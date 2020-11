Llegó ebrio a la casa de su ex pareja, ella no le abrió la puerta y él causó destrozos en el lugar

16/11/2020 - 23:53 Policiales

Una mujer, temiendo por su integridad física, se presentó en la Comisaría Doce y denunció que su ex pareja le destruyó la casa -durante la madrugada- cuando ella se negó a abrirle la puerta del inmueble.

Según contó Roxana -de 37 años- el grave episodio se registró mientras ella se encontraba descansado en su casa del barrio Cuarto Centenario junto a su hija, cuando cerca de las 3.30 escuchó extraños ruidos en la puerta de acceso principal a la casa.

Al asomarse para ver qué era lo que sucedía advirtió que se trataba de su ex pareja por lo que no accedió a abrir. El sujeto -que se encontraba en avanzado estado de ebriedad- al ver que no podía ingresar comenzó a insultarla.

La víctima no cedió en su postura y eso ofuscó a un más al violento quien de inmediato comenzó a destrozar las rejas de la ventana con intenciones de ingresar por la fuerza. Según denunció la damnificada, el sujeto rompió el vidrio de la ventana y luego se fue.

Ante los efectivos de la policía, la mujer reveló que se separó hace nueve meses del acusado, cansada de los malos tratos físicos y psicológicos que recibía por parte de éste. Además explicó que teme por su vida.

La Dra. Marta Elena Ovejero -coordinadora de la Unidad de Violencia de Género de La Banda- ordenó que la policía constate los daños en la casa, que se le instalen las aplicaciones del “Santiago Protege” y que realicen rondas permanentes por inmediaciones de la casa de la víctima.

Además, la representante del MPF ordenó que se notifique bajo constancia de firma al acusado de estrictas reglas de conducta, entre ellas la prohibición de acercamiento y todo tipo de contacto para con la víctima.