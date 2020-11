FÚNEBRES | 17 de noviembre del 2020

16/11/2020 - 22:38 Funebres

FALLECIMIENTOS

17/11/20

- Pedro Armando Oller (Beltrán)

- María Josefa Paz

- Segunda Marqueza Luna (La Banda)

- Ramón Rolando Soria

- Hugo Walter Ramón Ledesma

- Mario de Jesús Flores Sández

- Ramón Baltazar Fernández

- Lilia Elizabeth Herrera de Leiva

- Luisa Rosario Arias (Las Termas)

- Nilda Angélica Gómez

- Carlos Alberto Sayago (La Banda)

- Norverta Montoya (Villa Robles)

- Sergio Alberto Canceco (Frías)

- Fidel Vianney Saavedra (Brea Pozo)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CASTAÑO, RAÚL REYES (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Su hijo Hugo, su esposa Adriana Gilardi, sus nietos Ramiro y Ana, Florencia y Ariel, Rodrigo, Romina y Nicolás, su bisnieto Francisco. Ruegan una oración en su memoria. Que brille para el la luz que no tiene fin, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

CASTAÑO, RAÚL REYES (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Sos para nosotros una pérdida irreparable. Te vamos a extrañar. Sus nietos Juan Cruz, Matías y Mauro, sus nietas políticas Anita y Noelia y su bisnieto Misael, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos una oración en su memoria.

CASTAÑO, RAÚL REYES (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Los compañeros de trabajo de su hijo Hugo Castaño, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan especiales oraciones por su eterno descanso.

CASTAÑO, RAÚL REYES (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. El Servicio Médico Asistencia de la Universidad Nacional de Sgo. del Estero (S.M.A.U.N.S.E), participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su empleado y compañero Hugo Castaño. Acompañan a su familia en tan doloroso momento.

CASTAÑO, RAÚL REYES (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Raúl, Mari y Daniela Pérez Caldo, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su querido amigo Hugo y elevan oraciones en su memoria.

CASTAÑO, RAÚL REYES (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Lucrecia Echegaray y familia participan el fallecimiento del papá de su querido amigo Hugo y elevan oraciones en su memoria.

CASTAÑO, RAÚL REYES (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus vecinos de calle Alsina, acompañan a sus hijos Raulito, Hugo, Sergio y Fabián, nueras y demás familiares ante tan irreparable pérdida. María Eugenia y Sara Suárez; Nilda y Aída Cejas; Manuela Lopez de Medina y Leticia Medina; Graciela de Cejas; Antonieta Lo Bruno de Francese, Miguel A. Francese con sus respectivas familias. Rogamos oraciones en su memoria.

CASTAÑO, RAÚL REYES (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Su cuñado Julio Ferreyra y esposa Inés García, sobrinos Elena Ferreyra, María Inés Ferreyra y Maximiliano Marina, sobrinos nietos Sofía y León participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan Oraciones en su memoria. sus restos fueron inhumados en el cementerio parque de la Paz.

CASTAÑO, RAÚL REYES (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. "Señor dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Cristina Suasnavar, sus hijos Mercedes, Daniel, Gustavo y sus respectivas familias acompañan a sus hijos en tan dolorosos momentos y elevan oraciones en su memoria. Descansa en paz Don Raúl.

CASTAÑO, RAÚL REYES (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Dios guarda tu alma y nosotros tu recuerdo"....Adriana Mercedes López y Enrico Bagli participan con pesar su partida a la casa del Padre y acompañan en este momento de dolor pidiendo consuelo para sus hijos ,y nietos su gente querida .Raúl que descanses en paz .

CHÁVEZ, JORGE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Sus sobrinos Javier y flia, Jorge Luis Chavez y flia, Karina Chavez y flia, Lelia y Chavez y flia, Lorena Chavez y flia, Noelia Chavez y flia y Carola Chavez y flia, participan con dolor su fallecimiento.

CORIA DE GONZÁLEZ, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Mercedes Ferez, Maria Barraza y José Galván, Liliana R. de Navarro, María Laura Pece, Roberto Coronel, Graciela Ramirez, Pedro y Cesar Barraza, Adolfo Gutierrez y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a Gabriela y Ricardo Echenique y flia. en este dificil momento.

CORIA DE GONZÁLEZ, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Gabriela Manquez y Miguel Lazarte acompañan a nuestra compañera Gabriela González y familia en este momento de profundo dolor y pérdida física de su madre Kuki.

CORIA DE GONZÁLEZ, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. La Honorable Comisión Directiva, Socios y personal del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento de la madre de su socia, Lic. Sandra Magalí Gonzalez.

