FÚNEBRES | 15 de noviembre del 2020

15/11/2020 - 02:40 Funebres

FALLECIMIENTOS

-Eustaquio Díaz (El Simbolar)

-Alberto Aníbal Tijera

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARTA VALERIA CEJAS

Falleció 12/11/20

Sus tías Négra y Cristina, sus primos César, Belén, Celeste y Nélson, sobrinos Leonel y Santino participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Cr. PABLO FEDERICO RAMÓN DEGANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/11/20 y espera la resurrección.

“El bien parido es agradecido”.

Pablo querido, resulta desgarrador despedirte para siempre haciendo público mi eterno agradecimiento por los momentos lindos y tristes que nos tocó compartir en los últimos 23 años. En el ámbito laboral, en el seno del Instituto de Profesionales, gracias por tu generosidad para transmitir tus conocimientos y experiencias. Gracias por tu humildad para receptar los míos. Gracias por brindar imagen de transparencia y prestigio al tiempo de poner en funcionamiento y consolidar a esa institución, de la que te debiste alejar por tus obligaciones profesionales y empresariales. Te fuiste por la puerta grande. Todo esto también te lo agradezco como jubilado de esa institución. En el plano de la amistad, es el Gracias más grande, por aquel consejo que con la prepotente autoridad que solo un amigo puede tener, me brindaste hace 8 años y es el que al recordarlo todos los días me permite seguir adelante con la frente en lo más alto, tal como vos querías. Este cúmulo de sentimientos y agradecimientos lo supiste en vida, como tiene que ser. Extrañaré nuestros encuentros y confidencias, te llevas las mías, me quedo con las tuyas. Con esta publicación aspiro a que tus hijos, demás familiares y seres queridos sepan de mi agradecimiento hacia vos y los por qué de ellos. Además de sumarme respetuosamente a su duelo. Abrazo del alma largo y fuerte como en cada encuentro. Es mi deseo que el Magno ya te tenga a su diestra. Dr. Jorge Acosta

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Cr. PABLO FEDERICO RAMÓN DEGANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/11/20 y espera la resurrección.

Ricardo Mananicci, su esposa Graciela Galván y su hijo Giovanni Mananicci participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Adriana, a Pablito, Nacho, Francisco, Paula y Julieta en tan doloroso momento. Ruegan una oración en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NERIS FÉLIX FIGUEROA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20 y espera la resurección

"Descansa en paz mí querido viejo, te vamos a extrañar mucho,te amamos". Participan su esposa Fany, hijas Luisa, Cristina, Stella, Noemí y Laura, hijos políticos Juan Domingo, Miguel, Juan y Federico, etos, bisnietos y tataranietos.

"Siempre estarás en nuestros corazones con tu sonrisa maravillosa". Tu hija Laura, hijo Federico y nietos Leandro y Martina.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA ELIZABETH GRIMALDI (Coty) (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/20

Te despido amiga querida con profundo dolor y el orgullo de haberte conocido y haber compartido momentos tan lindos. Acompañando a tus hijas y rogando a Dios resignación. Susana Llapur.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Cr. PABLO FEDERICO RAMÓN DEGANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/11/20 y espera la resurrección.

Pedro Jose Basbús y familia participan de su fallecimiento y acompañan a su familia y hermanos en estos momentos.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Cr. PABLO FEDERICO RAMÓN DEGANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/11/20 y espera la resurrección.

Contador Guillermo Roberto Zuaín, su esposa Susana Roldán, sus hijos Guillermo Gabriel, Juan Carlos, Félix Nicolás y su nieta Isabella participan su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DELFA ZEBALLOS VIUDA DE OSORIO

falleció el 13/11/2020.

“La llama encendida no se va a apagar por el simple hecho de que no estés más”.

Los seres como vos, no se mueren nunca, se duermen de a ratos, de a ratos pequeños, y el sueño infinito es sólo una excusa. Tu hijo Dr. Heberto Osorio Zeballos participa con profundo dolor por tu partita a los brazos del Señor.

Ex directora Esc. 1092, docente que entregó parte de su vida a su pueblo Santa Catalina, departamento Guasayán, enseñando a niños, adultos que no sabían leer ni escribir, como así también inculcaba religión, catecismo a niños y jóvenes el amor y respeto a Dios. No dejaste espacio sin andar, visitando enfermos, pobres, llevando remedios a todos los que necesitaban. Descansa en paz alma milagrosa. Yoly Quiroga.

