Lorena Bobbit: “Quiero romper el silencio en cuanto a la violencia doméstica”

El próximo miércoles 25, a las 23, Lifetime estrenará “Yo soy Lorena Bobbitt”, un relato cronológico visualmente fuerte de la vida en pareja de una mujer golpeada y abusada sexualmente, que, según la propia protagonista, no supo ver “las banderas rojas” y para quien “es muy importante que la gente vea y escuche para seguir ayudando a las mujeres”.

El filme, protagonizado por Dani Montalvo y Luke Humphrey y que cuenta con la participación de Lorena Bobbitt como productora ejecutiva, narra la dramática historia de una joven que durante cuatro años de matrimonio vivió un calvario. La película será estrenada en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Lorena se convirtió en un nombre familiar en el mundo cuando, después de años de abuso por parte de su esposo John, le cortó el pene con un cuchillo en junio de 1993. Hoy, 27 años después de la noche en que Lorena se defendió de los abusos y violencia de su marido, cuenta, de la mano de Lifetime, su historia, en “Yo soy Lorena Bobbit”.

Ayer, en una conferencia de prensa virtual, de la que participó EL LIBERAL, Lorena Gallo, tal su nombre real, enfatizó: “Mi historia es muy importante porque es la de una voz fuerte y la meta de seguir contándola es porque quiero ayudar a las víctimas. Quiero básicamente romper el silencio en cuanto a la violencia doméstica que sufrimos las latinas. Por eso pienso que es muy importante que la gente vea y escuche la historia, que visualmente tiene un efecto muy, muy fuerte, y a través de una plataforma para seguir ayudando a las mujeres”.

Del encuentro virtual con el periodismo, además de Lorena, estuvieron presentes Mónica Godoy, antropóloga colombiana especialista en derechos de la mujer con Maestría en estudios de Género; Mabel Bianco , médica feminista argentina presidenta y fundadora de FEIM (Fundación Para Estudio e Investigación De La Mujer) y por la VP Senior Head of Content de Lifetime, Carrmen Larios.

En primera persona

Lorena explicó por qué decidió ser productora y parte fundamental en el filme.

“En esta película yo fui la narradora y la productora ejecutiva, por lo que ya sabía qué iba a pasar. Ver a la actriz que me interpretó fue algo muy conmovedor, llegar a esos momentos oscuros de mi vida. Pero mentalmente estaba ya más preparada para seguir adelante con mi misión, que es que mi historia les llegué como conexión a otras mujeres que sufren de maltrato y abuso sexual”, resaltó.

“Los líderes en nuestros países tenemos que ayudar a logar a ayudar a esas personas que están sufriendo en silencio. Para mí hay que romper ese silencio y nuestras voces son más fuertes cuando no sólo es una, tenemos que unirnos como mujeres, sobrevivientes que hemos pasado ese calvario de violencia doméstica y abuso sexual, tenemos que seguir adelante con fuerza, ánimo y esperanza”, explica Gallo.

“Yo soy Lorena Bobbit (I Was Lorena Bobbitt)”, filme totalmente autorizado por la mujer que vivió esta dramática relación, sigue su viaje desde ser una novia inmigrante con todas las ilusiones hasta una esposa maltratada, que se convirtió en una sensación mediática y conocida mundialmente por ser la mujer que le cortó el pene a su marido. “Nunca tomé la decisión, no sé qué pasó por mi mente, estaba destrozada, los psicólogos me analizaron y me dijeron que tenía en síndrome de la mujer abusada y no estaba cuerda, mi mente no estaba con sus cinco sentidos”, enfatizó Lorena. Y agregó: “Hice esta película para que antes de juzgar u opinar algo, se eduquen, aunque fue muy difícil, regresar a esos momentos en la vida, porque no quería recordar todo el sufrimiento que pasé. Pero era necesario”.

“Como él habló primero, pensé que no me iban a creer, pero tenía que decir que el maltrato era tal que no lo podías creer. Simplemente tuve la fortaleza de seguir adelante, decidí hablar. Es algo que tuve que enfrentar porque tenía que decidir entre ir a la cárcel por el cargo que se me hizo o contar la verdad de lo que me hizo este hombre. Porque yo tenía el derecho de hablar sobre lo que me pasó, porque el mundo tenía que escucharlo de mi propia voz”, explicó.

Su fundación

“Yo tengo una fundación que se llama Lorena Gallo Foundation y tiene como misión expandir la educación en contra de la violencia doméstica, violencia intrafamiliar y maltrato sexual a nivel escolástico y a nivel comunitario; informar al público de muchos recursos de ayudas que existen en la actualidad, colaborando con comunidades y ayudar a víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica y de asalto sexual, para que puedan escapar del abuso”, destacó.

A través de Lorena Gallo Foundation, la sobreviviente de violencia intrafamiliar y sexual tiene un objetivo de mayor alcance, con la creación de un albergue de emergencia, que ayude a las víctimas de manera inmediata, para conseguir sobrepasar las alarmantes cifras de muertes provocadas por este tipo de violencia que, en 2018, se tradujo en que al menos 3.529 mujeres fueron asesinadas por razón de su género.

“Estaba totalmente destruida”

Lorena Bobbit se convirtió en un nombre familiar en los titulares de los medios del mundo entero cuando, después de años de abuso por parte de su esposo John, le cortó el pene con un cuchillo en Junio de 1993. “Estaba totalmente destruida, emocionalmente, psicológicamente, totalmente traumatizada”, cuenta Lorena, oriunda de Ecuador, quien a la edad de 19 y recién llegada a los Estados Unidos conoció a John, con quien estuvo casada por 4 años.

Con su trabajo al lado de Lifetime en la cinta “Yo soy Lorena Bobbit”, la activista tiene una meta muy especial, que es ayudar a las víctimas de violencia intrafamiliar, por lo que espera que todas aquellas personas que se encuentran sometidas a abuso doméstico, después de ver la película, sepan que hay recursos e instituciones que las pueden ayudar a superar ese difícil trance.

Importancia

“Han pasado casi tres décadas (desde el incidente) y mucho se ha hecho por ayudar a las víctimas de violencia doméstica y abuso sexual, pero todavía falta mucho más, hay mucho trabajo que hacer en el mundo para cerrar esas situaciones, algunas no están siendo tan efectivas para hacer justicia para las víctimas y sobrevivientes. Es importante que la gente vea y escuche mi historia”.

Alzar la voz y prevenir cualquier tipo de maltrato





El compromiso de Lifetime continúa para ayudar a alzar la voz y tratar de prevenir cualquier tipo de intimidación y maltrato hacia las mujeres a través de su contenido y, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, reafirma ese mensaje con el estreno del esperado filme, parte del impactante ciclo Ripped from the Headlines, “Yo soy Lorena Bobbit (I Was Lorena Bobbit)”, que cuenta la verdadera historia sobre el caso Lorena Bobbit.l