CORONEL, NILDO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Su esposa Aurelia, sus hijos Claudia, Sandra, Javier, sus nietos Joaquín, Kiara, Mateo, Isabela, hijos políticos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado JARDIN DEL SOL, SERVICIO REALIZADO POR NOERTE BENEFICIOS La Plata 162 Tel 4219787.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Rosa Cura de Laprida, sus hijos Marcela Alejandra Laprida, su hijo Agustín Páez Laprida, Osvaldo Laprida, su hijo Osvaldo Antonio Laprida Banco, abrazamos con mucho cariño a nuestro querido vecino (de calle La Plata) y amigo Pablito, rogamos a nuestro Señor que descanse en paz, consuelo a toda la familia y que sea eterna su memoria. Amén, amén.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Luis Parra, Ana Maria Agüero de Parra, Rosa Inés Agüero y sus respectivas flias, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus primos Cecilia, Enrique y demás familiares en estos momentos de tristeza.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Silvia Llugdar de Ugozzoli, sus hijos María Natalia, Mario Franco, María Florencia, Pablo Valentín y sus respectivas familias acompañan a Adriana y demás familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Mario A. Sily y sus hijos Eduardo y Gustavo participan con pesar su fallecimiento y acompañan y abrazan con mucho cariño a Adriana e hijos en irreparable pérdida. Ruegan por la paz de su alma y el consuelo de sus seres queridos.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN Cr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Caio Lugones, Tere Castro y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Sara Arce de Liendo y sus hijos, participan su fallecimiento y acompañamos a Adriana y sus hijos en estos momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Sara Arce de Liendo y sus hijos participan su fallecimiento y acompañamos a su hermanos por esta irreparable pérdida. Elevamos oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Hugo Ricardo Catella y sus hijos María Josefina y Martín Catella Paz participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Pablo y ruegan oraciones en su memoria

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Martín Catella Paz participa su fallecimiento y acompaña a toda su familia en tan doloroso momento. Eleva oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, RAMÓN BALTAZAR (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|, Su familia participa con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FLORES SANDEZ, MARIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Sus hijos Mario Alejandro, Sergio Daniel y Lorena Natalia, sus hijos políticos Nora y Mirna y sus nietos Augusto, Maxi, Santi, Candy, Vale y Ana participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FLORES SANDEZ, MARIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Norma A. de Olmos, Marta González acompañan en estos difíciles momentos a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria

FLORES SANDEZ, MARIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Su madre María Magdalena Gómez de Flores, sus hermanos Clementina Flores de Tavella, Roberto Flores y Marcelo Flores, sus sobrinos Franco Flores y Vanesa Nusbaum, su sobrino nieto Dylan Monges participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, NILDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Sus hijos María, Carolina, Viviana, Tita y Sergio, nietos, bisnieto, yernos, nueras. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADAS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GÓMEZ, NILDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Honorable comisión directiva del Sindicado de Luz y Fuerza, cuerpo general de delegados y subcomisión de Jubilados y Pensionados participan el fallecimiento del socio. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

HERRERA DE LEIVA, LILIA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Sus hijos Ángel, Cecilia, Marcelita su mama Arminda y hnos tu madre politica Yolanda y hnos politicos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LEDESMA, HUGO WALTER RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Su esposa Irma Esther Ise y su hijo Federico Ledesma participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LEDESMA, HUGO WALTER RAMÓN (MIKY) (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Sus amigos y camaradas "Soldados por Siempre", participan con profundo dolor su partida. Elevamos oraciones en su querida memoria. Dios te reciba en sus brazos.

LEDESMA, HUGO WALTER RAMÓN (Miky) (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Su amigo y compañero de carpa, Tato Iñíguez y familia, participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria, esperando que algún día volvamos a juntarnos para volver a desfilar a paso redoblado en la presencia de Dios.

LEDESMA, HUGO WALTER RAMÓN (Miky) (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Su amigo y hermano de armas Ernesto Fernando Brandán y familia, participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria, esperando que algún día volvamos a juntarnos para volver a desfilar a paso redoblado en la presencia de Dios.

LEDESMA, HUGO WALTER RAMÓN (MIKY) (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Sus amigos del club San Juan, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

MARQUESANO, VÍCTOR MIGUEL (q.e.p.d) Falleció el 15/11/20|. Su esposa Rosa Inés Agüero, sus hijos Nicolas, Sebastian y Federico, sus nietos Ignacio y Benjamin y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento.

MARQUESANO, VÍCTOR MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Cuanta tristeza y angustia nos causo tu partida, pero viviras eternamente entre nosotros. Seras la estrella que guies nuestros caminos. Sus hermanas Mirta Argentina, Maria del Pilar, Gladys Mercedes, su prima Elsi, sus sobrinos Soledad, Juan Pablo, Gabriela, Fabrizzio, Emanuel y Denis, su sobrina politica Eugenia, sus hermanos politicos Juan Pablo y Rolando, sus sobrinos nietos Lucas, Guadalupe, Eugenio, Maximo, Francesco y Aurelian. "Que brille para el la luz que no tiene fin".

