Finaliza el ciclo lectivo: alumnos se enfrentan a un gran estrés y piden el apoyo de los adultos

El particular año lectivo está pronto a finalizar, y como cada ciclo a esta altura, las exigencias son mayores. En tiempo de pandemia, en el que los niños y jóvenes tuvieron que enfrentar un mundo educativo totalmente distinto, marcado por las clases virtuales, experimentaron las más diversas modalidades de contacto con sus docentes y compañeros.

Y hoy, a semanas de despedirse del ciclo 2020, pareciera ser que todo se revoluciona aún más. Carpetas que hay que completar, exámenes por rendir, trabajos prácticos inconclusos que deben presentarse, y la presión de los padres para que sus hijos “se pongan al día” con todo.

Esto generó un gran estrés en alumnos, padres y docentes que intentan terminar el 2020 de la mejor manera posible, a pesar de las exigencias propias de los cierres de año.

Si bien cada caso es particular, teniendo en cuenta el contexto familiar, la Lic. en Psicología, Rosario Sanguedolce, pidió mantener la calma y acompañar al niño o adolescente trasmitiéndole tranquilidad.

“Me parece que las presiones de fin de año están presentes más allá de la pandemia, porque siempre en esta época, es cuando se empieza con la presentación de trabajos finales, de exámenes, las pruebas en el caso de los más chicos. Creo que es importante encuadrarse dentro del tiempo en que estamos, que es un tiempo muy especial, en el que estamos muy limitados en nuestras acciones y movimientos. Y esto determina de qué forma vamos a enfrentarnos a estas presiones normales que tenemos a fin de año”, comenzó su visión la especialista.

Y ahondó: “En este punto, me parece que es importante sostener que cada familia va a hacer lo que sea posible, se moverá y va a cumplir en la medida de sus posibilidades, y ante esto es importante que también se tenga en cuenta, que cada uno hace lo que puede, en el contexto en el que estamos insertos’.

Sobre las consecuencias de las presiones en los niños y adolescentes, Sanguedolce sostuvo que “hemos tenido un año en el que la cotidianeidad, la rutina, y todo se ha modificado, y si también agregamos una presión constante de cumplir y cumplir, puede resultar muy angustiante y muy estresante, que puede traer consecuencias a nivel psicológico, físico, social”.

POR LA LIC. SANGUEDOLCE: “Entrar en la zona de lo imposible genera una gran frustración”

Sobre el accionar de los adultos y de los estudiantes, en este contexto, la Lic. Rosario Sanguedolce sostuvo: “Es importante que podamos plantearnos desde una posibilidad real qué es lo que se puede hacer, cumplir con lo que se pueda, no tener este caballito de batalla de querer hacer todo, porque estamos entrando en la zona de lo imposible, y eso después genera frustración, estados de ánimo bajos, tristeza. Todo lo que ha venido pasando este año ha generado todos estos sentimientos de por sí: la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, la muerte cerca que siempre está rondando, la posibilidad de enfermarnos, de contagiarnos, la imposibilidad de socializar porque no se puede... y todo eso ya tiene una carga estresante. Entonces lo importante es no agregar uno más”.

La responsabilidad existe más allá del momento que se vive por la pandemia

El rol de las instituciones educativas es fundamental en esta etapa.

Por ello, Sanguedolce sostiene que “es importante que las escuelas, los institutos, puedan tener consideración de esto, y pedir en la medida de las posibilidades. No tiene que dejar de haber responsabilidad, porque la responsabilidad existe más allá del momento que estamos viviendo. Hay que cumplir, pero en la medida de las posibilidades, porque esto va a generar una cierta satisfacción, en cuanto que algo se ha podido hacer, algo se ha podido cumplir, algo se ha podido elaborar, en medio de tanta crisis mundial”. l