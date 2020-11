15/11/2020 - 00:19 Deportivo

Hoy no era el día. Una selección sin competencia, una Unión que se quedó de golpe sin su equipo franquicia, una preparación a los tumbos, con el Covid como protagonista, el antecedente del pobre mundial.

Se pueden seguir detallando las causas por las que hoy no podía ser el día.

Enfrente ellos, siempre poderosos, siempre intimidantes. Con nombres históricos y con nuevos nombres tan fuertes como los que ya no están. Con competencia constante, con ritmo.

Hoy no era el día.

Pero el deporte es tan lindo y apasionante por estas cosas. Porque en el día menos pensado, lo menos pensado pasa. Y entonces, esos Pumas que fueron pasando el año entrenándose en el patio de sus casas, que veían pasar los meses sin jugar, que veían al Super Rugby sin Jaguares, sacaron ese orgullo tan Puma, que algunos nunca entenderán, para hacer realidad un sueño de muchos años.

Hoy no era el día. Hoy era la historia del rico contra el pobre otra vez. Los veíamos lejos otra vez, inalcanzables. No habíamos podido ni cuando el inolvidable Hugo Porta señaló los 21 puntos en Ferro, que sirvieron para empatar; no pudimos siendo terceros ni cuartos del mundo, con un equipo sólido; no pudimos con una franquicia desarrollada y un rugby ya profesionalizado. El 2020 le había dado un mazazo tras otro al rugby argentino, adentro y afuera de la cancha. Y en la adversidad, cuando el camino parece más empinado, este golpe puede ser el bumerán. Hoy no era el día. Pero el día fue hoy. Pumas 25, All Blacks 15, ya está escrito y grabado. El día que no podía ser, fue.