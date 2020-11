Soja continúa firme y cerró a U$S 430 en Chicago, en enero cotizaba a U$S 300

18/11/2020 - 02:03 Economía

El precio de la soja volvió a subir en el mercado de Chicago y bordea de esta forma los US$ 430 la tonelada, mientras que el maíz cerró la sesión con ganancias gracias a una mayor demanda en un contexto de menor oferta a nivel global.

El contrato de enero de la oleaginosa subió 1,4% (US$ 5,9) hasta los US$ 429,8 la tonelada, a la vez que el de marzo lo hizo por 1,21% (US$ 5,14) para concluir la jornada a US$ 429,3 la tonelada.

Los fundamentos del alza radicaron en la fuerte demanda por la soja norteamericana, en un contexto de ‘escasos stocks’, los cuales podrían continuar a la baja.

La harina acompañó la suba, con una mejora del 1,66% (US$ 7,16) a US$ 736,29 la tonelada, mientras que el aceite lo hizo por 0,18% (US$ 1,54) para ubicarse en US$ 826,72 la tonelada.

Por su parte, el maíz ganó 0,96% (US$ 1,57) y se ubicó en US$ 165,44 la tonelada, producto de ‘la fuerte demanda y la menor oferta mundial:, explicó la BCR.

Por último, el trigo cayó 0,45% (US$ 1,01) y se posicionó en US$ 218,72 la tonelada, como consecuencia de mayores exportaciones a las previstas por parte de Francia.l