Alguien a mi lado dice "se fue"...

Se fue. ¿A dónde?

Partió de mi mirada, eso es todo.

Su mástil está todavía bien alto,

Su proa tiene todavía su fuerza.

Su desaparición total de mi vista está en mi, no en él.

Y justo en el momento que alguien al lado mío dice "se fue"

hay otros que lo ven llegar desde el horizonte, hacia ellos.

Y con alegría dicen: " ahí llega".

Feliz cumpleaños rey de la casa!

Su esposa Laly Lezcano de Almirón, sus hijos Sylvina, Monica, José, Diego, Laura y sus amados nietos. Elevamos oraciones a tu amada memoria.

RECORDATORIO

AYUNTA, JOSÉ EDUARDO (Lalo)

q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/11/10 y espera la resurreción.

Lalo me duele el alma haberte perdido, pero me consuela que estás con Dios, sos mi ángel que ilumina mis días. Te extraño tanto. Gracias por darme una hermosa familia, me enseñaste a ser una persona de bien. Te amaré hasta que nos encontremos. Su esposa Noemí, sus hijos y nietos, al cumplirse diez años de su partida lo recuerdan.

RECORDATORIO

RUBÉN A. OVEJERO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/11/20 y espera la resurrección-

Pá: Tus alas ya estaban lista para volar, pero mi corazón nunca estuvo listo para verte partir·”

Su hijo Ezequiel, su nuera Marcela y sus adorados nietos Matheo y Martina. Ruegan una oración en su memoria al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

RECORDATORIO

TEODORA FARÍAS DE ACOSTA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/11/19 a los 107 años.

En su primer aniversario, sus hijos, nietos y familiares elevan una oración en su memoria y ruegan por su eterno descanso. En un sueño sin regreso hace un año te marchaste, cuánta enseñanza dejaste que brindaste con amor hoy tus hijos con dolor solo pueden recordarte. Estarás como una estrella en el reino del Señor al pensar que estas mejor tan vez encontremos consuelo alumbrándonos del cielo con todo su resplandor.

BARROSO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/20|. Sus futuros consuegros Ricardo Lladón, Nora Lis Palencia y sus hijos Ricardo, Gisela, Noelia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BARROSO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/20|. César Palencia, Edhit Rojas, Puly, abuelos y tío de su hijo politico Ricardito Lladón participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su esposa e hija en este momento tan doloroso.

