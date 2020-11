Para Ricardo Gareca, la Selección no tiene nada que ver con el clima social

16/11/2020 - 23:11 Deportivo

La situación política de Perú no es de las mejores y el partido de esta noche ante la Argentina corrió serios riesgos de disputarse. Lo concreto es que por estas horas la calma parece haber vuelto y todo hace suponer que la jornada de hoy será sin reclamos de la gente y con las calles sin tantos incidentes.

Y el que habló ayer en este sentido fue el entrenador de los peruanos, el argentino Ricardo Gareca que fue un poco más allá de la situación y dijo que no corresponde que los jugadores se hagan cargo de todo lo que está pasando en ese país.

“No queremos cargar con todo esto, los futbolistas no son responsables de lo que está ocurriendo. En la Eliminatoria anterior hacía 36 años que no se iba al Mundial y no queríamos hacernos responsables. Ahora no somos responsables de los temas políticos del país. Queremos darle una alegría a la gente, pero no nos involucren en una cuestión que no tenemos nada que ver. Queremos que al pueblo, que no tiene nada que ver, le vaya bien. Pero no nos hacemos cargo”, dijo el “Tigre” como para dejar en claro cuál es el pensamiento de todos en la selección.

Y agregó: “No estamos ajenos a todo lo que está pasando. Deseamos lo mejor para Perú. Nuestra solidaridad con las familias de los muertos, con los inconvenientes. A mí me interesa meterme en el partido y no involucrarnos en temas políticos. Queremos que se solucione todo para bien de la gente y del país”.

En cuanto al match, con el arrastre de la derrota 2 a 0 ante Chile en Santiago, dijo: “Tenemos que mejorar bastante, en general, en todo. No fue bueno el último partido. Ambiciono y ambicionamos mejorar, en general. Es necesario”, comentó.