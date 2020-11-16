×

CARTELERA TV / 17 de noviembre de 2020

A LAS 21.30 ELIMINATORIAS: PERÚ - ARGENTINA

- 20:30 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 LAS RECETAS DE MORFI

10.00 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ

10.30 30 AÑOS JUNTOS. AV. BRASIL

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 FLOR DE EQUIPO

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 ALAS ROTAS

18.00 FLORICIENTA

19.00 ELIF

19.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

19.30 ELIF (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICION CENTRAL

21.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

21.30 ELIMINATORIAS MUNDIAL QATAR 2022. PERÚ - ARGENTINA

23.30 FUERZA DE MUJER

00.15 MASTERCHEF CELEBRITY

01.30 30 AÑOS JUNTOS. EDUCANDO A NINA

02.00 CIERRE DE

TRANSMISIÓN.

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SÁBADO SAGRADO

14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.30 EN ARMONÍA

16.00 LO MEJOR DE QUIMSA: QUIMSA vs. ESTUDIANTES

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: LAS PANTERAS vs. CORONEL SUÁREZ

20.00 MÁS FÚTBOL

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 PODIO

22.00 PASIÓN POR EL TURF

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)


Más noticias de hoy

Lo último de Mundo

La OMS destacó los resultados de las vacunas,...

Francisco Sagasti es el nuevo presidente de Perú

El creador de la vacuna de Pfizer predice el fin del coronavirus

Lo último de Deportivo

Olímpico quiere estirar su gran presente

El tenis local se ilusiona con la vuelta

El plantel profesional hizo fútbol informal con la mente puesta en...

Lo último de Policiales

Robó una moto, la vendió, pero la policía lo...

Adolescente fue acuchillado en una pelea y está grave

Investigan el abuso que habría sufrido una mujer por parte de dos...

Lo último de País

Confirmaron 7.893 contagios nuevos y 292 fallecidos...

Preso por femicidio de una adolescente había buscado en Google “cómo...

Ya está disponible el padrón electoral 2021: cómo realizar reclamos...