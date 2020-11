FÚNEBRES | 16 de noviembre del 2020

16/11/2020 - 02:28 Funebres

FALLECIMIENTOS

16/11/20

- Luis Enrique Oieni

- Luis Alberto Miranda

- Jorge Omar Chávez

- Víctor Miguel Marquesano

- Nilda Ramona Autalán

- Clara Rosa Barraza de Brunet (La Banda)

- Rosa Natividad Gómez (La Banda)

- Eduardo Daniel Galván

- Juan Carlos Santillán

- María Florencia Mosso

- Demetrio Mansilla (Clodomira)

- Ramón Pánfilo Giménez (Dpto. Moreno)

- Tránsito Severa Arévalo

- Raúl Reyes Castaño

Sepelios Participaciones

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Cr. PABLO FEDERICO RAMÓN DEGANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/11/20 y espera la resurrección.

Oscar Fuensalida, Susana Acosta, sus hijos Virginia y Gastón Fuensalida Acosta, participa con profundo pesar el fallecimiento de su amigo de tantos años, quedarán en nuestros recuerdos los hermosos momentos compartidos y tu gran calidez inigualable, acompañamos a Pablito, Nacho, Francisco, Paula, Julieta y a su esposa, a toda su familia y hermanos en este doloroso momento. Descansa en paz. Elevamos oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUIS ALBERTO MIRANDA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/11/20 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUIS ALBERTO MIRANDA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/11/20 y espera la resurrección.

Señor tu hijo ya está ante ti... Que brille para él la luz que no tiene fin.

Acompañamos con profundo dolor a nuestro compañero Luisito ante la irreparable pérdida.

Todo el personal de la Escuela de Formación Profesional y Capacitación Laboral Nº 33, elevamos una oración en la memoria de su padre.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUIS ENRIQUE OIENI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/11/20 y espera la resurrección.

Amigo, compadre, qué dolor siento en el alma, al saber de tu inesperada partida. Dios te reciba con los brazos abiertos. Dios y la Virgen den fortaleza a Cocó, sus hijos y demás familiares. Te despedimos con profunda pena, Nancy y sus hijos Pablo, Flor y tus ahijados Santy y Enzo.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VÍCTOR MIGUEL MARQUESANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/11/2020 y espera la resurrección.

El presidente interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo C.P.N. Eduardo Augusto Du Bois Goitia, secretarios técnicos y personal en general, participan con dolor el fallecimiento del Sr. Victor Marquesano, padre del Sr. Sebastián Marquesano y exempleado de la repartición, dan sus condolencias y acompañan a la familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JORGE OMAR CHÁVEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/11/20 y espera la resurrección.

“Jorge: que brille para ti la luz que no tiene fin”. Tus hermanos Segundo y Nora Chávez participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JORGE OMAR CHÁVEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/11/20 y espera la resurrección.

La Sra. intendente de la ciudad Capital Ing. Norma Fuentes, participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARTA CORIA DE GONZÁLEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/11/20 y espera la resurrección.

"Mi amada madrina has marcado para siempre mis 14 de noviembre, emprendiste un viaje eterno a un lugar al cual no le tenías miedo. Cuando era chica te decía que no me gustaban los velorios, y me dijiste: "Mi Vale a nadie le gusta, pero prométeme que al mío irás", y ese momento lamentablemente llegó. Estarás siempre viva en mí. Madrina de mi alma me encantaba pasar las fiestas e ir a tu casa, siempre dándome algo para comer porque me veías flaquita, o cuando me mandabas mensajes o hablábamos y me decías "Ay mi Vale", me duele el alma despedirte físicamente porque te amo y te recordaré siempre. Muchas Gracias por estar siempre a mi lado, por consolarme y protégeme. Vuela alto y encuéntrate con tu madre a quien tanto amabas. Aquí nunca te dejaremos de amar y recordar y mi hija siempre sabrá de vos de lo luchadora que fuiste siempre y de tu amor por tus seres queridos. Tu ahijada Valeria Lescano junto a su esposo José Fernández, su hija Miranda y su Madre Muñeca Villalba, participan de su fallecimiento, rogando pronto consuelo ante tan dura pérdida.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARTA CORIA DE GONZÁLEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/11/20 y espera la resurrección.