MARQUESANO, VÍCTOR MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Es imposible no estar triste, tu ausencia duele. Pero tu recuerdo perdurara para siempre en nuestro corazón. Su nieto Ignacio Marquesano y su mamá participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido Pity también elevamos oraciones en su memoria.

MARQUESANO, VÍCTOR MIGUEL (q.e.p.d) Falleció el 15/11/20|. Sus hermanos políticos Luis Parra y Ana Maria Agüero de Parra, sobrinos Fernanda y Fabian Diaz Bulacio, Anita y Roberto Merino, Martín y Fernanda Cantos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARQUESANO, VÍCTOR MIGUEL (q.e.p.d) Falleció el 15/11/20|. Querido amigo y vecino del Bº Jorge Newbery tu recuerdo permanecera en nuestros corazones. Poroto Lopez y flia, Tita Lopez de Espeche y flia, y flia. de Chochi Lopez (f) comparten el dolor de la familia Marquesano.

MARQUESANO, VÍCTOR MIGUEL (q.e.p.d) Falleció el 15/11/20|. El grupo Amigas por Siempre, despiden al querido Nene y acompañan en el dolor a sus hermanas y al resto de la familia. Graciela Pereyra, Pelusa Bravo, Mirta Zurita, Mary Boucar (a), Tita Lopez, Lita, Anita y Noemi Salazar.

MARQUESANO, VÍCTOR MIGUEL (q.e.p.d) Falleció el 15/11/20|. Delia Privitera y Rubén Fernández, participan con profundo pesar su fallecimieto y acompañan a sus hermanas Mirta, Mary y Mechi y a toda su familia. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

MARQUESANO, VÍCTOR MIGUEL (q.e.p.d) Falleció el 15/11/20|. Norah G. A. de Rizo Patrón, su hija Ximena, hijos políticos Cristian Pita y Mariela Elías y nietos Amir y Maura Rizo Patrón, participan con profundo dolor su fallecimiento.

MARQUESANO, VÍCTOR MIGUEL (q.e.p.d) Falleció el 15/11/20|. María Cristina Agüero Echegaray y sus hijos Cecilia y Alvaro Guillot, sus nietos Guadalupe, Josefina y Lorenzo participan con profundo dolor su fallecimiento.

MARQUESANO, VÍCTOR MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. ¡Gran amigo, te extrañaremos por siempre! Luis Eduardo Figueroa y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos una oración en su querida memoria y por consuelo para su familia.

MARQUESANO, VÍCTOR MIGUEL (q.e.p.d) Falleció el 15/11/20|. Carmen Agüero de Manzur y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevamos una oración en su memoria.

MARQUESANO, VÍCTOR MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Mirta López de Coronel, sus hijos: Silvana y flia., César y flia; Valerria y flia, participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento de gran dolor. Elevan oración en su memoria.

MIRANDA, LUIS ALBERTO (Lucho) (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Su hermana Tomasa del Carmen Miranda de Valentini, su esposo Rodolfo, hijos Rodolfo y María y nietos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MIRANDA, LUIS ALBERTO (Lucho) (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Su hermano Pascual Enrique Miranda, su esposa María Mercedes Garzón, sus hijos y nietos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MIRANDA, LUIS ALBERTO (Lucho) (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Su hermano César Alfredo Miranda, su esposa Roxana Cordero, sus hijos y nietos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MIRANDA, LUIS ALBERTO (Lucho) (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Su hermano Mario Roberto Miranda, su esposa Blanca Pacheco, sus hijos y nietos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MIRANDA, LUIS ALBERTO (Lucho) (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Su hermana Irma Beatriz Miranda, su esposo Ricardo Coronel, sus hijos y nietos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MIRANDA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Descansa hermano querido!. Sus hermanos Miguel, María Teresa, Tomasa del Carmen, Irma Beatriz, Mario, Alfredo, Pascual y sus familias, participan su fallecimiento. Sus restos fueron ihumados en el Cementerio Parque de la Paz. Rogamos oraciones en su memoria.

MIRANDA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Su hemana Noris Miranda de Lucero y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

MIRANDA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) falleció el 15/11/20|. Famlia Lucero participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia este dificil momento.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. La llama encendida no se va a apagar por el simple hecho de que no estés, los seres como vos, no se mueren nunca. Su Abuela Lelia Paglioni de Guzmán participa con profundo dolor de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Sus tíos María Marta, Graciela, Raúl, Hugo y Marta Yunes, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Vuela alto que allá en el cielo serás una bella flor". Sus primos Claudia y Pedro; Diego y Verónica participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Dejas un vacío sin consuelo, vuela alto Flori, te extrañaremos toda la vida. Su tío Guillermo Guzmán, tu tía Zulma primos Belén y Juan Pablo participan con profundo dolor de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Rosa Cura de Laprida, sus hijos Marcela Alejandra y Osvaldo Laprida con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, nuestras condolencias a su papá, a su abuela Any y demás familiares por esta pérdida, solo nos queda queda pedirle a nuestro Señor Jesús, paz para su alma y consuelo para los que quedan con tanto dolor, que sea eterna su memoria. Amén.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d) Falleció el 15/11/20|. Acompañamos con profundo dolor por tu temprana partida, a Marcelo, tu padre y demás familia. Tu familia en el amor: María Azucena Rivero, sus hijas María Lucrecia, María Claudia y María Eugenia Morán; sus nietos, Adolfo, Juan José y Juan Pablo Paradelo y Carmina Brandl. Queda en nosotros el recuerdo de tu alegría y tu valor por gozar de la vida. Que Dios, nuestro Señor te reciba en us reino y te dé la paz y la dicha eterna, querida Flor.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA Falleció el 15/11/20|. Anita Barrere, Alicia Goitea y Teresita Gómez participan con dolor el fallecimiento de la hija de su amiga Liliana Guzmán. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

