“Mi hermano es un ángel que está condenado a salvarme la vida siempre”

Tuvo que irse del país por falta de campo de acción para su pasión por la investigación. No cree en “el romanticismo” de dejar la Argentina para vivir mejor. Extraña los afectos, sueña con volver. Pero a pesar de la distancia, tiene un ángel que no la abandona, su hermano, quien tampoco se quedó en Santiago, pues está haciendo su residencia médica en el Hospital Fernández de Buenos Aires. Un ser que “está condenado” a salvarle la vida.

Florencia Tórrez tiene 31 años y está trabajando en la Universidad de Florida, Estados Unidos, y es alérgica a las picaduras de hormigas. Alejandro, dos años menor, conoce del tema, tanto como profesional de la medicina, como por sus experiencias en asistirla en sus crisis. “Es la tercera vez que me salva la vida”, cuenta Florencia.

“Taty”, como la llaman sus familiares y amigos, compartió hace unos días la experiencia que le tocó vivir cuando estando en Florida la picaron dos hormigas, y “Ale”, la fue guiando paso a paso, con la frialdad de todo un profesional, hasta que la sacó adelante. Y esa historia, la hizo incluso reflexionar sobre aspectos fundamentales de su vida, y transmitir el valor de las acciones y de los afectos, por encima de banalidades que muchas veces nos hacen renegar de la vida.

“Experiencias como la de ayer, me reconfirman por qué tengo que seguir siendo intensa; por qué tengo que seguir queriendo y amando sin reparo; sin medirme. Por qué tengo que seguir apostando a mis sueños y mis objetivos personales; a tomar las oportunidades que se me aparecen, como cuando decidí irme de la Argentina. Experiencias como la de ayer me demuestran que por más sola y lejos que piense que estoy, no estoy sola, no estoy lejos”, escribió Florencia al otro día de haber vivido una experiencia que la comentó en detalles (recuadro aparte).

Hablando con EL LIBERAL, la joven profesional santiagueña (que obtuvo su doctorado en la Universidad Nacional de Tucumán), recordó que en verdad, su hermano le salvó la vida tres veces, y la primera, cuando tenían 12 y 10 años apenas.

“Ale me ha salvado la vida, tres veces seguro, y la primera vez fue cuando yo tenía 12 y él 10 años, y me picaron hormigas en la finca de una familia amiga a la que habíamos ido a la pileta. Fue mi primera reacción alérgica y yo lo que hice cuando comencé a sentirme mal fue aislarme, me fui a unas hamacas que había detrás de la casa, se me empezaron a hinchar las manos, no podía respirar, y él se dio cuenta y llamó urgente a la dueña de casa, que nos subió al auto y me llevaron al hospital”, recordó.

De pasada al hospital levantaron a su mamá Mónica, y recuerda que se desvaneció un par de veces en el camino. “Mi mamá me golpeaba el pecho y me gritaba ‘hija respirá’, y él estaba al lado mío, tomándome la mano, como si nada, es como que él ha nacido para eso. El temple de Alejandro es increíble.

La segunda vez fue en Tucumán y recuerda que “también fue terrible”.

“Una vez me ‘morí’ y es otro momento de mi vida que tengo tatuado. Si bien no me acuerdo por qué, la mayoría del tiempo estuve ida, mi hermano me salvó la vida asistiéndome en su primer año de estudiante de medicina y llevándome al hospital una madrugada de 2009, en la que en la desesperación del taxista por ayudar, casi tenemos un accidente de auto fatal… Pero la vida nos quería vivos, así que mi hermano me arrastró desde el taxi a la puerta de la emergencia del Padilla, donde en algún momento volví. Esa noche, estábamos pasando un momento familiar de mierda, así que habíamos decido hacer ritual de hermanos, pedimos un calzón 4 quesos de la pizzada y vimos una peli en la que obvio los que me conocen saben que me dormí en la mitad y tuve que desistir e ir a la cama donde me pico una araña mientras dormía. En fin hasta hoy, el calzón cuatro quesos es lo más rico que comí, pero desde ese día pasaron años y sigo sin comerlo. Le tengo recelo”, contó sobre aquella experiencia.

Y ahora pensando en estos dos últimos años, en los que me estuve quejando tanto de mi persona. ¿Has visto cuando te pasan cosas a nivel personal y sientes que siempre chocas con la misma piedra? Hablando con mi terapista, le decía que quería cambiar, quería dejar de confiar tanto en la gente, al menos de primera... Que quería dejar de querer/amar tanto porque la mayoría no son relaciones recíprocas y llega un día en el que te encontrás dando todo a tus amigos/pareja y te das cuenta que no es mutuo. Y te frustras, uno siempre espera de los demás lo que uno es capaz de dar por ellos. Y todos somos distintos, y eso lo aprendí hace varios años en terapia también...

Y lo quería compartir, porque muchos viven reprimiéndose, dejando cosas para después, priorizando cosas de las que después te arrepientes, no dedicando tiempo a tus seres queridos, y un día estamos... y mañana a mí me pica una hormiga y no estoy más y a vos?

En tiempos tan feos como lo es este 2020, no nos quedemos con las cosas adentro. Amemos y demostremos, mas acciones, menos palabras. Especiales gracias a mi ángel, pobre, condenado a salvarme la vida siempre...”. l





El paso a paso de su última experiencia

Ayer me picaron dos hormigas, me paré sobre un hormiguero para chusmear los caimanes en el agua y, suerte la mía, de las cientos de hormigas me picaron dos…

Llamé a mi hermano por el altavoz del auto, empezó a faltarme el aire, respiraba y sentía el silbido que me da pánico, esa toz de perro horrible… Por suerte mi hermano me atendió en ese momento, como siempre tan dulce mi rey…

“hola Gordis ¿Cómo estás? ¿Qué hacés?” Ha bastado con que le conteste “Ale” para que se diera cuenta. Alta conexión tenemos, porque nos re amamos.