Descansa en paz querida Kuki, duerme en los brazos de tu madre... sabemos que hoy no te despedimos, pues tus manos de hada, seguirán bordando los sueños de tus hijos... escucharemos el tintineo de tu risa en cada mesa larga de domingo, y el vuelo de tu pollera, será una suave brisa en nuestros rostros, al escuchar una zamba... tu cuerpo cansado descansa del injusto dolor... tu alma, galopa en nuestro pecho. Las amigas de tu querida Magui, acompañan a toda la flia. este duro momento. Ani, Judi, Lau, Nati y Pao y sus respectivas flias.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CLARA ROSA BARRAZA DE BRUNET

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/11/20 y espera la resurrección.

Fuiste una luchadora en la vida y una guerrera con tus enfermedades. Gracias por todo lo que nos brindaste. El Señor te recibirá en el lugar más hermoso de su reino. Su esposo Miguel Brunet, sus hijas, Adriana y Silvia, su hijo político Jorge Nabac, sus nietos Mjoil, Samir, Álvaro, Zahen, sus nietos políticos: Andrea, Paula, María y Ramiro, su bisnieta Samira. Sus incondicionales colaboradoras Betty y Sole. Participan su fallecimiento. Se ruega una oración por su eterno descanso.

RECORDATORIO

LUIS ANTONIO CARABAJAL - BLANCA SALVATIERRA (q.e.p.d.) Fallecieron el 16/11/14 - 10/07/16.

“Mis viajeros incansables, no se han ido… Cerca, bien cerca están…en algún lugar están. No los puedo tocar así como no se puede tocar el amor… Pero si puedo sentirlos. No están entre la tierra. Están en la sonrisa de mis recuerdos, están en el silencio de mi suspiro, están. Me sostienen cada vez que quiero caer. No es locura, están aquí…cerca, bien cerca. No se puede separar lo que se ata de corazón. No se puede matar un sentimiento. Solo muere quien es olvidado. No me han dejado tan solo se adelantaron un poco en el paso. Solo Dios sabe!!! Mientras tanto están aquí, a mi lado, cerca bien cerca… hasta el último viaje. Al cumplirse un nuevo aniversario, lo recordamos siempre con cariño. Raquel Santillán e hijos. Villa La Punta. Choya.

RECORDATORIO

ÉLIDA TERESITA MUÑOZ DE CARRIZO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/11/20 y espera la resurrección.

Hija, hermana: tu partida fue tan pronta, que todo nos parece un sueño…

Señor recíbela en tus brazos y dale la paz que ella se merece, y a nosotros danos la resignación para poder continuar en este camino, hasta que nos volvamos a encontrar.

Al cumplirse 9 días de su fallecimiento rogamos una oración a su memoria. Su madre, hermanos, sobrinos, cuñados.

RECORDATORIO

ÉLIDA TERESITA MUÑOZ DE CARRIZO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/11/20 y espera la resurrección.

Pensar en ti duele, pero me da fuerzas para continuar. Gracias hermosa por formar parte de nuestras vidas. Al cumplirse 9 días de tu partida. Tu esposo José que nunca te va a olvidar y siempre te va a amar, tu hijo Fran, tu nieto Fausto, tu suegro Negro, tu cuñada Claudia, tus sobrinos Consti, Lucía, Ange y Jero, tu tía Lili y Kari. Te amamos!!!

RECORDATORIO

GABRIEL EDGARDO MUJICA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/7/18 y espera la resurrección.

A dos años y cuatro meses de tu partida hacia el Reino del Señor, te recordamos con amor. Tus padres María Esther González, Julio Argentino Mujica, hermanos y sobrinos. Rogamos oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

RAÚL EDUARDO CORDERO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/11/13 y espera la resurrección.

Raúl, a siete años de tu partida, tu recuerdo es bálsamo que nos fortalece día a día. Me elegiste para transitar juntos por la vida y así formamos la familia que soñamos, sólida y bendecida por el Señor, pero el destino alejó al esposo y padre ejemplar en corto tiempo. Amado mío gracias por los tiempos vividos, por seguir a nuestro lado. Su esposa e hijos honramos tu memoria y elevaremos una oración en su memoria.

