sus hijos Pablo, Ignacio, Francisco y Paula, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Nicolás E. Juarez Villegas, su esposa María Alejandra Soria Vildosola y sus hijas, María Teresa y Josefina, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Que brille para él la Luz que no tiene fin.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Jose Luis Coronel, Monica Bustamante y sus hijos Jose Maria, Maximiliano, Jose Pablo y Agustin y su respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Jorge Edmundo Mockeprang, su esposa Adriana Scillia, sus hijos Jorge, Luis y Matias Mackeprang, participan su fallecimiento y acompañan en este doloroso momento a su prima Adriana y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Susana Jugo Beltrán de Bonavente junto a sus hijos María Susana y Jorge Argañarás, María Mercedes y Gustavo Zavalía, Mario y Silvia Viano y Mariana Acompañan con cariño a su esposa, hijos y hermanos en estos tristes momentos, pidiendo a Dios una pronta resignación para toda la familia.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Francisco Lami Hernández, Emilia Susnjar, sus hijos Francisco y Florencia Boucard, Maria Emilia y José Milet y José Antonio participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Francisco Lami Hernández, Florencia Boucard y sus hijas Felicitas y Florentina participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Adriana y a su hija Julieta. Elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Silvia Llavar y sus hijos lamentan la partida de Pablo y acompañan con afecto a su esposa, hijos, hermanos y demás familiares elevando oraciones por su descanso en la paz del Señor.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Sra. Marta Chamas de Llapur junto a sus hijos Graciela, Cecilia y Argentino Cambrini, y a sus nietos, acompañan con cariño a toda su familia. Brille para él la Luz que no tiene fin.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Diego L. Jiménez, María Alejandra Cerro y Dieguito participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Imelda y Silvia Rojas Ahumada, María Silvia Cuestas y flia abrazan con mucho afecto a Luis, a sus hermanos y demás familiares y los acompañan en su dolor.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Ing. Eliseo C. Monti y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Adriana Ick y a su familia en este triste momento. Ruega oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Maria Cecilia Espeche y su hijo Augusto, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a Adriana y a toda su familia en este momento tan triste. Ruegan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Marcelo A. Espeche y Ana Maria Bruchamann participan su fallecimiento y acompañan a Adriana, sus hijos, y a toda su familia y ruegan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Marcelo Luis Espeche, Maria Angelica Mateo de Espeche, su hija Valentina participan de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Diego Basualdo y familia, sin palabras que puedan calmar tanto dolor. Acompañan a su querida familia en el duro camino de aceptar la partida. Que Dios nuestro Señor les acerque consuelo en la seguridad de que Pablo está a su lado.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Claudia Gelid, Gallego Gil Rea y sus hijos Riky, Dani y Matu Gil Gelid acompañan a Adriana Ick y sus amados hijos y a toda la familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria y piden a Dios les de el Consuelo necesario.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Dr. Marcelo Oscar Figueroa, su esposa Natalia Ugozzoli y sus hijos Matias, Benjamin y Bautista, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. María del Carmen y Alejandro Álvarez Valdés, María Inés y Luis Francisco Baccino, Martín Costas y Cecilia Vittar, María Ester y José Antonio Rojo, Martita y Julio René Carrizo, lamentan profundamente su partida, y acompañan con mucho cariño a Adriana y sus hijos en el dolor y la oración.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Aldo Sialle, Mamily Avido de Sialle, sus hijos Mariana, Federico, Fernando e Ignacio y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su flia. en estos tristes momentos. Elevan oraciones por su eterno descanso.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Rosa Leguizamón, Silvia Carrizo y María Jiménez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

GEA DE YOCCA, MARÍA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. José Siufi y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo José Yocca y flia en estos momentos difíciles. Rogando al Señor por el eterno descanso de su alma y pronta resignación para sus familiares.

GEA DE YOCCA, MARÍA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Jorge, Susana, Elsa Amado y Lucía Villaverde y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su primo hermano Jorge Yocca en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, NICOLÁS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/20|. Sus padres Nadia, Abel, su hno. Exequiel, sus abuelos, tios, primos y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos seran inhumados a las 11 hs. en el cementerio La Piedad. Casa de duelo Andes Nº 1426. Bº J. F. Ibarra. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

HOYOS, JULIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/20 en San Miguel de Tucumán|. Vuela alto querido Julito, que los ángeles t acompañen, Dios te guarde. Nuestro más sentido pésame a la familia. Rogamos oraciones en su querida memoria. Ana Urquiza de Abud e hijos - Loreto.