BARROSO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/20|. Titina Palencia, Exequiel, Alejandra, Lour Fornés, tía y primos de su hijo politico Ricardito Lladon participan su fallecimiento. Elevando oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Los amigos de Cecilia y Enrique Agüero Nancy Pilan, Lizi Cisneros Billaud, Adriana Díaz, Roberto Daives, Sylvina Sabaini y José Antonio Musso participan con profundo dolor el fallecimiento de Pablo y elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Su ex compañera de trabajo CPN, María Cristina Lopez Herrera, sus hermanos escribano Martin Gerónimo Cornet y Silvia Lopez de Cornet participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Dres. Miguel Antonio e Ignacio Antonio Juárez Quiroga, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hijo Pablito y demás familiares en estos momentos de tristeza.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. El consul Honorario de la Republica Arabe de Siria Dr. Abraham Camilo Brahim, su esposa Dra. Camila Mahmud y familia, lamentan su fallecimiento. Acompañamos a su esposa Adriana y demas familiares en este doloroso momento. Elevan oraciones para su eterno descanso.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Amilcar y Pory Buenvecino, Alejandro Buenvencino y flia, estrechan en un fuerte abrazo a su esposa Adriana, a sus hijos y hermanos, compartiendo su gran dolor por el fallecimiento de nuestro querido Pablito. Ruegan por su descanso en la Gloria del Señor y bendiciones para toda la familia.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Dr. Jorge Acosta, Dra. Teresa Sanchez Cantero y sus hijos Milagro y Jerónimo Acosta Sanchez acompañamos en el dolor a sus hijos, familiares y seres ante la irreparable pérdida de nuestro querido Pablo.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Ruben Piñón, su esposa Viviana Avido y sus hijos Luciana, Florencia, Belen y Facundo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Rosa María Contato Carol participa con pesar su fallecimiento y ruega por su feliz resurrección. Acompaña a su familia en estos momentos de tanto dolor.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Sylvia Elena Lines, sus hijos Luis Mariano y Maria Paola Macchiarola con sus respectivas familias, acompañan a su familia en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Martin Bunge y flia, participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Adriana, hijos y demás familiares ante tan doloroso momento. Que brille para el la luz que no tiene fin.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Carlos M. Jensen, su esposa Laura Elena Martinez, sus hijos Carlos y Carolina Lopez, Laura y Carlos Rigourd, Javier y Carolina Chiericotti, Paula y Francisco Jensen, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a la familia en este dificil momento.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. María Rosa Berdaguer, sus hijos Federico y Milagros Argibay y sus respectivas familias participan su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Pablo Hill, Ana Bustos Cabanillas e hijos participan con mucho pesar su fallecimiento y acompañan a la familia en este triste momento." Que la paz de Dios guarde sus corazones y pensamientos". F.i.l. 4.7.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Olga Chemes de Llinás, sus hijos Claudia Inés y Mario José Aliga; Paola Gabriela y Pablo Ledesma lo despiden con gran afecto y acompañan a toda su familia en el dolor ante irreparable pérdida. Elevan oraciones por su descanso en el Señor y la cristiana resignación de sus seres queridos.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Rafael Bonacina, Josefina Santillán, sus hijos Mariana, Constanza, Josefina, Rafael y sus respectivas familias participan su fallecimiento en este momento de inmenso dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Hector Hauteberque y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Brille para el la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su memoria y acompañan a su familia en este dificil momento.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Luis Galván, Silvia Rodriguez, sus hijos Francisco, Ignacio y Luis María, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro amigo Pablito, acompañamos a la familia en este triste momento de dolor. Elevamos plegaria al Cielo y oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Rafael Bonacina, Josefina Santillán, sus hijos Mariana, Constanza, Josefina, Rafael y sus respectivas familias participan su fallecimiento en este momento de inmenso dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Maria José Corvalán, sus hijos Sofía, Ricardo, Mauricio y Martina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Adriana en este momento de dolor. Que su alma descanse en paz.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Luis Abalos, Maria Elida Cerro y sus hijos Guadalupe y Fernando, Candelaria y Luis, Juan Jose y Maria, Martina y Nico y sus nietos Bautista, Ines, Victoria, Juan Pablo y Agustin despiden con profunda tristeza al querido Pablo y elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Ricardo Martín Röttjer, Adela I. Navelino, sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Mario Simón; su esposa Graciela Juarez Garcia e hijos participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposa Adriana Ick y familiares. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Raúl Coronel, su esposa e hijos participan su fallecimientos y acompañan a Adriana y familia en estos momentos de dolor.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Aldo Pizzolitto, su esposa María Eugenia Castro y sus hijos Virginia, Soledad y Valentín participan con profundo dolor su fallecimiento.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Juan Bautista Caldera y familia, Álvaro Bautista Caldera, Cecilia Brizuela y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan difícil momento.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Dr. Carlos Antonio Olivera, Liliana Mendoza, sus hijos Carlos, Eleonora, Santiago, Lucia, Facundo participan con pena su partida y piden consuelo para su familia en este doloroso momento.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Ramiro Santillan Zavalía y flia. Participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Fernando Tauil y Alejandra Canllo y sus hijos Agustín y María Paz acompañan a la familia en este difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Treize Mai SA, su presidente y colaboradores acompañan en especial a su mujer, contadora Adriana N. Ick y a su familia en este triste momento.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Estudio Juridico Patricia C. Dinale de Jantus acompaña a toda su familia en este triste momento, en especial a la contadora Adriana N. Ick.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Viviana Avido, su esposo Ruben Piñón y sus hijos Luciana, Florencia, Belen y Facundo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida esposa Margarita y a sus hijos en este doloroso momento.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Sylvia Elena Lines, sus hijos Luis Mariano y Maria Paola Macchiarola con sus respectivas familias, acompañan a Marga e hijos y nietos en este dificil momento. Ruegan oracines en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. OEPI Organizacion para la Educacion de la Primera Infancia participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestra miembro de CD y amiga Roxana Paz de Lepri, acompañando a la familia en tan doloroso momento.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. "Yo soy la resurreccion y la vida. El que cree en mi, vivirá aunque muera". (Juan 11.25/26). Compañeras y amigas de su esposa Margarita de la Promicion 78 de las Hemanas Franciscanas; Monica, Claudia, Graciela, Nelly, Tere, Greta, Alicia C., Lucrecia, Marta, Susi, Myriam, Patricia, Adriana y Alicia B., participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a toda su familia en el dolor.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Carlos Bernardo Weyenbergh y Patricia Bombelli participan con pesar su fallecimiento y acompañan a toda la familia afectuosamente.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Martha Rodriguez de Zovich, sus hijos Roberto, Vanessa y sus nietos acompañan en estos dificiles momentos a la familia de Rody. Dios lo bendiga y que brille para el la luz que no tiene fin.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Acompañamos a Marga y toda su familia en estos difíciles momentos. Rogamos una oración por el eterno descanso de Rody Paz. Antonella, Giannina, Mirta y Gustavo Nediani.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Cristina Mansilla, Jose Villalba y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento del papá y padre politico de sus vecinos Agustin y Tatiana y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Carlos Villalba, Mary de Villalba, Felipe Villalba participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Agustin y Taty.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Teresa Khairallah, Ricardo Ludueña, sus hijos Ricardo, Mariela, Fernanda,y Claudio, participan con profundo dolor el fallecimiento de Rody, acompañan a su familia en tan doloroso momento . Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. La Comunidad Educativa del Jardin Nº 72 Bambi participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestra querida directora y compañera de Nestor Rodolfo Paz. Un abrazo fuerte y mucho cariño para este momento triste que pone de duelo a su familia. La Paz de nuestro Señor Jesucristo esté en su corazón y que el alma de su hermano descanse en brazos de Jesus. Muchas fuerzas Seño Roxana Paz.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Juan José Cisneros y Jimena Barberis, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Maxi, Agu, Gusti, Titi, su esposa Margarita, rogando consuelo para este triste momento.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. María del Carmen Oberlander, Carlos Giovannini e hijos participan con dolor el fallec de Rody y acompañan a su esposa Margarita e hijos y familia en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. María del Carmen Oberlander, Carlos Giovannini e hijos participan con dolor el fallecimiento de Rody y acompañan a su cuñada Dra Matilde Omill y familia en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Con hondo pesar te despedimos al hermano de nuestra amiga Roxana Paz de Lepori y nos unimos en oracion para que Dios le conceda resignación y fortaleza. Amiga de su hermana Roxana. Patricia Ibañez, Mabel Ibañez, Mabel Vazquez, Elba Lagarte, Silvana Fiad, Marta Barquini, Claudia Medina y Sandra Soria. Que brille para El la luz que no tiene fin.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Ricardo Marhe y Fátima Ramos participan con dolor y tristeza su fallecimiento y acompañan en este triste momento a su hijo Agustín. Rogamos oraciones en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Lilian García Olivera de Kvapil y familia participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su querida amiga Margarita e hijos. Ruega oraciones en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Ing. José Mario Simón y familia participan el fallecimiento del hermano político de la dra. Matilde Omill y la.acompañan en este doloroso momento.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Valle Ayuch de Lucatelli participa gran con pesar el fallecimiento del Sr. Rodolfo Paz, una excelente persona, de gran generosidad y solidaridad y acompaña a su esposa Margarita O'Mill y a sus hijos Maxi, Rodrigo, Agustín y Gustavo. Que brille para el la luz que no tiene fin".

