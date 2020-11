Extienden detención de policía por herir a joven de un tiro en La Banda

15/11/2020 - 02:03 Policiales

La Cámara de Apelaciones prorrogó la detención de un agente que hirió a un civil durante una batahola de dos bandos en La Banda, pero condicionó la imputación de “homicidio en grado de tentativa” a informes pendientes sobre pericias realizadas por Gendarmería Nacional.

Se trata de Gabriel Oscar Carrizo, a quien la Fiscalía atribuye el intento de “homicidio” de Wilton Marcelo Frías, durante un confuso incidente que estalló el 2 de agosto a las dos de la madrugada, en el Bº Juan Domingo Perón.

Cámara de Apelaciones

En audiencia, las fiscales Cecilia Pacheco, Natalia Malachevsky y Nathalia Noel subrayaron la hipótesis de la investigación.

Carrizo, agente de la Seccional 13, arribó al lugar a respaldar a compañeros de la Comisaría 15. Los agresores comenzaron a lanzar piedras a los efectivos y éstos respondieron con balas de goma.

Luego, el grupo mayoritario de policía se retiró. Ahí, Wilton Marcelo Frías “arrojó una piedra de escombro hacia el móvil policial, se sabe.

Reacción del efectivo

El efectivo que se conducía en el mismo, Carrizo, efectuó un disparo contra el cuerpo de Frías”. Herida, la víctima fue conducida por su familia “al nosocomio, donde fue intervenida quirúrgicamente de urgencia”, resaltaron las fiscales al argumentar ante los vocales de la Cámara.

Por el contrario, la defensa, a cargo de Luis Barraza, ofreció una perspectiva diferente.

Teoría de la defensa

El abogado señaló que su cliente “venía en la caja del móvil policial, ante el gran disturbio, desenfundó el arma y efectuó el disparo a 45º”.

Señaló que la pericia efectuada por personal de Gendarmería “refiere que el impacto contra el cuerpo de Frías fue por rebote”. Barraza interpreta que corresponde reformular la imputación y, por ende, la prisión preventiva, “ya que libre mi defendido no quiere obstaculizar la investigación. Él no tuvo intención de matar a Frías, tampoco una tercera voluntad ajena a la conducta para impedir el resultado, que no era buscada...”, profundizó la defensa.

El no del tribunal

Al analizar las dos posiciones opuestas, los vocales Gloria Cárdenas, Olga Gay de Castellanos y Cristian Vittar resolvieron por unanimidad: “Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de Carrizo y, en consecuencia, confirmar el auto de prisión preventiva dictado en su contra”.

Carrizo retornó a su lugar de detención, mientras su esposa se apresta a dar a luz.

Vital, la pericia y trayectoria del disparo

Vital, la pericia y trayectoria del disparo

Wilton Marcelo Frías recibió un tiro en el costado derecho de la espalda, pero su defensa sostiene que el desenlace no necesariamente reflejó, o desnudó, la conducta de su defendido.

En su extensa resolución, la Cámara de Apelaciones dejó entrever que la figura de “homicidio en grado de tentativa” estaría condicionada a los informes de Gendarmería, pendientes, sobre la pericia de la trayectoria de la bala que aún no concluye...”

“De acuerdo con los hechos como están descriptos, el tribunal entiende que la calificación legal del hecho es tal como refiere la Fiscalía, pero se sabe que es provisoria, sujeta a los restantes informes de estudios que están pendientes de realización”, clarificó.

“Entendemos que el disparo y su trayectoria pueden ser esclarecedores del hecho. Por lo tanto, hablar de especulaciones en este momento resulta imprudente”, ahondó el tribunal.

Los vocales aludieron a informes de la pericia de comparación de vainas (ya que la defensa sostiene que incautaron vainas de distintas armas; otro de inspección ocular y un tercero, de balística. Ahora, la defensa se prepara para requerir la revisión de la prisión preventiva, pero lucha contra el paso de las semanas y el parate judicial de fin de año.