ARÉVALO, TRÁNSITO SEVERA (q.e.p.d) Faleció l 15/11/20|. Su esposo Roger Ibáñez, sus hijos Martín, Silvia, Carina, Marquesa, Natalia, nietos, h. pol y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Pampa Muyoj, Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

AUTALÁN, NILDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Sus hermanos y sobrinos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. HAMBURGO CIA DE SEG S.A EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CASTAÑO, RAÚL REYES (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Sus hijos Rafael, Hugo, Fabián y Sergio, h. pol Alejandra, Adriana y Mónica, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy en el cementerio privado PARQUE DE LA PAZ SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CASTAÑO, RAÚL REYES (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Magali Suasnávar de Vera, sus hijos Cecilia e Ignacio, Fernando, Marcelo y Maria Ángela y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a Sergio y toda la familia en este doloroso momento.

CHÁVEZ, JORGE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Su esposa Estela Fernández, sus hijos, Debora, Analia, Diego, Rita, Nora, h. pol. Guillermo, César y Susana, nietos, hermanos Nora y Segundo, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad, Cob Caruso C.I.A Arg de Seguros, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Marcia Zeman, Claudia Zeman y Sandra Zeman participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Marta Ch. de Llapur y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Pablo, persona querida y apreciada por todos los que lo tratamos. Rogamos resignación para toda la familia. Que descanse en paz.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. La Asocicaión Santiagueña de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual (A.S.P.A.D.I.) y Olimpiadas Especiales-Argentina, filial Santiago del Estero acompañan a su esposa Adriana y a su familia en este momento de tanto dolor. Elevan oraciones por su eterno descanso.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. José Ricardo Jiménez (h), su esposa Adriana P. Rozze e hijos, José Ricardo, José Ignacio y María Belén, participan con profundo dolor del fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Dra. Marta G. Tagliavini, sus hijos Franco y Daniel acompañan a las flias. Ick-Degano en este momento de dolor, rogando a Dios pronta resignacion y oraciones en la memoria de Cdor. Pablo.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. María del Carmen Carpintero, participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a su esposa Adrianita, hijos, hermanos y demás familiares rogando oraciones por su descanso eterno en la Gloria del Señor.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Luis Eugenio Cantizano, María Fernanda Ferreira Lesyé y sus hijos Sofía y Bautista, participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN, EDUARDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Su hija Daniela Galván, su esposa Josefa Soria, sus hermanos Patricia y Fabián Galván, sobrinos, primos, su primo politico Juan Carlos Cuello y flia, y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio privado El Descanso, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MARQUESANO, VÍCTOR MIGUEL (q.e.p.d) Falleció el 15/11/20|. Sus hijos Carlos, Emilio, Nicolás, Sebastián, Sandra, nietos Benjamín, Ignacio, Tomás y Emilio, hermanas Mirta, María, Pilar, Mercedes, lo despiden conprofundo dolor, sus restos fueron sepultados en cementerio La Piedad. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA

MARQUESANO, VÍCTOR MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. La comisión directiva del Club Social y Deportivo I.P.V.U participa con dolor el fallecimiento del compañero, socio y expresidente y pilar fundamental en la vida institucional de nuestro club, donde dejó una marca imborrable. Siempre lo recordaremos. Honorable comisión directiva. ¡Que descanse en paz!

MARQUESANO, VÍCTOR MIGUEL (q.e.p.d) Falleció el 15/11/20|. Jorge Ferrero y familia, participa con dolor el fallecimiento de su excompañero y amigo, acompaña a toda su familia y eleva oraciones en su memoria.

MARQUESANO, VÍCTOR MIGUEL (q.e.p.d) Falleció el 15/11/20|. "La llama encendida no se va a apagar por el simple hecho de que no estés más". Los seres como vos, no se mueren nunca, se duermen de a ratos, de a ratos pequeños, y el sueño infinito es sólo una excusa. Miguel Rodríguez y familia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos.

