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CARTELERA TV / 15 de noviembre de 2020

A LAS 22.30 MASTERCHEF CELEBRITY. GALA DE ELIMINACIÓN

- 20:09 Cartelera

CANAL 7

09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
10.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.15 LA PEÑA DE MORFI (CONTINÚA)
16.00 CINE. EL EQUIPO NO SE RINDE
17.45 30 AÑOS JUNTOS. ¿QUÉ CULPA TIENE FATMAGêL?
18.45 ELIF
20.30 POR EL MUNDO EN CASA
22.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.30 MASTERCHEF CELEBRITY. GALA DE ELIMINACIÓN
00.15 CÁMARAS EN ACCIÓN
00.45 CIERRE DE TRANSMISIÓNl

09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.15 LA PEÑA DE MORFI (CONTINÚA)

16.00 CINE. EL EQUIPO NO SE RINDE

17.45 30 AÑOS JUNTOS. ¿QUÉ CULPA TIENE FATMAGêL?

18.45 ELIF

20.30 POR EL MUNDO EN CASA

22.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.30 MASTERCHEF CELEBRITY. GALA DE ELIMINACIÓN

00.15 CÁMARAS EN ACCIÓN

00.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

13.30 PEDALIER

14.00 CHIKUCHIS (ESTRENO)

14.30 RECORDANDO

15.30 RUIDO DE MOTORES

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 VA DE NUEVO

18.30 TICKET AL SHOW

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO: LAS PANTERAS VS. CORONEL SUÁREZ

22.30 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO

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