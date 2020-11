Lionel Messi: “Este es el camino que tenemos que seguir”

18/11/2020 - 01:03 Deportivo

El seleccionado argentino de fútbol obtuvo anoche en Lima, Perú, un sólido y convincente triunfo ante el combinado local, por 2 a 0, que lo deja bien posicionado en las Eliminatorias Sudamericanas.

El capitán argentino, Lionel Messi, destacó la labor de su equipo. “Estoy muy contento por el triunfo que conseguimos después del partido que hicimos el otro día, que no pudimos ganar pese a ser superiores en el segundo tiempo. Hoy tuvimos la suerte de convertir y de hacer, desde principio a fin, un muy buen partido. Llegaron los goles, creamos muchísimas situaciones y se ganó que es importante para sumar. Estas eliminatorias son muy complicadas y siempre sumar es buenísimo”, señaló.

“Creo que ya el segundo tiempo del otro día fue muy bueno y hoy seguimos en la misma línea, levantamos un poquito más el nivel también, sobre todo convirtiendo que es lo que nos faltó el otro día. Creo que este es el camino que tenemos que seguir, de a poquito nos vamos haciendo fuerte otra vez como grupo, como equipo, estamos encontrando la idea nuevamente, no es fácil en esta eliminatoria poder jugar y ganar con tranquilidad y creo que hoy lo hicimos”, agregó.

Consultado por su aporte al equipo, respondió; “Si vengo acá es porque intento dar el máximo y porque me siento capacitado para poder hacerlo, poder ayudar a este grupo y seguir peleando por la camiseta. Me siento bien y si el técnico decide que esté, voy a estar y si no, no. Pero me siento bien para seguir trabajando, para seguir viniendo con este grupo, sumando partidos y victorias como hoy”.

Lautaro Martínez

En tanto, el delantero Lautaro Martínez, opinó: Quizás hoy estuvimos más tranquilos cuando tuvimos la pelota, la manejamos con paciencia y encontramos los espacios”.

“Leandro agarró la pelota en el borde del área, un poquito más atrás, me vio que yo hice un movimiento para quedar de frente al arco. Por suerte metió un pase justo y pude terminar definiendo”, agregó en alusión a la jugada que derivó en el 2-0 definitivo, producto de un gol suyo. En ese sentido, el delantero del Inter admitió que “en otros partidos he tenido también otras situaciones pero creo que hoy hemos jugado muy bien al fútbol y nos vamos contentos”, finalizó el delantero con pasado en Racing Club de Avellaneda.l