HOYOS, JULIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/20 en San Miguel de Tucumán|. Aldo Sialle, Mamily Avido de Sialle, sus hijos Mariana, Federico, Fernando e Ignacio y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su mamá Ema y a toda su flia. en estos tristes momentos. Elevan oraciones por su eterno descanso.

MEDINA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/20|. Su esposa Berta, hijos Claudio, Gabriel, Natalia, Pedro, Luis, Cristian, Maximiliano, nietos Valentin, Mateo, Tiago, Bairon, Mia participa su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Serv. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS SA.- ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MURATORE DE ORELLANA, ÁNGELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Bety querida lamentamos mucho tu partida, tus amigos de tantos años: Pancho Figueroa, Mirta Figueroa, Teresita Figueroa con sus respectivas familias participan con mucho dolor tu partida a la casa del Señor.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. "Vivirás por siempre en mi recuerdo, con todo el amor que nos inculcaste". Su hijo Maximiliano Paz, Patricia García Pacheco, sus nietos adorados Manuel y Martina. Descansa en paz padre querido.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Querido Papa, abuelo y amigo te extrañamos y lo vamos hacer siempre sos uno de los pilares de nuestra familia Pazovich. Gracias por tanta bondad, generosidad y compañerismo. Un gigante abrazo de donde estes. Te amamos otro angel hermoso en el Cielo que nos ama y nos va a cuidar mucho, hoy Dios te abraza en el Cielo, junto a Virgencita Maria y nosotros te abrazamos desde aqui con toda nuestra almas, con todo nuestro amor. Sus hijos Agustin, Tatiana, Sus nietos Fran y Nico.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Papi viviras en mi recuerdo como un padre excepcional que nuestro Señor te reciba en su Reino Celestial. Su hijo Gustavo Rodolfo Paz, participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Mi querido Papá hoy nos toca despedirte pero tus enseñanzas, tus valores y toda la vivencia quedaran guardadas en nuestros corazones, hoy descansas en paz. Su hijo Rodrigo y Luisina Yocca Lascano.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Su tía Milty, sus primos Leisa, Héctor, Marcelo y sus sobrinas Jome, Mili y Rosario participan con dolor su fallecimiento. Te llevamos en nuestro corazón, primo querido. Descansa en paz.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Sus cuñados Hugo Sialle y Laurencia O'Mill. Sus sobrinos Sebastián Sialle e Irene Piotti, Augusto Sialle y Virginia Meossi, Laurencia Sialle, Victoria Sialle y Mariano Zinny participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Sus sobrinos Ernesto Granda, Ana Giselle Abuchacra, e hijos Faustino y Gerónimo Granda, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus primos Daniel, Andrea. Jorge, su tía Nenena y sus sobrinos Ara Maiten, Isabella, Danielito; Jorgito, Matías y Micaela participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Maria Mirtha Rufino y Miguel Tejera y su hijo Miguel participan con dolor de su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Dr. Jorge D. Fernández y familia, y Dr. Pablo De Bonis y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo y cliente Rody Paz. Acompañamos en este doloroso momento a su esposa e hijo. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Roberto Palau, Susana Fiad y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Osvaldo Palau, María Inés Fiad y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. María del Carmen Montenegro y sus hijos Lucas, Justina Constanza y Solana Coronel Montenegro participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Marta Silvia, Tere, Mariuchi y Susi acompañan a Margarita en este doloroso momento.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Que difícil despedirte Rodi querido, tantos momentos compartidos. Carlos Ernesto García, Adela Gabriela Pacheco, sus hijos, Emanuel y Macarena Vera, César, Patricia y Maximiliano Paz y María Ángel, acompañan con dolor a Marga, Maxi, Agustín y Gusti. Que brille para él, la luz que no tiene fin.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Gloria S. Cortes de Pacheco sus hijos Gabi y Edgardo, hijos políticos y nietos participan con dolor el fallecimiento del querido Rodi y acompañan a Marga, Maxi, Agustín, Rodrigo y Gustavo, en tan difícil momento.