MIRANDA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) falleció el 15/11/20|. Su esposa Norma Haydée Tévez, sus hijos, Luis, Marcelo, Maria, Natalia y Marcos, h pol nietos hermanos y demas familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Parque de la Paz, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MIRANDA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Su hermano Miguel Ángel Miranda, su hermana pol. Juana del C. Urquiza, sus sobrinos Alejandro Mariano, Lucas, Jorge, Andrea y Aldana participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz. Se ruegan oraciones en su memoria.

MIRANDA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Noemí Reynoso, su esposo Carlos Alberto Martinez, sus hijos Diego, Ma.de los Ángeles, su yerno Antonio Hael, participan con dolor el fallecimiento del padre de Natalia y el abuelo de sus nietos y sobrinos Julián y Gastón Martínez Miranda. Elevan oraciones por su alma y la resignación de la familia.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d) Falleció el 15/11/20|. Su padres Marcelo Mosso y Liliana Guzmán, su hermana Ana Carolina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan especiales oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA Falleció el 15/11/20|. Sus padres Marcelo Mosso y Liliana Guzmán y su hermana Carolina participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d) Falleció el 15/11/20|. Su abuela Any Pampin de Mosso, participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su querida memoria.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d) Falleció el 15/11/20|. Sus tíos Juan José Mosso, Mercedes Arredondo, María de la Cruz Mosso, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d) Falleció el 15/11/20|. Sus primos Ana Sofía y Diego Ignacio Mosso, Facundo, Agustina y Joaquín Güell Mosso, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d) Falleció el 15/11/20|. Su tía abuela María Rosa Pampin de Caldano y sus hijos Guido, Martín, Elisa y Daniela, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. María del Pilar Gallo y sus hijos Fausto y Lisandro Ache, despiden con profundo dolor a su compañera Florencia y acompañan a su familia en este duro momento.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d) Falleció el 15/11/20|. María Ángela Pernigotti y sus hijos Claudio, María Ángela, Martín, Alejandro, Mercedes, Victorio e Inés, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Querida vecinita, sos un angelito que ahora brilla en el cielo. Te vamos a extrañar. Que la luz que no tiene fin brille para vos. Tus vecinas, Marta Chávez de Barreira, Verónica Barreira y familia acompañan a su familia en tan triste momento.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Pedro José Basbús, Patricia Laura Turk, sus hijos Alfonso, Federico y Pedro, participan de su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Francisco Lépori, su esposa Roxana María Paz, sus hijas, Florencia, Belén, Sol y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de Flor. Acompañan a su familia en tan difícil momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Elevan oraciones en su memoria.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Juan Bulacio, Claudia Carminatti y sus hijas Jorgelina, Lucía y Florencia, acompañan a sus padres y hermana en tan doloroso momento. La recordaremos siempre con su sonrisa y optimismo. Elevaremos oraciones en su memoria.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Juan D. Pinto y su esposa Inés Sánchez y su familia, acompañan a sus padres y hermana en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Has dejado un vacío sin consuelo amiga, tanta vida por vivir, un ser tan especial y enérgico, debe volar alto. Los jueves no serán los mismos sin vos. Te extrañaremos siempre: Ale, Maca, Jopi, Gabi, Sole, Lu F., Lu C., Patri, Guada.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. El decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCSE, Cr. Eduardo Barragán, acompaña a sus familias en estos momentos de tanto dolor. Eleva oraciones por su eterno descanso.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Irene Bonetto y Angelina Campana, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a toda su familia y amigos pidiendo consuelo para ellos en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d) Falleció el 15/11/20|. Pilar Falcione y familia, participan con profundo dolor la partida de su querida amiga y acompañan a sus familiares en este duro momento. Ruegan oraciones en su nombre.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Alfonso David Basbús y María Emilia Fonzo acompañan a Caro y a su familia en estos momentos.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Martín Ignacio Gallardo y Mariana Tarchini Castelli participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Flori. Acompañamos a su familia en este difícil momento.

OIENI, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Su esposa Claudia Díaz, sus hijos Antonella, Luigi y Gianella, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

OIENI, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció 14/11/20|. Sion Zamora y familia Pavón Leguizamón y toda la familia Zamora participan la partida del gran amigo Luis. Elevan oraciones en su memoria.