MOSSO, MARÍA FLORENCIA Falleció el 15/11/20|. Compañeros de la promoción 1977, participan con profundo dolor del fallecimiento de la hija de nuestra compañera Liliana Guzmán. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

MOSSO, MARÍA FLORENCIA Falleció el 15/11/20|. Gracias por ser una hija más para mis papás y una hermana para mis hermanos, siempre estarás con nosotros y te recordamos con alegria que siempre te caraterizó y el cariño que siempre nos diste. Gracias por ser parte de nuestra familia. Tus hemanitos Martinez.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Oscar A. Pfleger, Mariana Withaus y sus hijos Florencia, Máximo y Delfina, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Maria Cecilia Espeche y su hijo Augusto Espeche, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Lito Prieto y Merce Rivero de Prieto, sus hijos Pusi, Alfonso y Gustavo y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Luky Spitale, sus hijos Matias y Carla, Alicia y Eugenio y Martin y sus respectivas familias, participan con gran dolor su partida al Cielo.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Tu risa vivirá por siempre en nuestro corazón. Hasta pronto amiga. Te amamos. Matías, Maria Carla y Baltazar.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d) Falleció el 15/11/20|. Marcelo A. Espeche, Ana María Bruchmann, sus hijos Ana María, María Cecilia y Machingo Espeche y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Marcelo, Liliana, Ana Carolina y toda su familia con mucho cariño.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d) Falleció el 15/11/20|. Volá alto querida Flory! Siempre estarás en cada una de nosotras, tu promo 2002 del Colegio Belén. Acompaño con profundo dolor a toda su familia, rogando oraciones en su memoria. María Luján Rodríguez Urrere y familia.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d) Falleció el 15/11/20|. Elsa Teresita Feijóo de Argañarás, Susana Jugo Beltrán de Benavente, participan su fallecimiento, acompañan con cariño a su familia en este triste momento de dolor. Elevamos oraciones y pedimos a Dios pronta resignación. ¡Descansa en paz Florencia!

