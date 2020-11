VIDEO | Milagros Juárez, la bioquímica que se fue a Aviñón y ahora vive con su pareja en Barcelona

14/11/2020 - 02:32 Santiago

Milagros Juárez es bioquímica. Desde hace un año que está radicada en Barcelona, junto con su novio, Mariano Finola, un joven traumatólogo oriundo de Córdoba de quien se enamoró y con quien decidió emprender el desafío de abrirse camino en Europa, en Francia para ser más específico allá por el año 2017. Mariano había conseguido un puesto de trabajo en un hospital de Aviñón.

Milagros nació en Santiago. Cursó sus estudios en el Colegio San Francisco de Asís. Se graduó como Bioquímica en la Universidad Nacional de Córdoba. Junto con Mariano, habló con EL LIBERAL acerca de cómo es su vida hoy en la segunda ciudad más poblada (1.700.000 habitantes) de España por detrás de Madrid.

- ¿Qué te llevó a radicarte en Barcelona?

Me ha llevado el amor porque a Mariano (Finola, su novio) le había salido en 2017 la experiencia de venir a formarse en Francia, principalmente en la ciudad de Aviñón, en donde hemos estado viviendo un año. Después hemos decidido, por un tema de idioma, venirnos a Barcelona (España) en donde Mariano ya tenía un contacto con un grupo de profesionales especializados en tobillo y pie que es lo que a él le gusta actualmente.

- ¿Cómo se conocieron y decidieron vivir juntos, primero en Aviñón, y ahora en Barcelona?

MARIANO: Estamos de novios hace casi nueve años. Nos pusimos de novios un poquito antes de que yo comience la residencia en la Argentina. La residencia fueron cinco años y la hice en Córdoba. Milagros vivía ahí porque estaba haciendo la carrera de bioquímica. El hospital en donde yo hice la residencia tiene un convenio para realizar un año de formación en Traumatología en un hospital de Aviñón, en el sur de Francia. Esto fue bastante programado. A partir del segundo año de la residencia ya lo empezamos a hablar que, cuando terminara la residencia en el hospital de Córdoba, nos íbamos a Aviñón. Luego, como te explicó Milagros, decidimos venirnos a Barcelona, en donde estamos hace un año.

- Milagros, ¿de qué lugar de Santiago del Estero sos y en dónde te formaste?

Soy de Santiago capital. Somos del barrio Parque. Mis padres son Carlos Juárez y Adriana Silvetti. Y mis hermanos se llaman Nicolás, Angie, Elena, Francisco y Lourdes. Me he formado, tanto el jardín de infantes como la primaria y la secundaria, en el Colegio San Francisco de Asís. Soy bioquímica, carrera que cursé en Córdoba.

- ¿Hace cuántos años que resides en Barcelona?

Estamos en Barcelona desde noviembre del año pasado.

- ¿Tienes ciudadanía española o estás con visa de trabajo?

Como no soy ciudadana europea lo que podía sacar era una visa de estudio en donde he elegido un máster, un máster innovador, a mi entender, de gestión integral sobre lo que es el servicio social con el servicio sanitario. Te decía que era interesante porque me gusta la parte social más allá de que soy bioquímica. He sacado mi visa de estudio. Actualmente, estoy terminando mi formación. Y en ese trayecto de estudio yo puedo hacer práctica en algún lugar que sea relacionado con lo que yo estoy estudiando. He conseguido poder trabajar en un laboratorio, el Laboratorio Cerba Internacional, que es muy reconocido en Barcelona. Ahora, se han terminado mis prácticas. La verdad, fue una experiencia linda.

- ¿Estás gestionando la ciudadanía española?

Mi abuelo materno es ciudadano español, pero las leyes de España no te permiten dar la ciudadanía sino es solamente la directa. Como mi mamá no la ha tramitado, yo, cumpliendo la mayoría de edad de los 21 años, a mí no me la podían dar. Es difícil sacar la ciudadanía española. Entonces, lo que ahora estamos haciendo es una pareja de hecho (con Mariano que tiene ciudadanía italiana) lo cual me da a mí la residencia permanente para poder vivir en España.





¿El español es respetuoso de las disposiciones que se adoptan para combatir al Covid 19?

MILAGROS: Son super respetuosos. La cultura europea es así. Se da una orden y se cumple. Hay alguna que otra noticia en donde se informa de lo que ellos llaman “embotellamiento”, que es como las previas nuestras, pero, la verdad, donde yo me muevo la gente es muy respetuosa. El uso de los barbijos es constante y a todo momento. Tratamos de no meternos en lugares donde haya mucha congestión de gente intentando cumplir con el distanciamiento social. Aquí hay centros comerciales que están repletos de gente porque, pese a que limitan el aforo, son centros tan grandes que el aforo del 30 % sigue siendo mucha gente. Tratamos de evitar esos lugares. Si bien es cierto, hace un mes atrás, cuando esto no estaba en su pico, asistíamos porque no había estas restricciones y quizás no éramos tan conscientes de que la segunda ola iba a llegar. Antes de la segunda ola, la gente se había relajado un poco y tanto miedo no le teníamos. En cambio, ahora, es volver de nuevo.

MARIANO. En marzo pasado, la crisis fue muy grande porque se colapsaron todas las urgencias, las terapias intensivas. Vi de cerca cómo se llenaban de pacientes los pasillos de urgencia. Duró 45 días ese pico. Después, cuando parecía que mejoraba todo, se empezaron a flexibilizar un poco las normas. Llegó el verano, empezó el flujo migratorio de países dentro de la Unión Europea por las vacaciones. Esa tranquilidad duró tres o cuatro meses cuando a mediados de agosto cuando comenzaron a registrarse nuevos casos, que se elevaron en septiembre. En esta segunda ola, en el hospital estamos con una nueva crisis: hay la misma cantidad de pacientes, o te diría más, que en la primera crisis. Lo bueno es que hay menos mortalidad, pero la cantidad de contagios y de consultas por urgencias es la misma. Las guardias y las terapias están comenzando a colapsar porque si bien hay menos casos graves hay tanto volumen de pacientes que no dan abasto las camas. Ante esto, el gobierno ha decidido tomar nuevas restricciones, como por ejemplo la movilidad: desde las 22 hasta las 6 no se puede estar en la calle. Han cerrado bares, restaurantes, gimnasios, clubes, cines y teatros. España, que ha pasado una primera ola que pegó mucho, no soportaría un nuevo confinamiento desde el punto de vista económico.

