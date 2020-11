“Él ya tenía la idea de que la iba a asesinar”, dijo el papá del femicida

17/11/2020 - 00:20 Policiales

“Él ya tenía la idea de que la iba a asesinar a ella”, así lo aseguró el padre de Andrés Alejandro Juárez, al sostener que su hijo ya planeaba terminar con la vida de Marisol Andrea Bustos, como finalmente lo hizo el pasado 31 de octubre.

Apesadumbrado, el papá del confeso femicida declaró a Noticiero 7 que él tenía una muy buena relación con la víctima, que ésta sufría de violencia de género, que su hijo también tiene adicciones y que la echa de menos.

“Hace diez años que la ayudaba, le daba una mano para que cocinara a sus hijos, ella venía con el hijo, otras veces sola. Venía y estaba aquí, tomaba mucho, fumaba, me pedía que le de (plata) para el cigarro o un vino”, recordó Juárez.

“Se quedaba horas, iba y venía varias veces al día. El marido la trataba mal, la pegaba, vino varias veces golpeada con marcas en el cuerpo, o en los ojos”, agregó.

“El día que desapareció estuvo tomando aquí, estuvo sentada en una cama afuera. Yo me fui a acostar, estaba cansado. Vino mi hijo del trabajo y la había invitado a ir a la parte trasera, pero él ya tenía la idea de que la iba a asesinar a ella”, deslizó el hombre sobre los planes de su hijo, el acusado.

“Él decía eso, por unos teléfonos que se robaron los dos. Por eso eran los problemas, siempre se perdían cosas, se perdía plata y venían los problemas”, explicó.

Más adelante afirmó: “Yo la echo de menos, me hacía compañía, me limpiaba, estaba conmigo durante el día”. Sobre su hijo aseguró: “Él se drogaba mucho, estuvo con el diablo, porque fue el diablo el que lo mandó a hacer esas cosas, no tenía por qué hacerlo”, concluyó.