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d) Falleció el 15/11/20|. María Pía Urueña participa con dolor la partida de Flori y acompaña con afecto a su familia.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, Padre lleno de ternura, Dios del que viene todo consuelo. Él nos conforta en toda prueba, para que también nosotros seamos capaces de confortar a los que están en cualquier dificultad, mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios". (2 Corintios 1:3-4). La comunidad religiosa y educativa del Colegio Belén participa con profunda pena el fallecimiento de su querida ex alumna Florencia Mosso y acompañan a toda su familia en este difícil momento elevando oraciones en su memoria.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Franco Carrizo y flia, participan con profundo dolor la pérdida de su amiga Flori. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a su familia en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA Falleció el 15/11/20|. Ivanna Bravo despide con profundo dolor a su querida amiga Flor, siempre te recodare con tu hermosa sonrisa y acompaña a su familia en tan triste momento.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA Falleció el 15/11/20|. Te recordaremos por siempre en nuestros corazones. Que brille la luz que no tiene fin". Familia Soria- Ayuch.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Josefina Capovilla, Emilse Suasnabar de Benavente y Adriana Cerro de Rentería, participan con dolor la partida de María Florencia siendo muy joven aún. Es penosa la noticia. Elevan oraciones por la resignación de sus familiares en forma especial, de su querida abuela Any. Que descanse en paz.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Carli Feijóo, sus hijos Lucía y Eugenio, Lucas y Florencia, Milagros y Coco, Santiago y Maia y Gonzalo participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Flori y acompañan a sus padres y hermana, en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA Falleció el 15/11/20|. Titi Ruiz participa con profundo dolor su fallecimiento y despide a Flori con mucho cariño.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA Falleció el 15/11/20|. Eulalia C. Berdaguer, sus hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en dolorosos momentos.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA Falleció el 15/11/20|. El Instituto de Informaciones Comerciales de Santiago del Estero, su Comisión Directiva, Asesores, Socios, Gerente y Personal participan con profundo dolor y consternación el fallecimiento de la Srta. Florencia Mosso, hija de nuestro Socio Sr. Marcelo Mosso. Nos embarga una enorme tristeza al ver la partida de un ser lleno de Luz. El Señor la reciba en su seno con amor y brille para ella la luz que no tiene fin. Rogamos una oración en su memoria. Para su familia, deseamos que protegidos al amparo de la Fe, puedan sobreponerse a tan dura prueba.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA Falleció el 15/11/20|. En la mitad del día se hizo la noche. Cuanto nos duele tu inesperada partida, querida flor, Dios te llevo a su lado desde allí guiaras nuestros pasos .Estarás en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de ser tus amigas. Lourdes chazarreta y familia acompañan a su hermana Caro y sus padres Marcelo y Lili.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA Falleció el 15/11/20|. Joaquín de Arzuaga , Carolina Meneghini y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA Falleció el 15/11/20|. Sus amigas Florencia, María y Magdalena participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA Falleció el 15/11/20|. Inés Bruchmann y Guillermo Montenegro, sus hijos Inés Cantizano y Hugo Mac Gaul, José Cantizano, Luis Cantizano y María Fernanda Ferreira Lesye y sus nietos Carolina y Santiago Mac Gaul y Sofía y Bautista Cantizano participan su fallecimiento y acompañan a toda la familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Juan Carlos Marhe y Sandra Cecilia Pericas de Marhe participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Natalia Marhe y Hugo Tarchini participan con profundo dolor el fallecimiento de Florencia. Siempre te recordaré con esa sonrisa y esa alegría que te caracterizaba. Vuela alto Flor, ahora sos un ángel más en el cielo.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Susana Medrano de Castillo Solá; sus hijos: Susana Josefina, Mario Ramón, César Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Silvia Vilanova y familia; Alicia Vilanova y familia lamentan profundamente su temprana partida a la casa eterna y comparten en estos momentos tan difíciles el dolor de sus padres, hermana y demás familiares. Elevan plegarias pidiendo al Altísimo pronta resignación para sus seres queridos.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Luis Carlos Falcione y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus padres, hermana y demás familiares en este momento de tanta tristeza.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. ¡Flor querida! ¡Como agradecer tu amistad! ¡hoy perteneces a mi historia, a mis etapas de la niñez y adolescencias, inolvidables en mi mente! ¡Tu sonrisa me motiva! ¡tu cariño me da calidez! ¡Descansa en paz Flor!¡ Y que Dios te cubra de bendiciones! Florencia del Pilar Litvak Peláez y familia eleva oraciones y acompaña a tu ¡Querida Familia!

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Susana Rodríguez de la Rúa, sus hijos Virginia y José, Cecilia y Martín, sus nietos Martín, Baltasar, Manuel y Tomás despiden con mucha tristeza a Flor y acompañan con cariño a Any, Marcelo, Carolina, tíos y primos. Elevan oraciones en su querida memoria. Descansa en paz Flor.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Cada día a tu lado ha sido lleno de amor puro sonrisas disfrute y enseñanzas. Hoy nos queda el corazón lleno de tristeza pero con la alegría de haberte disfrutado. Gracias por ser luz en nuestras vidas. "Que nos volvamos a ver" Belu, Ferchu Gi, Guille, Capu, Lu F. y Pitu.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Tus amigos Juan M. Suffloni y Josefina King, y sus hijos Manuel y Bautista participan con profundo dolor y ruegan oraciones en su memoria. Buen viaje amiga querida.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. A mi dulce amiga, la incondicional, la que jamás fallaba y estuvo en todos mis momentos los lindos y los no tan lindos, la que compartía mi dolor y mis secretos. La que me entendía siempre. Me resulta increíble despedirte, saber que no vamos a escribirnos de nuevo ni hablar, que mis hijos no van a jugar con su tía Flori. Gracias por tanto amor! Ya volveremos a pintar mandalas juntas y charlar a la orilla de la pileta. Volá alto alto. Te amamos tía Flori Gi., Marian e Isita y Bauti.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Jose Pérez Carletti, Marta García Gorostiaga, sus hijas Gabriela y Miguel, Carolina y Martín y sus respectiva familias. acompañan a Marcelo, Liliana y Carolina en estos momentos de tristeza.

OIENI, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 33 "Ntra. Sra. de las Mercedes", participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la docente Claudia Díaz.

OIENI, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Las amigas de su esposa Isa, Alicia, Miri, Marcela, Sole y Mary, participan con dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria.

OIENI, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Malena Medina, Nazarena y Victor Vega Morales, participan su fallecimiento, acompañando en este momento de dolor a su prima Cocó, a su hijos Antonella, Legui y Gianella y demas familiares.

OIENI, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Mariela y Miguel Llapur e hijos participan el fallecimiento del esposo de su prima Coco y sus hijos Antonella, Legui y Gianella. Que Dios reconforte en las esperanza que Dios lo reciba en su Gloria.

OIENI, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Elías Miguel Suárez, su esposa Mercedes, sus hijos Florencia y Martín participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su querida memoria.

