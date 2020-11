Sepultó a su abuela y luego fue agredida por su ex pareja

16/11/2020 - 01:11 Policiales

Un individuo fue apresado ayer en Las Termas de Río Hondo, sindicado de agredir en dos ocasiones a su ex pareja y en menos de 40 minutos. Primero, tras el velatorio de su abuela y después, al arribar al Hospital para ser asistida de las heridas en la boca y las piernas.

Pese al hermetismo en que es instruido el escándalo en la Oficina del Menor y la Mujer, trascendió que la víctima está separada del agresor y tienen en común dos hijos, de 3 y 6 años.

El hecho disparador fue el fallecimiento de la abuela de la víctima, dos días atrás.

Ante el triste desenlace, la mujer pidió a su ex pareja que cuidase de los niños y él accedió.

Con un permiso especial, arribó de la provincia de Tucumán el padre de la damnificada para despedir a su madre, según confiaron los voceros policiales.

Fuera de sí

Después de la sepultura, la mujer se trasladó ayer a la casa de su ex para retirar a los niños, pero éste comenzó a recriminarle problemas irresueltos del pasado. Totalmente irascible, el individuo no la dejó ingresar a la vivienda y la atacó a trompadas y patadas, según señalaron los testigos presenciales.

Con los labios partidos y las piernas sangrando, la víctima se fue de la vivienda llevándose solamente al niño de 3 años, se supo en esferas policiales.

Llorando, llamó por celular a su actual pareja y le confió lo que acababa de ocurrir. Juntos, se trasladaron al Hospital de Las Termas para que la curasen.

La casualidad volvió a encontrarlos y el agresor se encontraba acompañado por su madre. Lejos de calmarse, el sujeto volvió a bramar de furia contra la víctima.

En medio de insultos de la ex suegra y su ex pareja, los policías debieron terciar para que el bochorno no llegase a una magnitud inmanejable, aunque no pudieron evitar que la víctima recibiese otros golpes. En procura de defenderla, su nueva pareja también terció y habría intercambiado golpes con el ex.

Al ser alertada, la fiscal de turno, Melissa Deroy (foto) dispuso la aprehensión de la ex pareja de la mujer y que también fuera demorado su novio.l