OIENI, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Sus amigos Mónica, Luis y Susana Corbalán participan con profundo dolor y ruegan una oración en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

OIENI, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Susana Corbalán y demás compañeros de la promoción 88 del Colegio Nacional acompañan a Claudia Díaz, participan con profundo dolor y ruegan una oración en su memoria.

OIENI, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Luchy, hoy no caben preguntas ni respuestas, solo llanto, sorpresa y dolor. Despedirte con una tremenda pena. Pomy Maidana, acompaña a sus seres queridos en estos dolorosos momentos, rogando a Dios para que encuentren la resignación necesaria para seguir adelante.

OIENI, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Julio Medina participa del fallecimiento, ruega a Dios que consuele a su sobrina Coco, a sus hijos y a toda la familia. Una oración en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Hugo y Mónica Mattar, sus hijos Marcelo, Victor y Belén, Alfredo y Sofía, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su esposa e hijos en este doloroso momento.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Víctor Mattar, Belén Lépori, Milena y Mía, acompañan a su tía Margarita y sus hijos en este doloroso momento.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Hugo y Mónica Mattar, Marcelo, Víctor, Belén, Milena, Mía, Alfredo y Sofía acompañan a su querida amiga y consuegra Roxana Paz de Lépori, en este triste momento por el que vive su familia.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Héctor Banco y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña en el dolor a su familia.

PAZ, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Su esposa María Leiva, sus hijos Ariel y Alejandro y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Marcos. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

Invitación a Misa

LISSI, CARLOS ROBERTO (ROBERT) (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/20|. Extraño que te multipliques en todas y cada una de las cosas simples, sencillas que me hacían saber que mirara para donde mirara, no estaba sola..." Hace 7 meses emprendiste tu viaje a la Casa de Dios Y desde allí nos cuidas Como Siempre. Su esposa, hijos, amados nietos te recordamos en todo momento, e invitamos a la misa de la parroquia San José, que por facebook a las 19 hs. Se oficiara en tu querida memoria.

VILLAGRÁN DE BUCCO, DORA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/19|. "Puedes llorar porque se ha ido o sonreír por los momentos compartidos, puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva a abrirlos y ver todo el amor que has dejado, y que la palabra de Dios es el mejor lugar donde encontrar la calma, la calma para este momento". Tus hijos Lucy, Mary y Fredy, nietos y bisnietos, nunca te olvidarán e invitan al cumplirse 1 año de tu partida a la misa a realizarse en la Pquia. Sto. Cristo el martes a las 8 hs. Ruegan una oración en su memoria.

Recordatorios

ARIAS, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/20|. Mi estrella favorita, el tiempo vuela, la vida pasa, pero tu aroma sigue entre nosotros. Los recuerdos invaden pero nos ayudan a ponernos de pie dia a dia... Jamas dejes de brillar, sos nuestra luz en el camino. Su esposa Ada, hijos y nietos ruegan una oración en su memoria a cumplirse 6 meses de su fallecimiento.

SAYAVEDRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. Nos has dejado un gran ejemplo a seguir y hasta ahora tus obras hablan de la gran persona que fuiste. Que Dios te tenga en su gloria, te recordamos al cumplirse un mes de tu partida, tu hijo Marcial, tu nieto Lucho y tus bisnietos Sofía y Exequiel.

SAYAVEDRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. Te fuiste a un lugar mejor donde no hay sufrimiento y eso nos consuela. Vivimos recordandote en cada momento de nuestras vidas. Gracias por el amor que nos dejaste en nuestros corazones. Te recordamos al cumplirse un mes de tu partida. Tus nietos Lita y Alejandro y sus bisnietos Agustina, Martina y Juan Cruz

Sepelios Participaciones

BARRAZA DE BRUNET, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Su esposo Miguel Brunet, sus hijas, Adriana y Selma, h pol. Jorge Nabac, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Jardin del Sol, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BARRAZA DE BRUNET, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. "Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza; nuestra pronta ayuda en tiempos de tribulacion" ... Sandra; Fabián; Pablo y Ernesto Rios y sus respectivas familias acompañan en tan doloroso momento a don Miguel, Adriana y Silvia Brunet y demás integrantes de la familia por la partida a la Casa del Señor de doña Rosita y elevan oraciones a Dios para que le dé el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin!!!

