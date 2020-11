Los negocios de Yoko en manos de su hijo Sean Lennon

16/11/2020 - 20:17 Pura Vida

La viuda de John Lennon, Yoko Ono, abandonó la dirección de algunas de las compañías y sociedades que fundó tras el asesinato del integrante de los Beatles. Gran parte de negocios serán gestionados ahora por su hijo Sean.

La artista japonesa, de 87 años, ha sido hace décadas la cabeza visible de al menos ocho empresas ligadas a su trabajo como escultora o al legado de la banda de rock británica. Sin embargo, como han asegurado fuentes de su entorno al diario Daily Mirror, en estos momentos sus crecientes problemas físicos la obligan a pasar la mayor parte del tiempo en casa.

Yoko Ono ha estado administrando la fortuna de U$S 800 millones de John desde su asesinato el 8 de diciembre de 1980. Ahora nombró a su hijo como director de ocho empresas vinculadas a la familia y The Beatles según The Mirror, incluida la multimedia Apple Corps.

Apple Corps había reportado activos por U$S 36 millones el año pasado, y se cree que Sean también se hará cargo de Lensolo, administrando los derechos de autor del material discográfico que grabó su padre en solitario, y Subafilms, una compañía de películas musicales.