OIENI, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Comisión directiva, socios, jugadores, simpatizantes y vecinos del Club Huracán, participan con profundo dolor el fallecimiento del exjugador Luis Oieni. Elevamos oraciones en su memoria.

OIENI, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Alicia B. de Oieni y sus hijos María Alina Oieni, Marino Ramón Oieni y Daniel Leonardo Abdala participan con gran dolor el fallecimiento del querido Luchi y elevan oraciones por su eterno descanso. Acompañan a sus esposa e hijos, a su madre y hermanos en estos momentos de profunda pena que el Señor les depare cristiana resignación.

OIENI, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Tus primos Ana Alzogaray y Chicho Santillan y familia, Graciela Alzogaray y Angelina, Silvia Alzogaray, Corto Alzogaray y Dolores y familia participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

OIENI, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fín". Los compañeros de su hermano Antonio de Clase 64 del Servicio Militar acompañan en el dolor a la familia y ruegan una oración en su memoria.

PAZ, MARÍA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Querida tía-madre que dolor y tristeza tan grande me deja tu partida dejando huella imborrables en mí, gracias por tus enseñanzas, tus ejemplos, por confiar en mí. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Su sobrino e hijo del corazón Toño Paz y Lita Pérez, sobrinos nietos Matías, Santiago, Isabella, Pato y Florencia, participa con dolor su fallecimiento.

PAZ, MARÍA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí no morirá jamás, el que cree en mí no morira jamás". José Francisco Pérez, Ricardo y Mari y familia, suegro y cuñados de su sobrino Toño Paz, participan su fallecimiento.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. "El Señor lo estrechó en sus brazos y le susurró ven conmigo". Sus compañeras y amigas del Instituto "Madre M. Guerra", acompañan a su esposa Margarita y familia en tan difícil momento. Silvina, Moni, Viky, Kely, Marcela, Lucy, Silvia, María Rosa, Ileana, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Caio Lugones y Tere Castro participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Mabe Carol de Parra y familia lamentan profundamente el fallecimiento de Rody acompañan con cariño a su esposa Magui; sus hijos, sus padres Titina y Luis y sus hermanos Roxana y Hugo. Ruegan oraciones por su eterno descanso. Que brille para el la Luz que no tiene fin.

PAZ, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Miryam Sánchez y compañeros de su esposa del Registro Civil, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SORIA, RAMÓN ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Su esposa María Ledezma, sus hijas Ana Soledad, Paola, Natalia y Noelia Soria participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VIAÑA, CARLOS ADOLFO (q.e.p.d) Falleció el 7/11/20|. Luis Parra, Ana Maria Agüero de Parra, Rosa Inés Agüero y sus respectivas flias, participan su fallecimiento y acompañan a sus sobrinos Maximiliano, Georgina y demás familiares. Rogando oraciones en su memoria.

ARGAÑARAZ, MARIANA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/20|. "El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos el me hace reposar y a donde brota agua fresca me conduce. Fortalece mi alma, me guía por el recto sendero por amor de su nombre. (Salmo23)". Mariana al noveno día de tu partida a la casa del padre te recordamos con gran cariño. Te recordaremos siempre. Vivirás en nuestros corazones como nuestra amiga muy querida. Acompañamos y abrazamos a su mamá Ana Maria, a su hijito Enzo, a sus hermanos: Jose, Luis y Mario. Sus amigos de siempre Virginio Bonifetto, Rosa Noriega y Marcela Bonifetto. Rogamos oraciones para Mariana y brille para ella la luz de Cristo para una feliz resurreción.

BARRAZA DE BRUNET, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Juan Carlos Brunet, Stella M. Nallim, sus hijos Diego Pablo, German, Ramiro y Noelia participan su fallecimiento con profundo dolor y ruegan al Padre Eterno colme de bendiciones, fortaleza, paz y consuelo a sus seres queridos. Elevamos oraciones en su memoria.

BARRAZA DE BRUNET, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Norma Neme de Pece, sus hijos Federico y Amelia, Jorge Francisco, Silvia y Marcelo, Hilton y Soledad y sus respectivas flias., acompañan a toda la flia., de Rosita en este dificil momento. Ruegan una oración en su memoria.

BARRAZA DE BRUNET, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Mercedes Ferez, María Barraza y José Galván y Ricardo Echenique y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan al Sr. Jorge Nabac y esposa en este dificil momento.

BARRAZA DE BRUNET, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Francisco E. Cerro, María Mercedes Clusella y sus hijos Francisco y Antonella, Sebastián, Magdalena, Delfina y su nieto Francisco, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su querida familia y elevan oraciones en su memoria.

BARRAZA DE BRUNET, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, de la Sra. Clara Rosa Barraza de Brunet y acompañan en el dolor, a sus hijas, Adriana y Silvia, integrantes de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, de la UNSE, y a todos sus seres queridos.

