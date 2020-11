VIDEO | A partir de este martes, la ciudad de Frías modifica los horarios de circulación, y abre los gimnasios

16/11/2020 - 14:27 Interior

Desde este martes 17 de noviembre, la comuna de Frías dispuso cambios en los horarios de apertura y de cierre de los gimnasios que se encuentren habilitados en la “Ciudad de la Amistad”.

Así surge de una medida ordenada por el COE, y comunicada a la ciudadanía por el propio intendente, Aníbal Padula, a través de los canales oficiales que cuenta la Municipalidad de Frías, en las diferentes redes sociales.

El parte de la comuna informa lo siguiente:

"Conforme a los datos oficiales suministrados por el Ministerio de Salud de la Provincia al día de la fecha se han registrado en nuestra ciudad 158 casos positivos de COVID, de los cuales 73 se encuentran activos, 77 recuperados y 8 fallecidos".

"Sin dudas que la situación es complicada y difícil como en toda la provincia y en todo el país, sin duda que la situación nos preocupa a todos, pero tampoco tengo dudas de que todos los frienses, y con el acompañamiento permanente de la provincia, estamos haciendo el mayor esfuerzo para contener, frenar y disminuir los contagios".

"Este contexto nos obliga como comité de emergencia a realizar una evaluación día a día de la situación sanitaria y al mismo tiempo nos lleva a tomar decisiones que no conforman a todos pero siempre se hizo pensando en preservar la salud y la vida de los frienses por encima de todo".

"En este sentido y conforme a los últimos reportes oficiales se ha dispuesto desde el comité de emergencia a partir del día martes 17 de noviembre volver al horario de circulación de 7 a 00 horas como así también habilitar nuevamente las actividades físicas en lugares cerrados (gimnasios, clubes, etc) bajo estricto cumplimiento de los protocolos establecidos por la provincia"."Esta decisión no debe ser motivo para relajarnos, sino, todo lo contrario, debemos seguir actuando con responsabilidad y compromiso no solamente para cuidar a nuestros vecinos sino también especialmente a los adultos mayores".





"También queremos brindar nuestro apoyo a todos los vecinos que han sido reportados como positivo de COVID y sus familias, queremos que sepan que no están solos, desde el área de desarrollo social estamos asistiendo y acompañando a todas las familias que están aisladas como así también desde el hospital de nuestra ciudad se brinda la asistencia sanitaria a través de las líneas telefónicas de COVID. También brindamos nuestras condolencias a las familias de los fallecidos".

"No hay dudas de que el principal objetivo es preservar la salud y la vida de nuestros vecinos, pero al mismo tiempo entendemos que esta pandemia ha ocasionado grandes problemas a nuestra economía, es la otra cara de este virus, por eso desde el comité vamos a seguir trabajando en conjunto con el comercio de Frías para generar el menor daño posible, no queremos cerrar ni clausurar a nuestros comercios pero si necesitamos la colaboración de todos ellos en el estricto cumplimiento de los protocolos".

"Por ultimo llamamos a la unidad de todos los frienses, al dialogo amigable entre los vecinos, apelamos al compromiso y la responsabilidad de todos, sin echar culpas, sino aportando ideas, con esperanza, Fé y optimismo estamos convencidos que vamos a salir adelante e invocando la protección de Dios para que siga bendiciendo a nuestro pueblo".