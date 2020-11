“Este estadio me recuerda a los del Mundial de Rusia”

16/11/2020 - 23:01 Deportivo

El ex arquero del seleccionado argentino, Sergio Goycochea, estuvo visitando días atrás el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, para una producción del Museo itinerario que tendrá el flamante escenario. En la ocasión, “Goyco” aprovechó para conocer el estadio y destacó la obra que será inaugurada el año que viene en el plano internacional, con las eliminatorias y la Copa América.

“Me llevo una muy linda imagen de este estadio. Parece que no estás en Argentina y no porque no tengamos estadios de primer nivel, sino porque en el mundo se han inaugurado tantos estadios modernos, que hizo que muchos estadios argentinos queden más relegados. Y este es un estadio de los modernos. Aquí en el país se hicieron obras y modificaciones, pero la sensación que te da este estadio en Santiago es que es de esos que hoy se construyen en el exterior”, dijo Goycochea en una charla con Opinión Deportiva, de Canal 7.

“El motivo de la visita es porque me toca participar en la experiencia del Museo, que tendrá una experiencia 360 de campo de juego y tribunas. Aquel que se ponga los lentes o el casco, tendrá la posibilidad de interactuar conmigo. Me quedé sorprendido con el estadio. Me habían mandado fotos, pero desde la llegada misma me sorprendió todo. Ver toda esa estructura blanca desde lejos cuando estás acercándote, me recordó un poco a los estadios rusos cuando estuvimos en el Mundial del 2018”, afirmó.

El ex arquero contó también algunas vivencias de su carrera como futbolista profesional. “Yo pude desarrollar mi vocación y, como la vida misma, tenés buenas y malas. Momentos de gloria y momentos difíciles. Desde el año 80, con mi primer contrato, hasta el 99, más allá de vivir del fútbol, pude desarrollar mi vocación. Me pudieron pasar cosas mejores, pero con las que viví y más con la selección, considero que es suficiente”.

En cuanto a los clubes por donde pasó, destacó a uno en especial. “River me marcó. Tuve una carrera de muchos clubes y ahí tuve dos ciclos importantes. Ahí debuté y fue donde más tiempo estuve”, dijo el ex arquero de 57 años.

“En Italia empecé a ser Goyco. Me cambió la vida, o mejor dicho, la vida del entorno hacia mí. Me dio una condición de popularidad que otro ambiente distinto al del fútbol no te lo da. El Mundial del 90 me puso ese traje de popular y cambió mi relación con la gente. Viví cosas extraordinarias y eso me dio una condición de popular no porque vos creas eso, sino porque en los otros, se genera una visión diferente. Yo sigo siendo el de siempre. Te conocen más y perdés la privacidad, algo muy loco que uno no está acostumbrado”, confesó Goycochea.

“Goyco” y el presente de la selección argentina

Sergio Goycochea se refirió a la actualidad del seleccionado argentino de fútbol y destacó el trabajo del actual cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

“Hay una renovación muy grande. Tenemos instalado un concepto de que en algunos puntos es falso. Crecimos creyendo que somos los mejores del mundo que somos el ombligo del mundo, y no es así. El fútbol se equilibró muchísimo. Hoy tenemos buenos jugadores, pero todas las selecciones también lo tienen. Hoy a la selección la veo bien, convencida de tener una línea. Un día podés jugar bien y otro día mal, pero me gusta la coherencia de intentar siempre tener una idea. No hay que ser ciegos ni subirse a un escalón que no existe. Hay que sincerarnos de que podemos formar un buen equipo, pero que no vamos a pasar por arriba a todos”, cerró “Goyco”.