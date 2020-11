La compra de un departamento lleva casi 27 años de sueldos

16/11/2020 - 00:40 Economía

Mientras que a mediados de los ‘90 y principios de los 2000, se necesitaban los sueldos de 6 años y medio de trabajo para comprarse un departamento de 60 m2 en la ciudad de Buenos Aires, ahora se requieren 27 años de salario para acceder a un inmueble similar.

Estos cálculos fueron elaborados por el sitio Reporte Inmobiliario con motivo de un informe anual del banco suizo UBS para identificar el riesgo de burbuja en mercados inmobiliarios. Ese ranking está encabezado por Hong Kong, donde se necesitan 20 años de salario para comprar un departamento de 60 m2. En tanto, en Buenos Aires, el esfuerzo salarial se ubica en 27 años de ingresos.

Para llegar a esa conclusión, en Reporte Inmobiliario tomaron el dato de la remuneración normal y permanente de los trabajadores registrados del sector privado (Ripte) del primer trimestre de este año ($58.836) y sacaron la remuneración promedio en dólares con un tipo de cambio de $162 (U$S 363,2).

Por otro lado, para calcular el costo de un departamento de 60m2 tomaron el precio de un m2 promedio de la ciudad (U$S 2011) lo que da U$S 120.660, que redondearon en U$S 120.000. De esta forma, se necesitan más de 27 años de salario para comprar un departamento de esa superficie. José Rozados, de Reporte Inmobiliario, dijo que comprar la primera vivienda ‘es casi imposible en Buenos Aires con un salario medio’.l