Mascherano le dijo adiós al fútbol: “Ya lo venía pensando”

16/11/2020 - 01:42 Deportivo

Javier Marcherano anunció ayer oficialmente su retiro del fútbol profesional a los 36 años de edad. El jugador que llegó este año para vestir la camiseta de Estudiantes de La Plata como refuerzo de jerarquía internacional, lo hizo a través de una conferencia virtual después de la derrota de ayer de su equipo ante Argentinos Juniors por la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

“Quiero anunciar que hoy me retiro del fútbol profesionalmente. Hoy jugué mi último partido. Es una decisión que la venía pensando. Es el momento de terminar mi carrera, por sensaciones que tengo, por cosas que me fueron pasando en estos meses, que a nivel personal, habiéndolo pensado todo este tiempo, es terminar hoy. Sobre todo porque viví mi profesión al 100%, al máximo que podía. Y hoy me encuentro que hace un tiempo que me cuesta y no quiero faltarles el respeto ni a Estudiantes, que fue el club que confió en mí para mi vuelta, a mis compañeros ni a esta profesión que me ha dado todo”, expresó el apodado “Jefecito”.

Luego siguió: “Básicamente quería anunciarlo para que no haya ningún tipo de especulaciones. Esto no tiene que ver con el club, ni con un resultado,tiene que ver con sensaciones que uno tuvo en este tiempo. Esa ilusión que uno tuvo, de ser futbolista, vaya apagándose. Volví post pandemia, pensé que esa ilusión la iba a volver a sentir, todo eso que me hizo ser quién soy y la verdad no pude. Por respeto a todos hoy es el momento de dar un paso al costado y de terminar con esta carrera”.

Mascherano aprovechó además la oportunidad para agradecer a todos los clubes en los que jugó y en especial al “Pincha” por abrirle las puertas para su regreso al fútbol argentino.

“Quiero agradecerles a todos los clubes, los entrenadores, a los compañeros que tuve a lo largo de mi carrera. Quiero agradecer a este club que me dio la oportunidad de jugar los últimos tiempos, lamentablemente fueron menos de lo que quería . A veces uno no elige el final, se termina dando por sí solo. Agradecerle también al Chavo a todos mis compañeros por haberme soportado todo este tiempo. Quería que lo supieran todos por cómo me han tratado en este tiempo”.

Su regreso al fútbol argentino fue un comienzo de año. Su etapa en el “Pincha” resultó corta porque la pandemia del coronavirus le impidió disputar la cantidad de partidos que querían, apenas una vez entre Liga y Copa Argentina. l