Pinto: El Comité de Emergencia toma recaudos frente a varios casos positivos

15/11/2020 - 11:33 Interior

PINTO, Aguirre (Por Corresponsalía Añatuya) Frente a la situación que se registra desde hace varios días por los nuevos casos de Covid positivo en la ciudad, el Comité de Emergencia emitió una serie de medidas tendientes a disminuir los riesgos de contagio.

Al respecto, el intendente Jorge Leguizamón explicó que, tras recibir un detallado informe de la situación sanitaria local.

Por parte del Dr. César Ganem, director del Hospital Zonal Pinto: “Hemos decidido nuevas medidas de protección para los próximos días”.

“Se hará un estricto control y se restringirá al acceso a Pinto a personas procedentes de localidades o ciudades que se encuentren bajo medidas de aislamiento. También, el Municipio dispondrá de personal para realizar desinfección permanente de los cajeros automáticos y para evitar la aglomeración de personas en los mismos. Hemos resuelto que las actividades deportivas como los gimnasios no estarán permitidas en ninguna de sus modalidades”, detalló el Intendente.

Por último pido extremar los cuidados frente a la aparición de nuevos positivos, no asistir a reuniones sociales de ningún tipo y no perder de vista las medidas de higiene. No nos relajemos, el Covid está entre nosotros”, concluyó.