Indignación generalizada por un meme con la imagen de un menor

Una fotografía de un menor convertida en meme (publicación burlona), generó polémica tras su viralización, y una docente repudió el hecho, a lo que se sumaron padres de niños con Fisura Labioalveolo Palatina (Flap).

Patricia Galeano, docente del Instituto de Formación Docente y del colegio secundario Jorge Whashington Abalos, pese a lo cual dijo que reaccionó “más como madre”, se refirió a la irrespetuosa publicación, al hacer un fuerte llamado a la concienciación del tema, indicando que de “gracioso” no tiene nada.

“El niño del que ustedes se burlan, ignorantes -porque de cancheros no tienen nada-, tiene Fisura Labioalveolo Palatina. Que nunca les toque traer al mundo a un niño con esta condición o cualquier otra, no tienen idea lo que conlleva y no los merecerían, porque los que somos dignos de tener hijos así somos privilegiados, amor nunca nos va a faltar”, comenzó diciendo de manera contundente.

Añadió: “Por qué no piensan un poco antes de publicar, es un ser inocente, y para que sepan ya no hablan así, la Ñ, o mote de ñññ como los llaman burlándose, ya quedó en el tiempo, porque gracias a Dios el tratamiento ha avanzado y los padres estamos más informados y preocupados en sacarlos adelante con ayuda de cirugías y fonoaudiología”.

“Con lágrimas en los ojos, (tristeza) mezclada con rabia escribo, y hasta tengo miedo de volver a subir una foto de mi niño, o que ya hayan usado alguna de él, y temor de que caiga en (manos de) mentes perversas como las que hicieron esto. Todo es meme hoy en día, lo acepto, pero usar a personas con alguna malformación, o problemas de salud no tolero, y saca lo peor de mí”, resalta, y reconoce que la publicación acciona “mi dolor y furia de madre”.

Galeano reflexiona luego: “Dejar pasar algo tan triste y doloroso para las familias Flap, nunca. Por si no saben, les informo que en nuestra provincia hay un equipo que trabaja con esos niños, y muchos por causas como éstas necesitan contención psicológica”.

“Ruego a Dios que toque el corazón, eliminen y no compartan cosas similares. En este caso es un menor, por si no se dieron cuenta. Nadie es perfecto en esta vida. Al gracioso y a los que comparten los invito a conocer nuestra asociación provincial ‘Simi Sumaq’, y tantas otras que hay a nivel nacional y mundial y veremos si se bancarían pasar por todo lo que les toca a nuestros bebés desde que nacen”, concluyó enfática y desafiante la docente.

Meme: texto, imagen, vídeo u otro elemento que se difunde rápidamente por internet, y que a menudo se modifica con fines humorísticos.