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Susana Achával, Carlos Ferreiro y flia. acompañan a Marga e hijos en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Desde Salta, la familia Ulivarri García sus hijos y nietos, acompañan a Maxi y su familia en tan difícil momento.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Francisco Javier Vera, María Mercedes Arce y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Luis Alberto de la Rúa y su esposa Maria Elena Barnetche, sus hijos Luis Matias, Valentín y María Pía participan con dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Rubén Jozami, María Inés Donzelli y familia acompañan a su amiga Marga en este doloroso momento, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Matías de la Rúa participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Rodrigo y eleva oraciones por su eterno descanso.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Pedro L. Mulki y Sra. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Margarita e hijos en este difícil momento.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. "Cuando las personas parten pasan de vivir entre nosotros... a vivir en nosotros". Mechi Barraza y José Galván y sus hijos Matías y Belén Galván y Sabrina Contreras partcipan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Margarita y sus hijos Gusti y Rodrigo, Maxi y Agustín y demás familiares en tan doloroso momento, y les desean paz, consuelo y fuerza en este momento tan triste.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Mariela, Silvia, Euge, Eva, María José y Ale, acompañan a su amiga Mati en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. "Señor, recíbelo en tus brazos". Las amigas del Grupo Achalay, acompañan a Elena, Laurencia y demás familiares en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Oscar Stemberg, su esposa Nélida Bertuzzi, sus hijos Oscar Gustavo, José Ricardo, Jorge Luis y Susana Edit y sus respectivas familias, participan con mucho dolor el fallecimiento de un querido familiar y dilecto amigo. Son nuestros deseos que Jesús y su Madre te reciban en su casa.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Luisa Chequer, sus hijos Eugenio, Florencia y Luciana Prados participan su fallecimiento.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Greta Basbús, sus hijos Héctor, Luisa, Viviana, Greta, José y Jorge Chequer y sus respectivas familias participan su fallecimiento.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. "Señor, recibe a tu hijo en tu Reino y que brille para él la Luz que no tiene fin". Daniel Olmedo, su esposa Mercedes Peláez y sus hijos Ignacio, Leandro, Franco y María Eugenia participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañan con mucho cariño a Margarita y a sus hijos en este momento de dolor. Elevan oraciones por su descanso eterno.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Yolanda Belizan Vda. de Yocca y María del Carmen Yocca participan con mucho dolo su fallecimiento y acompañan a su familia.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Pablo Presti y Betty Pérez Curbelo y sus hijos Pablito, Alejo y Giuliana participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos dificiles momentos. Elevan oraciones en su querida memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Gustavo Esper, su esposa Mariela Gerez, sus hijos Lucila y Benjamín participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Lito Prieto y Merce Rivero de Prieto, sus hijos Pusi, Alfonso y Gustavo participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. María Eugenia Granda y Ángel Manuel Prieto, sus hijos Justina, Manuela y Eliseo participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. El personal de la empresa SIC SRL. Acompaña en este momento doloroso el fallecimiento del padre del socio gerente, Agustín Paz, rogando oraciones en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. CPN Bonahora Emanuel, acompaña con profundo dolor el fallecimiento del padre de Agustín Paz, rogando oraciones en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Victor Alegre Viaña y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Rodi, acompañando a su familia en tan dificil momento y rogando una oración en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Mario Emilio Drube, María Fernanda Alegre y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan dificil momento.