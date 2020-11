El ecuatoriano Pereira espera hacer bien las cosas

16/11/2020 - 01:40 Deportivo

El delantero ecuatoriano Joh Pereira, uno de los últimos refuerzos de Central Córdoba, contó sus primeras sensaciones en el plantel. “Me siento muy contento acá, llegué y me recibieron bien, tanto los compañeros como el cuerpo técnico. Eso es importante para un jugador que es nuevo. Ahora estoy adaptándome al trabajo de los profes. De ahora en más espero estar bien y hacer las cosas bien para que el profe me tenga en cuenta para los partidos que vienen. Hay que seguir trabajando”, manifestó.

Sobre nuestra ciudad, opinó: “Es bonita porque yo soy también de una parte muy calurosa, es una ciudad muy tranquila y la gente es silenciosa y muy educada. Eso es muy importante para un jugador que recién llega, poder recibir el cariño de la gente y hacer las cosas de la mejor manera”.

Consultado sobre si veía fútbol argentino, respondió: “Yo siempre veo fútbol, así se la Liga que sea. Siempre me gusta ver partidos porque ahí uno aprende las cosas que le faltan. Es muy importante ver todas las ligas, tanto las europeas como las de Sudamérica. Por supuesto que veo también la liga argentina, es un fútbol muy agresivo, muy táctico y también rápido, con equipos que se conocen y no dan muchos espacios a la hora de jugar. De esa manera hay que trabajar los partidos para jugarlos bien”.

El delantero no la pasó bien durante la pandemia en Ecuador. “Fue muy duro, a pesar de que yo estaba en otra ciudad que no pegó tan fuerte, fue muy duro porque la familia y amigos que estaban en otro lado la pasaron mal. Yo trabajaba en casa, con profesor y todo pero no se hacía de la mejor manera. Lo importante era que se trabajaba pero después se empezó a trabajar más con el equipo”, recordó.

“No me he visto con mi familia desde que estaba allá, solamente videochat y ahora me vine acá y va a ser más complicado también, otra vez videochat. Espero verlos a ellos pronto, pero ellos saben que yo estoy acá por ellos y espero hacer las cosas bien para mantenerlos a ellos bien”, concluyó.l