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Ramiro Santillán Zavalía y flia. participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Jorge Ricardo Azar y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Margarita y familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones por descanso eterno. Que brille para el la luz que no tiene fin.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Marianela Leiva Cinquegrani participa su fallecimiento y expresa sus condolencias a la Dra. Matilde O´Mil. Que en paz descanse.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. "La Palabra de Dios es el mejor lugar donde encontrar la calma para este momento ". Marta Miranda y Miguel Salvador Cejas participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Margarita y a sus hijos en este triste momento. Ruegan oraciones a su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. "Señor ya está ante Ti recibe lo en tu Reino". Mirta Miranda, su esposo Juan Armando Manzury su hijo Jorge Gonzalo participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Margarita e hijos en tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones a su memoria,

PAZ, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Sus hermanas, Sidia, Olga, Mercedes y Selva, participan con un profundo dolor por tu inesperada partida y ruegan oraciones en tu memoria.

PAZ, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Sus sobrinas Marita, Marcela, Luciana, Maria jose, Monica, Fernando y Roxana, participan con un profundo dolor y ruegan oraciones en tu memoria.

PAZ, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Luis Angel Chappex, participa con dolor por tu Partida y ruega por tu descanso eterno.

TIJERA, ALBERTO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Su hijo, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en cementerio La Piedad. Ceremonial, Exequias yTanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA .

VANELLI, MATTEO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20|. Raúl Vergonttini, Silvia A. Mansilla, sus hijas Dra. Silvia Vergottini, Dr. Jorge Luis Maestre y flia; Dra. Marcela Vergottini y Sr. Fabián Lisa y flia, acompañan a la familia al cumplirse un mes de su fallecimiento e invitan a la misa hoy a las 11 hs en Catedral Basílica.

ARTAZA DE INFANTE, LIVA FELIZA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/20|. Sus cuñados Mirta y Edmundo Infante la recuerdan con cariño al cumplirse 9 días de su partida al Reino Celestial. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, LAURO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/19|. "Puedes llorar porque se ha ido o sonreir por los momentos compartidos; puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva o abrirlos y ver todo el amor que ha dejado". Su esposa Mariana Gomez, sus hijos Enzo, Mara, Nadia, Esteban y Florencia, sus nietos Ambar e Isaías, su hermano Simón González y demás familia a un año de su partida lo recuerdan con el amor de siempre.

ITURRE VDA.D E BARRAZA, ROSA RAMONA (Patuca) (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/20|. Al cumplirse 9 días de tu partida, tus hijos Carlos y Omar elevamos oraciones en tu querida memoria. Madre te lñlevaremos siempre en nuestros corazones.

ARTAZA DE INFANTE, LIVA FELIZA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/20|. Su hijo Coco Infante, su hija política, sus nietos Candela, Gastón, Lourdes, Santiago, Luján, Máximo y Martina invitan al responso hoy a las 9 hs en el cementerio La Piedad, con motivo de cumplirse 9 días de su partida.

CAMPOS VDA. DE CESPEDES, CLARA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/20|. "Bienaventurados los de corazón limpio, porque de ellos es el Reino de los Cielos". Su prima Marta Campos de Loto, sus hijas Marta Mariela Loto, Analía del Valle Loto, Analía del Carmen Loto y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CAMPOS VDA. DE CESPEDES, CLARA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/20|. "Yo Soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí". Sus primas Norma Campos, Neri Teresita Campos y Natalia Campos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CAMPOS VDA. DE CESPEDES, CLARA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/20|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su prima Manuela Campos y sus hijos Carlos Loto, Javier Loto, Juan Manuel Loto y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CAMPOS VDA. DE CESPEDES, CLARA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/20|. Supervisores jubilados participan el fallecimiento de la Sra. madre de nuestra compañera Clarita. Que Dios le de paz y consuelo en estos momentos de dolor y tambien a toda la familia. Que su alma descanse en paz.

FIGUEROA, NERIS FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Sus amigos Susana Aliende de Pratto, Nena Lescano y Matías Riquelme acompañan con gran dolor a su esposa Fanny y su hija Laurita en este doloroso momento. Recordamos los gratos momentos de amistad compartidos para atenuar la enorme tristeza que nos provoca su partida. Que brille para él la luz que no tiene fin.

FIGUEROA, NERIS FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Las amigas de su hija Laura: Macarena, Patricia, Lourdes y Celeste acompañan a la familia en este duro momento y ruegan su pronta resignación.

GRIMALDI, MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/20|. Personal docente, administrativo y maestranza del Jardín N° 73 Rosario Vera Peñaloza, participan con profundo dolor y acompañan a la docente, colega y amiga Natalia Lagar, ante la irreparable pérdida, de su señora madre. Ruegan una oración en su memoria!!!

GRIMALDI, MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/20|. Dios la recibaen el mejor lugar sin dolor en paz a la madre de nuestra querida amiga y colega Natalia y sus hnas. Siempre en nuestros corazones. Silvia Bustos, Monica Gonzalez.

GRIMALDI, MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/20|. María de los Angeles Platas de Mayuli, sus hijos Maria de los Angeles, Aldo, Silvina, Daniel Isa y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Descansa en paz.

GRIMALDI, MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/20|. En estos momentos de dolor las abrazo fuerte Viví, Claudia y Natalia y pido a Dios les dé mucha resignación. Diana Matteo.

ROJAS DE ELÍAS, DIVINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/08/20|. Mamita te recordamos todos los días, en especial hoy 15/11 que es tu cumpleaños. Cuanto desearíamos tenerte con nosotros otra vez y oír con atención cada uno de tus consejos. Extrañamos cada momento que pasábamos junto a ti, tus abrazos y tu sabiduría. En algún momento nos volveremos a encontrar. Vivirás eternamente en nuestros corazones. ¡Feliz cumple Divi! Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos.