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Cristian Oliva participa de su fallecimiento y acompaña a sus familiares en estos momentos de profundo dolor.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Guillermo Basbús, Victoria Yocca y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Horacio Fernando Montenegro y familia participan el fallecimiento de Rody. Que descanse en paz.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Gladys E.G. de Figueroa sus hijos Miguel, Martin, Mariano, Ana, Marcelo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Margarita, hijos y familiares rogando a Dios por su eterno descanso.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Felipe Herrera acompaña en tan desgraciado momento a Margarita y flia., con una gran amargura por tener que despedirme de mi muy querido Rody Paz una bellísima persona de una calidez humana extraordinaria y una sencillez sin igual. Muchos te van a extrañar y mucho tiempo, otros como yo para siempre. Infinitas gracias por abrirme las puertas de tu hogar y especialmente por haber sido mi amigo. Con infinita tristeza hasta siempre Rody.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Querido Rody: Luchaste hasta el final con toda tu fuerza y siempre positivo te has ido, pero no de nuestro corazón y recuerdo, gracias por todos tus consejos y guía, gracias por haber estado siempre luchando junto a tu familia, te quiero muchísimo y te voy a extrañar siempre. El Señor te brindará recompensa por todo lo que sembraste y te acogerá en su reino donde reina la paz y el amor. Elsita.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Martín Sgoifo, su esposa Marcela Montenegro e hijos, participan con dolor el fallecimiento de su amigo Rody y acompañan a Margarita, Maxi, Agucho, Gusti y Rodri, elevando una plegaria en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Pablo Blázquez y Ana Miravalles lamentan profundamente el fallecimiento del padre de su querido amigo Agustín, y acompañan a él y a toda su familia en este doloroso momento.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Coty Gubaira y Dominga Auat de Gubaira, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Rody, y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. Nuestro más sentido pésame para su esposa Magui e hijos. Rogamos oraciones por su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Juan Castellano, su esposa Griselda Merlini y su flia. Participan con profundo dolor el fallecimiento de Nestor Rodolfo Paz y acompañan a su esposa Margarita y flia. en este doloroso momento.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Hilda Santillan y Fernando Giribaldi e hijos participan con gran pesar el fallecimiento del amigo Rody que nos deja el recuerdo de su trato fino, de gran caballerosidad y cultor de amistad. Descansa en paz querido Rody y para Margarita e hijos rogamos resignacion.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. La razón social Codenoa S.R.L. participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria, acompañando a la familia en este doloroso momento.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Los directivos de Codenoa S.R.L. participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Rody, ruegan oraciones en su memoria y acompañan a su familia en este momento de dolor.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. "El que creen en Mí, aunque muera vivirá". El Grupo Paz y Bien de profesoras jubiladas del Colegio Madre Mercedes Guerra de las hermanas franciscanas lamentan el fallecimiento del esposo de la querida Margarita O´ Mill, ex alumna, profesora y amiga. Elevamos oraciones por el descanso eterno de su alma y acompañamos a sus hijos y familiares en estos momentos dolorosos.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Rodolfo O´Mill, Marcela Perea Cardenas, Jorgelina y Alan O´Mill participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Juan Castellano, su esposa Griselda Merlini y su flia. Participan con profundo dolor el fallecimiento de Néstor Rodolfo Paz y acompañan a su esposa Margarita y flia. en este doloroso momento