BARRAZA DE BRUNET, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Emma Beatriz Brunet de Ahedo, sus hijos Estela y Gustavos Filippi, Fernando y Silvia Lahormann, nietos y bisnietoos, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Rosita y ruegan oraciones edn su memoria. Que descanses en paz!

BARRAZA DE BRUNET, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Judith Goyte y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

BARRAZA DE BRUNET, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Natividad Nassif, Graciela Saber, Yuly Araujo participan su fallecimiento y abrazan con mucho cariño a sus hijas Adriana y Silvia y a toda su familia en estos momentos de dolor.

BARRAZA DE BRUNET, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. La Coordinación de la Carrera de Licenciatura en Enfermería de la Facultad de Humanidades, Cs. Sociales y de la Salud de la UNSE, docentes, alumnos, egresados y no docente; lamentan profundamente el fallecimiento de la madre de nuestras compañeras de trabajo Silvia y Adriana Brunet. Acompañan a toda su familia en estos difíciles momentos. Ruegan por su eterno descanso y cristiana resignación para todos sus seres queridos.

CORIA, JUAN EDELMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Su esposa Olga Vizcarra, hijos Cristina, Alejandro, h/pol, Andrés, nietos Macarena, Gillermito y demás fliares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Misericordia. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CORIA, JUAN EDELMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Graciela Fernández y sus hijos Ana, Agustín, Eduardo Domínguez Fernández y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORIA, JUAN EDELMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Laura Fernández, Rubén Risso Patrón y Lourdes participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORIA, JUAN EDELMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Agustín Domínguez Fernández, Yanina Olivera y Victoria participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GRIMALDI, MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/20|. Franciso Salvador Catálfamo, Leticia Toledo y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga (Coty), acompañando a su familai en tan dificil momento y rogando una oración en su memoria.

LUNA, SEGUNDA MARQUEZA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Sus hijos Manuel, Roxana y Rosa Rodríguez h. políticos Miguel, Lidia, Pablo nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán cremados en horas de la mañana. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SAYAGO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Participan con profundo dolor. Sus hijos Iván, Raúl, nietos, hermanos, sus sobrinos. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADAS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SAYAGO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Honorable comisión directiva del Sindicado de Luz y Fuerza, cuerpo general de delegados y subcomisión de Jubilados y Pensionados participan el fallecimiento de su socio. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia a las 12. Domicilio del velatorio Pellegrini Nº 267, La Banda.

TREJO, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. Mi viejo.No entendía el verdadero significado de extrañar, hasta que no te volví a ver, hasta que no podía darte un abrazo o escuchar tu voz, hasta que la única manera de verte era por una fotografía. Pero ahora entiendo que estás en un lugar mejor, que todos tienen un propósito y tú cumpliste el tuyo, estoy tranquila al saber que ahora guías mis pasos y que un ángel siempre irá de la mano conmigo. al cumplir 1 mes de su partida.

ARIAS, LUISA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Sus hijos Mario, Liliana, Fernando, Miguel, Silvia e Isabel, sus nietos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Aguada (Termas de Río Hondo). CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADAS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ARIAS, LUISA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Honorable comisión directiva del Sindicado de Luz y Fuerza, cuerpo general de delegados y subcomisión de Jubilados y Pensionados participan el fallecimiento del socio. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Aguada (Termas).

BRAVO, ROSA SUZANA (q.e.p.d.) Falleció 16/11/20|. Confiamos en tu palabra Señor. Su hermana Luisa Bravo de Acosta, su hermano político Antonio Acosta, su sobrino Alejandro Acosta y sus sobrinos nietos Enzo y Luciana Acosta participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

BRAVO, ROSA SUZANA (q.e.p.d.) Falleció 16/11/20|. Dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. El club Unión Choyana participa con profundo dolor su fallecimiento. Acompaña a su hijo Alberto Galvan y a sus sobrinos Alejandro y Enzo Acosta ante esta irreparable pérdida. Choya.

CANCECO, SERGIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. "Eternamente estaré agradecido por tus enseñanzas, tus valores transmitidos, tu ejemplo de hombre de bien. Dejas en mi corazón la imagen de un ser extraordinario, vivirás siempre en cada recuerdo y en cada oración". Su nieto Nicolás Bosco participa con dolor su fallecimiento y ruega por su descanso en paz. Frías.

CANCECO, SERGIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. "Que Dios en su infinita misericordia te tenga a su lado y nosotros en el corazón" Sus hijos Luís, Arturo, y todos sus nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones rogando por su descanso eterno. Frías.

DON, RICARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Cristian Oliva, participa con gran tristeza el fallecimiento de su entrañable y respeto amigo y correligionario Ricardo Chiche Don y acompaña a sus familiares en estos momentos de profundo dolor.

JIMÉNEZ, NORMA DELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Sus hijos Gabriela, Valeria, h. políticos Sandro, sus nietos Matías, Felipe, sus hnos. Irma, Ruben, Kito, hnos. políticos Luis, Mabel, y sobrinos sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Forres SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS La Plata 162 Tel 4219787.