“¿Qué pasa Gordis?” Me preguntó.

Yo: me picaron 2 hormigas (se sacó la camiseta de hermano y se puso la de ER del 911 de una forma tremenda). Dulce, tranquilo, conciso, me empezó a dar comandos claros sin perder la calma jamás.

Ale: ¿Tienes tu epipen con vos?

Yo: si lo tengo en mis piernas, estoy manejando al Dpto. Estoy cerca.

Ale: quiero que lo tengas con vos y listo para inyectar ¿Qué sientes?

Yo: tengo manchas rojas en brazos y piernas. Mi pica todo, me pican las palmas de las manos. Tengo esa tos rara, y me silba el pecho cuando respiro. Todavía me entra el aire. Tengo miedo. Pero me picaron hace 10 minutos.

Ale: tranquila, se te está inflamado la vía aérea, pero tenemos tiempo. Vos ya sabés cuándo inyectarte la epinefrina, todavía no. Llegado el momento, te estacionas, te inyectas en el costado del muslo a 90°. No manejes, la adrenalina te puede poner muy eufórica no te asustes. Ok?

Yo: bueno, tengo miedo.

Ale: tranquila tienés tiempo. ¿Estás cerca? ¿Tienes cerca el hospital?

Yo: sí, sí sí.

Ale: quiero que llames a alguien para que te encuentre en tu Dpto. En caso de que necesites ir al hospital. Llama, corta y me llamas de nuevo.

Yo: OK.

(Llamó a una de sus amigas que le dijo que salía para su departamento y volvió a llamar a Ale)

Ale: Gordis ¿cómo te sientes?

La tos y la falta de aire eran peor

Yo: ¿Qué hago? ¿Qué hago?

Ale: tranquila, busca las ampollas y la jeringa. Necesitas una aguja intramuscular. Decime de cuánto son las ampollas. Tenés que tener una dexa de 2ml.

Tengo un kit de ampollas inyectables en la mesa de luz, en el baño, en mi mochila del laburo, así que corrí a la mesa de luz.

Yo: sí, sí sí. Tengo dexa de 2ml, pero la dife es de 5ml.

En la desesperación no podía leer la medida de la aguja que ya estaba enchufada en la jeringa.

Ale: la aguja tiene que ser del tamaño de tu dedo meñique, fíjate. Carga toda la ampolla de dexa y 3ml de difenidramina.

Yo: bueno, bueno. Estoy cargando

Ale: escucha, clava la aguja en el costado del muslo, perpendicular, a 90°. Rápido no lo pienses. Succiona un poquito para ver que no haya sangre e inyecta.

Yo: ya cargué. No puedo, no puedo. Tengo miedo ¿Puedo desenchufar la aguja y clavarla sin la jeringa?

Ale: Sí, sí, sí. Si puedes. No pienses. Desenchufa la aguja y clavala de una. Golpe seco. La aguja tiene que estar toda adentro o por lo menos más de la mitad Taty.

Me golpee el muslo con la palma de la mano unas 5 veces, estaba dudando. No es fácil clavarse una aguja tan grande uno mismo. En fin no podía respirar así que la clave, enchufé la jeringa y me inyecte los 5ml de líquido. Mientras sentía esa sensación horrible en la pierna del líquido entrando en el músculo.

Ale: ¿Taty? ¿Estás? ¿Qué está pasando?

Yo: Ya está. Ya está.

Ale: Bueno ahora inyectate todo.

Yo: ya está, ya lo hice.

Ale: Bueno bien, ahora espera a tu amiga y se van al hospital si las cosas no mejoran. No me cortes.

Los síntomas se fueron diluyendo rápido. Mi hermano me hablaba por teléfono, me daba indicaciones.

Ale: ¿Tenés dexa en comprimidos?

Yo: Si tengo pastillas de 4mg.

Ale: En 5 horas quiero que te tomes la mitad de una pastilla...

En fin todo se diluyo.. la dife me tiró a la cama.

Una familiera que sueña con volver

Florencia no es de las que abona la teoría de que hay que dejar el país para “tener una mejor vida, hacer plata”, y se tuvo que ir “porque no tenía otra opción para poder seguir haciendo mi carera en investigación científica”.

“Aquí estoy bien, aprovecho la oportunidad que tengo a full, pero estar lejos de la familia es muy duro. Los santiagueños somos así, me tira muchísimo el domingo, el asado, mi mami, mi papi, mis hermanos, mis amigos. Las amistades aquí son muy distintas, los lazos son mucho más fríos, más distantes, no es lo mismo. Y las costumbres, las tradiciones, el mate. Nadie te toma un mate, tienes que acostumbrarte a tomar mate solo y encima te miran raro, hay gente que piensa que es droga”, cuenta.

Su objetivo es crecer, hacer experiencia, aprender cosas nuevas, técnicas nuevas que quizás allá por una cuestión económica o tecnológica no se tiene acceso, y volver.

“Mi sueño es instalarme en Santiago, no en Buenos Aires ni en otro lugar, ni siquiera en Tucumán que es donde me he formado, y hacer ciencia en mi provincia, verla crecer, aportar y devolver todo esto que me ha dado la sociedad, porque he estudiado en una universidad pública”, aseguró.