Tomás Lezana, orgulloso por vencer a All Blacks

18/11/2020 - 00:56 Deportivo

El rugby argentino consiguió hace un par de días un triunfo histórico. Los Pumas vencieron a Nueva Zelanda por 25 a 15 en el arranque del torneo Tres Naciones que se juega en Australia. Este hecho, que disparó un sinnúmero de elogios en todo el mundo, tuvo el aporte del rugby de Santiago. Se trata de los terceras líneas Tomás Lezana y Facundo Isa (estuvo en las tribunas con el resto del plantel), quienes emocionados celebraron esta conquista.

EL LIBERAL pudo obtener la palabra del jugador Tomás Lezana, quien tuvo la oportunidad de vivir en la cancha y a flor de piel al logro. “Aquí estamos viviendo un clima de mucha satisfacción y orgullo, no sólo por el triunfo que para nosotros fue histórico sino por cómo se dio también. Pudimos plasmar en su totalidad lo que habíamos entrenado en la cancha y no hay nada mejor que eso para un equipo. Cuando te sale lo que vienes trabajando. Pudimos dominar a los All Blacks, que es algo que no logran todos los equipos. Nos costó muchísimo, desde principio de año. Honramos la camiseta y el país como lo habíamos propuesto en nuestro primer partido, pero aún queda mucho y queremos seguir por el mismo camino. Sabíamos que por ahí no es el mejor momento en el país por el contexto mundial, y fue una motivación regalarle eso a todos, a nuestras familias, clubes y a todo aquel que se sienta identificado con el equipo”, comentó.

El potente jugador surgido en el Santiago Lawn Tennis Club dijo que el plantel recibió un gran respaldo. “El apoyo que recibimos fue enorme y el equipo está muy agradecido por eso. La verdad que mucha gente nos hizo llegar sus muestras de cariño por lo que conseguimos”, indicó.

También Lezana confesó que está feliz por vivir este gran momento junto al equipo. “Es muy lindo compartir esta alegría con todo el grupo. Yo personalmente trato de ganarme un lugar en cada partido. Es un gran grupo humano del que se aprende muchas cosas todos los días”, aseguró.

Tomás Lezana ya está con la mente puesta en Australia, rival de este sábado por la segunda cita.l