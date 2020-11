Hoy habrá una colecta de sangre en la sede del Centro Provincial

16/11/2020 - 20:42 Santiago

En el mes del Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, la Facultad de Humanidades acompaña al Centro Provincial de Sangre de Santiago del Estero en la colecta que se realizará hoy, de 7 a 13 en la sede de Moreno (s) 2203, de la ciudad Capital.

La convocatoria se hace extensiva a toda la comunidad de docentes, no docentes y estudiantes de la Facultad, y a todos los interesados.

Requisitos

Desde el Centro Provincial de Sangre recordaron que para realizar la donación de sangre es necesario cumplir con estos requisitos: se puede desayunar, siempre y cuando se consuma un desayuno “liviano” y siempre que no se consuma lácteos ni grasos; gozar de buena salud; ser mayor de 18 y menor de 65 años; pesar más de 50 kg, no haberse hecho tatuajes, perforaciones o cirugías en los últimos 12 meses (consultar excepciones): no estar embarazada.

Los próximos días se promocionará masivamente esta nueva campaña solidaria de donación de sangre.