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Hilda Santillán y Fernando Giribaldi e hijos participan con gran pesar el fallecimiento del amigo Rody que nos deja el recuerdo de su trato fino, de gran caballerosidad y cultor de amistad. Descansa en paz querido Rody y para Margarita e hijos rogamos resignación

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. La razón social Codenoa S.R.L. participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria, acompañando a la familia en este doloso momento..

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Los Directivos de Codenoa S.R.L. participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Rody, ruegan oraciones en su memoria y acompañan a su familia en este momento de dolor.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. El que creen en Mí, aunque muera vivirá " E l Grupo Paz y Bien de profesoras jubiladas del Colegio Madre Mercedes Guerra de las hermanas franciscanas lamentan el fallecimiento del esposo de la querida Margarita O´ Mill, ex alumna, profesora y amiga. Elevamos oraciones por el descanso eterno de su alma y acompañamos a sus hijos y familiares en estos momentos dolorosos.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Rodolfo O´Mill, Marcela Perea Cárdenas, Jorgelina y Alan O´Mill participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Roberto Guillermo Colombo, José Ricardo Colombo, Rene Bautista Colombo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. José Ricardo Colombo y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido e inolvidable amigo "Rodi" y elevan al cielo oraciones en su memoria y para que brille para él la Luz que no tiene fin.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Arquitecto Ricardo Araujo, sus hijos Tomas, Francesco, Nicole, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Miguel Aciar, su esposa Elisa García y sus hijos Ignacio y Cecilia participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por su eterno descanso en la gloria del Señor.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Juan José Cesca, Marta Chedid de Cesca y sus hijos Juan Martín, Ana Paula y Luisina y su nieta Oliva participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Ricardo Vittar, Mercedes Sonzini, María Soledad Vittar. Participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos difíciles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Con gran dolor despedimos a nuestro amigo Rody y abrazamos cálidamente a Margarita y su familia. Luis F. Agüero, Zunilde Barrientos y sus hijos Facundo, Exequiel, Fernando y Paola. Descansa en paz querido amigo, estarás siempre en nuestros corazones. Elevamos oraciones en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Elsa Tauil de Lascano Participa con inmensa pena el fallecimiento de "Rodi" y acompaña con mucho cariño a su esposa Margarita, a sus hijos, hijos políticos padres hermanos y nietos. Que Dios les de la fuerza suficiente para sobrellevar el dolor d esta gran perdida.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Desde Frías, Nora Paula Liendo de Aguilar y flia, participan con gran pesar el fallecimiento de "Rody" hijo de nuestros dilectos amigos Rodolfo y Titina. Acompañan a su familia en tan doloroso momento y elevan oraciones a su memoria por su descanso eterno.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Dr. Néstor Omar Matarazzo, su esposa Norma Abdala sus hijos Diego, Ariel y Milena Matarazzo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Cristian Differding y Familia participan con profundo dolor del fallecimiento del papá de su amigo Alejandro Agustín, elevando oraciones por toda la familia Paz.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Greta Chequer, sus hijas, Paula y Agustina y Tony Abraham, lamentan profundamente el fallecimiento del esposo de su quería amiga Margarita. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Sus padres Luis Rodolfo Paz y María Alicia Caceres participan con profundo dolor el fallecimiento de su hijo Rody. Que brille para el la luz que no tiene fin. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Querido Rody .. Excelente hijo, padre, hermano, esposo, abuelo, tío y cuñado. Familiero, Jovial, Trabajador y muy buena persona. Te vamos a extrañar ...Su cuñado Francisco Lepori, su hermana Roxana María Paz, sus hijas, Florencia, Belen, Sol y sus respectivas Familias , Andrés y Víctor , Benja , Milena, Valentina y Mía. Participan con profundo dolor el fallecimiento del Tío Rody . Acompañan a Magui, Maxi, Agustín, Titi y Gustavo y sus respectivas familias en tan difícil momento . Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Hugo Paz,Fernanda Ludueña y sus hijos Octavio y Benjamin participan con profundo dolor el fallecimiento de Rody,acompañan a su esposa Magui,y a sus hijos Agustin, Maxi, Rodrigo y Gustavo y sus respectivas familias en tan difícil momento .Elevan oraciones en su querida memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Querido hermano te fuiste dejando un inmenso dolor en nuestras almas.Descansa en paz,vuela alto hasta que nos volvamos a ver.te quiero.Hugo,y familia.Rogamos oraciones en su querida memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. "Que brille para él la Luz que no tiene fin". Acompañamos en este dificil momento a nuestra querida Margarita, sus compañeras de administración del Colegio Madre Mercedes Guerra: Susana Vila, Silvina Vazquez, Claudia Olivera y Silvia Madroñero.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. El Colegio Madre Mercedes Guerra acompaña a nuestra querida Sra. Margarita O'Mill de Paz y familia en este doloroso momento. Unidos en oración por el alma de su amado esposo Sr. Néstor Rodolfo Paz. Y que brille para él la Luz que no tiene fin.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Oscar Luis Karam, Carmen de Karam y sus hijos Carime, Luis y Alexia, Gonzalo y Natalia participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. María Gabriela Tonelli, Antonio Ger y sus hijos María Gabriela y Javier; María Virginia y Adrian; Antonio y Guillermina y Joaquín Ger y sus nietos despiden con profunda tristeza a Rody y acompañan con mucho cariño a Margarita, a sus hijos y a toda su familia en este difícil momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Su amigo José David Gómez, su madre Mirtha y sus hermanos Juan y Sandro, participan con pesar su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a su familia. Elevan oraciones por su eterno descanso en la gloria del Señor.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Yo soy la resurrección y la vida, El que cree en mi aunque muer vivirá. Querido Rody tu partida nos ha dejado un dolor indescriptible. En nuestros recuerdos siempre estarán los momentos compartidos. La promoción 77 de la escuela Piloto Nº 1 "M.S.V." de la ciudad de Fernández, participa su fallecimiento y hacen llegar su acompañamiento a sus familiares en este difícil momento.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Cristian Luna y Jimena Borda Bossana participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Maximiliano, Agustín, Gustavo, Rodrigo y su esposa Margarita. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Germán Ebrecht y Guadalupe Anna lo despiden con profundo dolor en su pronta partida y acompañan a sus hijos Maxi, Agu, Gusti y Titi y a su esposa Marga en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Luis Brescia y Luciana del Castillo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Maxi, Agu, Gusti, Titi y a su esposa Marga en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Carlos Weyenbergh y sus hijos Carlos Bernardo, María Paula, Federico y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos tristes momentos.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Marcelo Daher, Maribe Aiquel de Daher y sus hijos participan el fallecimiento de su amigo Rody y acompañan a Magui e hijos en momentos de profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Rody querido, nunca te olvidaremos, te llevaremos en el corazón por siempre. Participamos con profundo dolor tu fallecimiento, tus tíos Ricardo, Dolly, Dady, Alberto, Dr. Carlos, Hilda y todos tus primos. Rogamos oraciones en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. A nuestro querido creador que dejo todo su amor por este negocio, transmitio ese amor a la siguiente generacion, te extrañaremos y te tendremos siempre. Rodrigo, Juan y Natalia de Rodanoa Motos.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Acompañan el sentimiento de profundo dolor y tristeza a toda la familia de nuestro querido Rodolfo Paz, te tendremos siempre presente. Todos los que integramos GIA Distribuciones.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Mariana Sialle, Mario Carfí y su hijo Francisco, participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su amiga Margarita y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. "Cerca, bien cerca estoy... no puedes tocarme así como no puedes tocar el amor... pero si puedes sentirlo". Aldo Luis Dorado y sus hijas Maria Eugenia y Ana acompañan con gran dolora su familia en este duro momento. Rodi vivirá siempre en nuestros corazones por su cariño y generosidad a nuestra Familia en tantos momentos compartidos de vida. Que brille para el la luz que no tiene fin.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Mufid Auad, Bochi Corneli, sus hijos Ale y Chelo Cesca, Faby y Daniel De Miranda, sus nietos Pablo y Martín Cesca Auad, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Amigo querido hoy no queremos despedirte, solo agradecer haberte conocido y compartido parte de nuestra vida con vos! Nos quedamos con todos los bellos momentos vividos, con tu generosidad, tu cariño y sentido de la amistad, la que estaremos eternamente agradecidos. Buen viaje amigo, desde luego estarás en paz, Dios así lo va a querer!! Te queremos Rody. Rene, Gachy, Santiago, Rosario, Adelina y Ñata!