BARRAZA DE BRUNET, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Olga Panucci de Neme, Osvaldo Panucci, María Rosa y Gustavo, Daniel y Patricia y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de doña Rosa, madre, esposa, abuela y suegra de nuestros muy queridos amigos ...ruegan oración en su querida memoria.

BARRAZA DE BRUNET, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Los afiliados y comisión directiva de APUNSE participan del fallecimiento de la madre de nuestras compañeras nodocentes Adriana y Silvia Brunet. Acompañamos a su familia en este difícil momento y rogamos una oración en su memoria.

BARRAZA DE BRUNET, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. La comisión directiva de APUNSE participa del fallecimiento de la madre de nuestra miembro de la comisión revisora de cuentas de APUNSE, compañera Adriana Brunet. Acompañamos a su familia en este difícil momento y rogamos una oración en su memoria.

BARRAZA DE BRUNET, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Los compañeros de sus hijas Adriana y Silvia de la Fac. Humanidad Cs. Sociales y de la Salud de la UNSE: Marcelino, Paquita, Anita, Carla, Horacio, Sonia, Hady, Marta, Belén, Jorge, Marcelo, Sabella, Guilli, Mariela, Marcela participan su fallecimiento y acompañan con afecto a sus familias.

BARRAZA DE BRUNET, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Anita Castiglione, Mariana Cesca e Inés Castiglione participan su fallecimiento y acompañan con cariño a Silvita y Adri Brunet.

BARRAZA DE BRUNET, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. "Qué brille para ella la luz que no tiene fin". Neli Nebro; Gaby, Romi, Aldito Pereyra y sus respectivas familias participan su fallecimiento con profundo dolor. Elevan oraciones a su querida memoria.

BARRAZA DE BRUNET, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Riaño José María, participa con profundo dolor el fallecimiento de doña Rosa. Ruega oraciones en su querida memoria.

BARRAZA DE BRUNET, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Participan de su fallecimiento, Patricia Nabac, su esposo Rubén Pikaluk y sus hijas Nahiara, Natasha y Nicole y acompañan en estos tristes momentos a su prima Adriana y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRAZA DE BRUNET, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Participan de su fallecimiento Victoria Uequín de Nabac, sus hijos Gustavo Nabac y flia. Juan Carlos Nabac y flia. y Patricia Nabac y flia.

GÓMEZ, ROSA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Sus hijos Gustavo, Liliana, Victor Hugo, José y Joye Santillan, sobrinos, nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Jardin del Sol, servicio realizado por NORTE BENFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SANTILLÁN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Cristina, Lilian, Carlos y Verónica Santillán, sus nietas Bárbara y Bianka Robles, y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy en el cementerio La Misericordia. COB NORCEN S.R.L. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

Sepelios Participaciones

GIMENÉZ, RAMÓN PÁNFILO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Su esposa Nora, sus hijas Francisca, Carola, Valeria, Andrea, Monica, Susana, sobrinos, nietos y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cement. de Sto. Domingo. Dpto. Moreno. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

MANSILLA, DEMETRIO (q.e.p.d) Falleció el 14/11/20|. Su esposa Corina, sus hijos René, Guillermo, José, Ramón, Teresa, Roxana, Beatriz, Pricilla, nietos, bisnietos y demás fliares. participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Aurora. Clodomira.SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

Invitación a Misa

CAMPOS DE CURA, GLORIA ARGENTINA (q.e.p.d) Falleció el 8/11/20|. Cuánta tristeza y angustia nos causa tu partida, pero siempre estarás entre nosotros, recordándote con todo lo compartido. Se siempre la estrella que guíe el camino de tu esposo, hijos, nietos, hermanos y flia., Y que Dios y la Virgen les dé la fortaleza para superar tu partida.¡ Vuela alto Gloria!. Su esposo Raúl , sus hijos: Magali, Sole, Ariel, hijos políticos, nietos, hermanos y flia., Agradecen a vecinos y amigos y a todas las personas que de una u otra manera nos acompañaron en este difícil momento e invitamos a la misa al cumplirse 9 días de su fallecimiento el 16/11/20 a las 20.30 hs. en la iglesia San Miguel Arcángel.