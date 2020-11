VIDEO | Del Santiago Lawn Tennis a Europa, vida, amor y obra de Lucas Pagani

14/11/2020 - 02:33 Santiago

El Santiago Lawn Tennis Club fue donde germinó la semilla de su amor por el rugby. Fue allí donde forjó sueños y comenzó a concretarlos. Y fue desde allí que Lucas Pagani, santiagueño actualmente radicado en Madrid, viajó a Francia para concretar su primera experiencia internacional en el club Thonon les Bains, en la región de Haute-Savoie. Tenía 21 años.

Hoy tiene 34, y desde hace cinco, está establecido en Madrid junto a su esposa Rocío y su pequeño hijo Matías. El deporte es esencial en la vida de Lucas quien, en esta etapa de su vida, en Madrid, sale a correr y también práctica senderismo en las montañas.

Desde la capital española, Lucas, vía Zoom, habló con EL LIBERAL.

-¿Hace cuántos años que te fuiste de Santiago y por qué?

Me fui hace doce años, pero primero estuve en Francia donde jugué al rugby en el club Thonon les Bains, en la región de Haute-Savoie. Allí estuve tres años. Luego me vine a Madrid.

-¿Hace cuántos años que estás radicado en Madrid?

Hace cinco años que estoy en Madrid con mi mujer, Rocío Bernuz, y mi hijo Matías, de un año y medio.

-¿En qué estás trabajando?

Estoy trabajando en una empresa de grandes almacenes, “El Corte Inglés”. Y dentro de esa empresa estoy, exclusivamente, en la venta de libros. Es una de las empresas más reconocidas en España.

-¿Te costó adaptarte a los cambios, primero en Francia, y luego en España?

Todo ha sido paulatino. Cuando me he venido la primera vez tenía 21 años. Todo era nuevo. Uno es joven y ve las cosas de otra manera. Yo creo que sería totalmente diferente si me tuviese que estar viniendo ahora con esta edad (actualmente tiene 34 años) notaría cambios muchos más grandes, sobre todo porque no estaba tan arraigado durante tanto tiempo. No había conformado una familia ni nada. Hoy en día es mucho más complicado.

- ¿Tienes la ciudadanía española o una visa de trabajo?

Tengo ciudadanía italiana desde hace muchos años. La verdad, esto es una carta fundamental para vivir en España o en Europa porque si no hay que estar constantemente con una visa de trabajo. Gracias a Dios, nunca la he necesitado.

Se casó en España y en Santiago

-¿Dónde vivías en Santiago y que actividad desarrollabas?

Nací en Santiago capital. Jugaba al rugby en el Santiago Lawn Tennis Club, el club de toda mi vida. He terminado el colegio secundario y me he ido a Córdoba a estudiar. He estado un par de años ahí. Luego regresé a Santiago. Después me fui a España, regresé a Santiago y luego de estar dos años me fui a Francia.

-¿Dónde estudiaste en Santiago y qué carrera cursabas en Córdoba?

En Santiago cursé mis estudios en el Colegio San Francisco de Asís. En Córdoba estuve estudiando Ciencias Económicas, carrera que no la terminé.

-¿Cómo está conformada tu familia en Santiago?

Mis padres Raúl Pagani y Cecilia Beltrame) y mis dos hermanos (Sebastián y Mariano) y ahora ya sobrinas por ambas partes.

-¿Qué extraña de tu provincia?

La familia es lo que más se extraña. También los momentos vividos en ciertos lugares con amigos. Extraño mucho el club (Santiago Lawn Tennis Club). El club ha sido mi segunda casa. Extraño a los amigos.

-¿Volviste a Santiago?

He vuelto unas cuatro o cinco veces. Es más, cuando me he casado en el 2018, he hecho un casamiento aquí (Madrid) y otro en Santiago. Es más fácil moverse dos que mover a toda la familia de allá para aquí.

-¿Cómo vives hoy con una esposa, un hijo y en un lugar que te brinda oportunidades de crecimiento?

Honestamente, muy feliz. Tengo todo lo que uno busca cuando uno se va, que es una familia, un sostén emocional y un sostén laboral. Básicamente, son los pilares que sostienen todo esto y que contrarrestan el desarraigo y el extrañar a la familia.

-En un principio, ¿cómo enfrentaste el dolor que genera el desarraigo?

Mi mujer ha tenido mucho que ver en esto. Pude contar con ella todo el tiempo. Ella ha estado viviendo un año en la Argentina conmigo y conocía a mi familia y las circunstancias y me comprendía. Para mí, ella ha sido lo más importante.

Cómo sobrelleva el coronavirus

Lucas detalló a EL LIBERAL como sobrelleva la situación generada por el coronavirus. “Las medidas que se han tomado aquí, desde un principio, han sido de un confinamiento domiciliario. Esas semanas han sido durísimas. Yo, por suerte, seguía manteniéndome en mi trabajo. Mi trabajo no estaba cerrado y era una de las actividades esenciales que estaban establecidas. Para mí, al menos, ha sido menos duro porque me podía mover libremente. Las restricciones aquí son iguales o parecidas que en la Argentina”, remarcó.

En cuanto al comportamiento de la gente, destacó: “Es muy responsable. Aquí se está tomando un poco más al píe de la letra las recomendaciones. De todas maneras, muchas veces la falta de conciencia de unos cuantos perjudica a todos”.

“Hay ser siempre responsables, en cuanto a lo sanitario, de mantener distancia social, que es fundamental. Hay que usar la mascarilla o barbijo”, aconsejó Lucas.

Orgulloso del triunfo de Los Pumas al poderoso All Blacks

-¿Cómo fue tu experiencia de jugar rugby en un país europeo?

Muy bien, la verdad que me ha encantado. No he llegado a jugar en las grandes divisiones como están jugando ahora compañeros míos del club, pero por lo menos he podido jugar un nivel que me permitía vivir de ello. Me ha encantado la vida de deportista, pero, bueno, todo tiene una edad y se acaba.

-¿Cómo has vivido el triunfo de Los Pumas al equipo de All Blacks?

Ha sido algo inimaginable e inesperado, como lo dice todo el mundo histórico.

-¿Qué ha significado para vos, como amante del rugby, un logro así?

Emoción y orgullo, de que nos representen a nivel. Mundial.

-¿En qué nivel crees que está el rugby argentino?

Creo que de a poco va escalando posiciones y forjando nuevos jugadores. Y también creo que más de una alegría nos va a dar en los años venideros.