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Inés y Eduardo Differding acompañan espiritualmente en estos momentos difíciles a la tan querida Margarita y flia. Ruegan por su resurrección.

SAAVEDRA, NORMA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/20|. "Dale Señor el descanso eterno". Julio Gamietea y Clara Bovoli, sus hijas Clary, Liliana y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su hijo Ramón, a sus hermanos y demás familiares en estos tristes momentos. Querida Inés descansa en paz.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Fernando Cáceres, Jorge Basualdo, Guillermo Neme, Emilio Simonetti, Oscar Jiménez y sus respectivas flias., lo recuerdan con gran cariño por la gran amistad que nos brindaste durante años querido Agucho. Ruegan oraciones en su querida memoria al cumplirse nueve días de su partida a la casa del Padre.

SÁNCHEZ, MANUEL TORIBIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Carlos Hasse Farah y Alicia Noemi Ojeda, participan del fallecimiento de su compañero y amigo. Elevando oraciones en su querida memoria.

SANTILLÁN, PEDRO ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/20|. María del Carmen Oberlander, Carlos Giovannini y sus hijos participan con dolor el fallecimiento de Pedro y acompañan a su hermano Falucho y familia en estos momentos de dolor.

Ruegan una oración en su memoria.

URREJOLA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/20|. Su esposa Graciela Ibarra sus hijos Sergio, Rodrigo, Luciano su nieta Franchesca Urrejola y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Villa Robles COB OBRA SOCIAL MUNICIPAL SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

VALDEZ, ELIXER ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Las amigas de su hija Graciela:Bety Coronel, María Daniela Ramos y Mariana Paz.Participan con dolor la partida al reino de los cielos del querido don Antonio.Ruegan a Dios fortaleza para su flia y oraciones para su eterno descanso.

VALDEZ, ELIXER ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Los ex-compañeros de la Escuela de Comercio, Promocion 1978 de su hija Nilda, participan su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso. Nuestro pésame para Nilda y su familia.

VALDEZ, ELIXER ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. "No me dejes Madre mía, sin tu bendición". Sus ex compañeras y amigas de la escuela Normal "Manuel Belgrano" participan con dolor la partida al reino celestial del señor padre de Graciela Valdez. Acompañan a su familia con oración.

YÑIGUEZ, NICOLÁS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Sus padres Nestor Yñiguez y Patricia Paz sus hnos. Silvana, Nelson, Agostina su cuñada Gilda, su sobrina Juistina, Su abuela y demas familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. San Antonio Nuevo Dto. Capital. CARUSO CIA. ARG. DE SEG. - NORTE SERV. SOCILAES Laprida 383 L.B.

MENDOZA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/20|. Siempre estarás presente en nuestro recuerdo, en las cosas cotidianas, con tus ocurrencias que nos hacías alegrar la vida. Sira e hija Carla Mendoza Montenegro rezaremos una misa en la parroquia San Diego al cumplirse seis meses de tu partida.

OCON, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Su esposa, hijos y nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 12 hs. en la parroquia San Jose del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GALVÁN, BARTOLOMÉ - GALLO DE GALVÁN, BONIFACIA - GALVÁN, ISABEL (q.e.p.d.)|. Se conmemoran 29, 25, y 5 años de sus respectivos fallecimientos. Familiares y amigos ruegan oraciones por su eterno descanso.

CAMPOS VDA. DE CESPEDES, CLARA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/20|. Sus hijos Noemí, Juana, Fernando, Alfredo, Paola y Gabriel, hijos polít., Raúl, Vilma, Guillermo y Adriana, nietos, bisnietos, sus hermanos Celia, Isabel, Borja y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

CAMPOS VDA DE CESPEDES, CLARA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/20|. "Jehová es mi pastor; nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de reposo me pastoreará". Su hermana Celia Elisa Campos, sus sobrinos Adriana, Miguel y Norita; Celia y Carolina y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

CAMPOS VDA. DE CESPEDES, CLARA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/20|. "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." (Juan 14:6)". Esperidón " Pibe"Abdala y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin".

FIGUEROA, NERIS FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Participan con dolo su familia que te amaba, su esposa Fany, Rivero, su hija Laura, su hijo político Federico y sus nietos Leandro y Martina. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad. NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GALVÁN, EUGENIO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Marta Inés Raed, Gabriela Inés Juri, Sebastián Eugenio Juri y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Guille. Elevamos oraciones en su memoria.

GALVÁN, EUGENIO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Su esposa Mari Mansilla, su shijos Guillermo, Gabriela, Lautaro, sus nietas Guillermina y Alma, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A.- ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GRIMALDI, MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/20|. Sus hijas Beatriz Elizabeth, Viviana, Claudia Lagar, nietas, bisnietos, nietos pol. cuñado y su hermana Mercedes Beatriz Grimaldi, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cemenerio Jardín del Sol. Servicio Caruso- ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GRIMALDI, MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/20|. Los amigos de su hija Claudia: Karina Rondano, Daniel Golea, Karina Trejo, Ma. José Olmos, Carlos Herrera, Luis Orellana, Gabriela Hoyos, Marcela Buena, Santiago Abalos, Pablo De Bonis, Rosanna Carrillo, Daniel Peralta, Marcela Trejo, Mónica Salvatierra, Ramón Villalba y Dolly Gómez participan de su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

