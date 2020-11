LIC. ANA ROXANA GÁLVEZ: “Estamos llegando al final de un ciclo pedagógico particular; no es un año perdido, tampoco ha sido aprovechado”

18/11/2020 - 02:19 Santiago

De acuerdo con lo determinado por la Lic. en Psicopedagogía, Ana Roxana Gálvez, no fue un año educativamente aprovechado como se debiera, pero no fue un ciclo perdido, desde ningún punto de vista.

‘Estamos llegando al final de una jornada pedagógica, verdaderamente muy particular, no es un año perdido, tampoco ha sido un año aprovechado como hubiese podido ser. Nunca vamos a reemplazar la presencialidad, y es en este momento, al finalizar un año que vemos además que ha dejado su parte positiva: la inclusión de la familia en la enseñanza del niño, los padres como maestros directos, y los maestros como educadores indirectos a través de los padres, porque por más que ellos enseñen por Zoom tenía que estar una persona al lado de los chicos. Nada va a reemplazar la presencialidad, y es en este momento del año donde se nota esa característica”, indicó Gálvez.

Y analizó: “Está costando terminar el año, les está costando a los padres, a los alumnos. Sabemos de los padres que están haciendo verdaderas magias para que los chicos queden dentro del Zoom. El método ha cansado. Esta metodología, a esta altura del año, tanto a niños como a padres, me atrevo a decir, los ha agotado. Se han cansado de un método que no ha sido utilizado en esta intensidad”.

Sobre los docentes, indicó: “Tenemos que reconocer que hemos hecho más de lo posible, pero también, que no tenemos experiencia total en el tema. Que de pronto hemos sido lo suficientemente inteligentes y valientes como para largarnos a enseñar a través de un Zoom. Terminamos un año muy particular, no es un año perdido, es un año nuevo, pero no es un año que brinde la completud pedagógica que necesita el proceso de enseñanza-aprendizaje en el proceso educativo argentino”.l