MONTOYA, NORVERTA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Sus hijos Clelia, Maris, Ramón, Cortez su nieta Soledad su h. política Yesica su bisnieta Xiomara Cortez y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Robles SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS La Plata 162 Tel 4219787.

OLLER, PEDRO ARMANDO (Lalo) (q.e.p.d) Falleció el 15/11/20|. Sus hijos Mariana, Germán, Julián, Matías y Gastón y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

OLLER, PEDRO ARMANDO (Lalo) (q.e.p.d) Falleció el 15/11/20|. ..."Por lo tanto, tú tambien tienes dolor ahora, pero te volveré a ver y tu corazón se alegrará y nadie te quitará tu alegría". (Juan 16:22). Sus hermanos Mirta, Marcelo y Teresa participan con honda tristeza su fallecimiento y acompañan a sus hijos en el dolor.

OLLER, PEDRO ARMANDO (Lalo) (q.e.p.d) Falleció el 15/11/20|. Su hermano Marcelo Oller, hermana política Alicia Bejarano, sus sobrinos Alejandro, Ignacio, Andrés y Lourdes y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y abrazan a toda su familia en este dolor. Elevan oración en su querida memoria.

REA, RAÚL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. "Buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor". Su esposa Cristina, sus hijas Andy, Lucky, Luciana, Silvina, sus hijos politicos Hugo, Jose, Juan, sus nietos Samuel, Belén, Virginia, Joaquin, Victoria, Marcos, Justina, sus bisnietos Valentino, Ana, Belen, lamentan tu inesperado viaje y oran por tu paz eterna.

REA, RAÚL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. No se olvidan los abrazos fuertes, los secretos en confidencia, las aventuras que viviste y nos contaste, no se olvida tu voz cantando esa chacarera, ni tus dedos repiqueteando sobre la mesa, la broma de la memoria difusa de la plata en tus cabellos. Todo quedará en nosotros. Su hija Lucky, su yerno Jose, sus nietas Virginia y Victoria, te guardaran por siempre en sus corazones. Icaño Avellaneda.

REA, RAÚL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. En la sobremesa te quedabas en silencio con tus elucubraciones. Con el cuchillo simulabas un lapiz calculando costos, en un papel imaginario. Nunca fui buena en los calculos, no me gusta la calculadora y cuando me acuerdo de la Matematica me mareo, pero no he podido parar de imitarte, imaginando un papel, moviendo mi mano para escriborrotear, como fijando mis propias elucubraciones, que se fugaron de mi lectura. Caro cosa de este mundo. Caro, vos y yo. Tu polilla mas pequeña. te quiere! ¡no te olvidará!. Su nieta Maria Victoria.

REA, RAÚL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Siempre sembró en nosotros espiritu de superacion y nos dio hasta lo que no tenia, con tal de vernos bien. Eramos sus oritos, asi es como nos decia él. Se ganó todo nuestro amor. Lo llevaremos siempre en el corazón y nunca lo olvidaré. Su nieta Maria Justina. (Icaño, Avellaneda).

REA, RAÚL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. "Que brille para Ti la Eterna Luz de Cristo". Sembraste el alfabeto por donde tu destino de distinguido docente te llevó. Fuiste un ser humano de excepcion, un dilecto amigo que hoy lloramos tu inesperada partida al Reino Celestial y siempre recordaremos tus bromas y charlas que nos alegraban los momentos que compartiamos. Anchy, Pelado y Poro Avila, junto a los demás familiares, llevaran bien alto tu don de ser amigo leal. Descansa en paz. Rogamos que Cristi y todos tus seres queridos por la gracia Divina, superen pronto este dolor. Icaño, Avellaneda.

SAAVEDRA, FIDEL VIANNEY (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Su esposa Rosa sus hijo Paulo su nietos Máximo y Victoria su hijo política Jorgelina y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Brea Poso SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS La Plata 162 Tel 4219787.

VILLANUEVA, MANUEL EULOGIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Sus hermanos Elva, José, Gonzalo, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. de Laprida. (Choya).Serv. Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Duele tanto aceptar que no estás físicamente, pero jamás perderé la esperanza de que esto no es un final, seguiré caminando este camino, me quedan tus recuerdos y tu amor me guiara, pero sé que algún día te alcanzaré en tu cielo para siempre, por toda la eternidad. Al cumplirse los nueve días de su fallecimiento, su compañera de vida Sara Salvatierra, su sobrina Marisa y su cuñada Nena Robles agradecen al Dr., Víctor Araujo, al personal del Hospital de Fernández y del Instituto de Cardiología de Santiago del Estero, al Dr. Bossi y sus familiares Escobar que estuvieron en tan difíciles momentos al igual que amigos. Elevamos oraciones por el descanso eterno de su alma y que brille para el la Luz que no tiene fin.