GUZMÁN, JORGE RAÚL (RULO) (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. "¡Dichosos los que lloran, porque serán consolados!" Juan 14:18. Su hermano José y familia, participan con profundo dolor su partida a la morada celestial. Ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, JORGE RAÚL (RULO) (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. "Tú nunca morirás en nuestros corazones, eres eterno por cada parte que nos diste en vida". Su hermana Tere y sus sobrinos Laura y Fernando Vaulet, participan con profundo dolor de su partida. Ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, JORGE RAÚL (RULO) (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Su hermano Ramón Guzmán (Nene) y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GUZMÁN, JORGE RAÚL (Rulo) (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. "Señor tu hijo ya está ante ti, haz que brille para él la luz que no tiene fin". Tu cuñada Paola Leiva, tu concuñado Claudio Domínguez, tus sobrinas Salette Abigail Domínguez y Constanza Domínguez y tu ahijado Alex Domínguez, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, JORGE RAÚL (RULO) (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. La Escuela Nº226 Francisco de Aguirre, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus familiares en este duro trance. Rogando oraciones en su querida memoria.

MARTÍNEZ, DALIA ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Sus hijos Rubén, Rody, Beby, Fabián y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Misericordia.

MARTINEZ, DALIA ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Sus hijos Beatriz, Ruben, Roly, Fabian, Gabriel, Gonzalez, h. pol. nietos y bisnietos, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Servicio Union Ferrroviaria. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MARTÍNEZ, DALIA ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Su bisnieto Máximo Valentín Neme y su flia, siente mucho la pérdida de "Mimi". Rogando al Señor le dé el descanso eterno.

MARTÍNEZ, DALIA ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Madre: Serás la luz que ilumine nuestra vida. Fiel compañera que Dios te reciba en el cielo y te de todo lo que diste en vida! Te amamos!!! Sus hijos: Rubén, Rody, Fabián, Beatriz y Gaby Gonzalez, sus hijas políticas : Eli, Sofia, Mirta, nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados ayer a las 15:30hs en el cementerio La Misericorida.

MARTÍNEZ, DALIA ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Sus amigos flias: Sasiain Aranguez y Hoyos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Que el Señor la reciba a en su Santa Morada. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Misericordia.

MARTINEZ DE GONZALEZ, DALIA ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Tu familia te despide con gran dolor, te recordaremos con el mayor de los cariños. Te fuiste sorpresivamente te vamos a extrañar. Sus hijos Ruben, Rody, Bebi y Fabian, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

MARTINEZ DE GONZALEZ, DALIA ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Su hijo Rody, su esposa Mirta Bravo, sus nietos Veronica, Angeles, Meli, Lucas, Facundo, Astrid y Cristina, sus bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

SANTILLÁN, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Rocio Diaz, Vicky Mitre, Silvi Marinoff, Florencia Marinoff, Ana Gomez, Luli Gomez, Agu Tevez, Fiore Francavilla, Ori Demarchi, y Mili Gonzalez, acompañan al querido Walter en este momento doloroso de la vida y elevan oraciones para el descanso eterno de su papa.

SANTILLÁN, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Los amigos de Walter: Silvina Manfredi, Sergio Marinoff, , Florencia Marinoff, Silvina Marinoff , Maria Elena Gimenez y Nene Manfredi ruegan a Dios le brinde resignación ante la pérdida de su padre y descanso eterno a quien elevó vuelo al cielo.

SANTILLÁN, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. La Comunidad Educativa de la Escuela nº 59 Remigio Carol participan con profundo dolor la perdida del padre de nuestra colega Fabiana Marcela Santillan y acompañan en este momento de profundo dolor.

CORIA, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Al cumplirse 9 días de su fallecimiento tus amigas y ex-compañeras: Mirtha y Tuty, te recordaran siempre por ser un amigo y compañero bueno, respetuoso, gracias por esa amistad, descansa en paz querido amigo y que brille para ti la luz que no tiene fin.

ÁGUILA LUNA, MÁXIMA SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/20|. Sus padres Atilio Aguila y Carolina Luna sus hnos Maximo, Nahiara, Ailen, Melodi sus abuelos Norma Olivera, Melina , Cejas, Victor Luna y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio cristo redentor Fernandez SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL4219787.

PONCE, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/20|. Sus hijos Juana, Fabiana, Mario, Analia, Roberto, h. politicos Juan , Juan, nietos Paola, Silvia, Cecilia, Cristina, Tiago,Samuel, Yoel bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio Cristo Redentor SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.