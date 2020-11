Por primera vez, Los Pumas vencieron a las bestias de All Blacks

14/11/2020 - 07:01 Deportivo

Esta madrugada, Los Pumas volvieron a jugar un torneo internacional después de más de un año: el renovado Tres Naciones, enfrentándose a los All Blacks en Sydney, Australia.

Y la espera valió la pena, ya que los dirigidos por Mario Ledesma salieron inspirados a la cancha y se impusieron por 25-15 ante los poderosos neozelandeses. Así, se dieron el gusto de convertir en realidad la victoria que todo el rugby argentino venía soñando desde hace años.

Este cotejo se jugó en el Bankwest Stadium de Sidney y todos los puntos de Argentina fueron anotados por el medio apertura Nicolás Sánchez, a través de un try, seis penales y una conversión,

Para los All Blacks, tricampeones del mundo, sumó un try, una conversión y un penal de Richie Mo'unga y un try de Sam Cane.

Luego de semejante impacto, Argentina volverá a jugar el sábado próximo ante Australia, por la cuarta fecha del certamen, acotado y transformado en Tres Naciones y no en Rugby Champiosnhip debido a la ausencia del campeón mundial Sudáfrica.

El siguiente compromiso de Los Pumas será el sábado a partir de las 5 de nuestro país en el Mc Donald's Jone Stadium, de Newcastle.

Con este resultado el puntero es Nueva Zelanda con seis puntos (3 partidos), seguido por Australia con cuatro (2) y Argentina con cuatro (1).