ÁGUILA LUNA, MÁXIMA SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/20|. Juan Prados Rodríguez, esposa Victoria Estela, hijos, Fernando, Luis, Marisol, Eduardo y Ricardo, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de toda su familia.

ÁGUILA LUNA, MÁXIMA SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/20|. Los amigos de su padre Atilio Águila, integrante del "Grupo de Cambio Rural" Titi Rodríguez, Ricardo Rodríguez y Javier Boronat participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ÁGUILA LUNA, MÁXIMA SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/20|. Con inmenso dolor los amigos de sus padres Luis A. Fernández, su esposa Anita, sus hijos Pedro, Vicente, Mariana, Belén, Jimena y Álvaro con sus respectivas familias, participan su fallecimiento y elevan al cielo oraciones en su angelical memoria.

ÁGUILA LUNA, MÁXIMA SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/20|. Roberto Guillermo Colombo, José Ricardo Colombo, Bautista Colombo y sus respectivas familias se unen a sus seres queridos en el dolor que los embarga esta inesperada tragedia y elevan oraciones en su memoria.

ÁGUILA LUNA, MÁXIMA SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/20|. René Bautista Colombo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan para que el Señor le conceda a la familia paz y consuelo en este difícil momento. Ruegan oraciones en su angelical memoria.

DÍAZ, EUSTAQUIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/20|. Sus hijos Lilia, Solana, Norma, Dardo, Walter, Juana, hijos políticos, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cem. El Simbolar Dto Mariano Moreno. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

DON, RICARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Osvaldo Trogolo y su esposa Irma Bravo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

DON, RICARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Dr. Carlos Antonio Olivera, Liliana Mendoza, sus hijos Carlos, Eleonora, Santiago, Lucia y Facundo participan con pena su partida y piden consuelo para su familia en este doloroso momento.

GUARDIÁN CAMPOS, JOSÉ ALEJANDRO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/20|. Tu partida nos dejó un vacío enorme. Te amaremos y recordaremos siempre. Su esposa Marina del Castillo e hijos Bárbara, Agostina y Rocío, yerno Esteban Perugini y su nieto Benicio.Quimilí.

GUARDIÁN CAMPOS, JOSÉ ALEJANDRO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/20|. Hijito, vivirás en mi mente y en mi corazón por los años que me quedan de vida. Fuiste y serás mi mayor tesoro. Descansa en paz. Su madre Adela Campos. Quimilí.

GUARDIÁN CAMPOS, JOSÉ ALEJANDRO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/20|. Tu familia nunca te olvidará, cuida de nosotros desde donde estés. Nada podrá reemplazar tu amor. Sus hermanos Lícida, Gilda, Gisela y Juan Carlos, con sus respectivas familias. Quimilí.

GUARDIÁN CAMPOS, JOSÉ ALEJANDRO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/20|. Te recordarán toda la vida. Tus cuñados Mariela del Castillo y Jorge Cisneros y sobrinos Dolores, Jorgelina, José, Pablo y Fernando. Quimilí.

GUARDIÁN CAMPOS, JOSÉ ALEJANDRO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/20|. Te recordarán siempre. Tu cuñado Matías del Castillo y sobrinos Mateo y Jimena. Quimilí.

GUARDIÁN CAMPOS, JOSÉ ALEJANDRO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/20|. Del mundo te fuiste físicamente pero tu espíritu sigue y seguirá en tu hogar. Tu cuñada Marcela del Castillo y sobrinos Juan y Delina. Quimilí.

GUARDIÁN CAMPOS, JOSÉ ALEJANDRO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/20|. Tus cuñada Mariana del Castillo y Pitty elevan una oración por tu eterno descanso. Quimilí.

GUARDIÁN CAMPOS, JOSÉ ALEJANDRO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/20|. Amigo y vecino vivirás por siempre en nuestra memoria y nuestro corazón. Alberto Fantino y flia. Quimilí.

GUARDIÁN CAMPOS, JOSÉ ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/20 Guardián, te fuiste dejando un vacío y dolor muy grande. Fuiste un gran compañero en el trabajo, amigo y consejero. Una mala pasada te trunco la vida. Nunca te olvidaremos querido Dr., hasta siempre. Mirta del Castillo, sus hijos Jorge y Beto, su nuera Mary y nietos Lourdes, Lucas, Sebastián, Mara y Leandro, saludan a la familia al cumplirse nueve días de su fallecimiento.