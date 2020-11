FÚNEBRES | 18 de noviembre del 2020

18/11/2020 - 02:35 Funebres

FALLECIMIENTOS

18/11/20

- Sergio Wertel Ponce

- Andrés Avelino Salto (La Banda)

- José Santiago Reyes (La Banda)

- Silvia Susana Almeyda (Garza)

- José Raúl Martínez

- Julia Angélica Mena

- Yolanda Figueroa

- José Roberto Coronel

- Benjamín Ibáñez





----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

YOLANDA FIGUEROA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/11/20 y espera la resurrección.

Sus hermanos José, Juan y Graciela Figueroa y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

YOLANDA FIGUEROA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/11/20 y espera la resurrección.

Su hermana Graciela Figueroa, su esposo Tochi Leiva, sus sobrinos Julieta y Sebastián, sobrino político Fernando, sobrinos nietos Simón y Camilo, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

YOLANDA FIGUEROA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/11/20 y espera la resurrección.

Su sobrina Mariela Villagra, su esposo Miguel Oieni, sus sobrino nietos Negrito Federico, Luisina y Valentina, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Tía que brille para vos la luz que no tiene fin.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

YOLANDA FIGUEROA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/11/20 y espera la resurrección.

Tu negrito que te ama, te despide con mucho dolor, y que en el algún momento nos volveremos a ver. Te extraño mucho. Su sobrino nieto Federico Oieni, participa con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

YOLANDA FIGUEROA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/11/20 y espera la resurrección.

Su sobrina nieta Virginia Pandolfi, su esposo Guillermo Atterbury y sus hijos Justina y Guillermito, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

YOLANDA FIGUEROA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/11/20 y espera la resurrección.

Su sobrina Ana Lía Romano, su esposo Carlos Pandolfi, sus hijas Virginia, Emilia y Carolina, sobrino político Guillermo Atterbury, sobrinos nietos Justina y Guillermito, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUIS ENRIQUE OIENI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/11/20 y espera la resurrección.

“Entonces oí una voz del Cielo que decía: Escribe: dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan”.

(Apocalipsis 14: 13.)

Hijo mío, quisiera comprender porque a una madre, le toca sufrir a veces semejante dolor. La felicidad de traerte al mundo, verte crecer y prepararte para ser un hombre de bien. Y cuando me sentía realizada ante Dios, te vas antes que yo. Pues ese hombre de bien, que crié con tanto amor, se ha ganado su lugar en el Cielo con tantas buenas obras que sembró. No te digo adiós hijo mío, porque mi lugar es contigo. Por los siglos de siglos, junto a Dios que te bendijo. Amén. Su madre Rosalva Victa Paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUIS ENRIQUE OIENI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/11/20 y espera la resurrección.

Sus primos Raúl Ibarra, Ester Ibarra, Mara Nazar y sus sobrinos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria por su eterno descanso.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JOSÉ SANTIAGO REYES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/11/20 y espera la resurrección.

El Colegio de Odontólogos de Santiago del Estero, a través de su honorable consejo directivo, participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. padre de su colegiada Dra. Silvia Nancy Reyes, acompañan a su colega en estos momentos de dolor y elevan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ANDRÉS AVELINO SALTO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/11/20 y espera la resurrección.

Dios de la misericordia y amor, pongo en tus manos amorosas a mi querido esposo, padre y abuelo ejemplar.

En esta vida, tú le demostraste tu gran amor y ahora que ya está libre de toda preocupación,

Concédele la felicidad y la paz eterna.

Su vida terrenal ha terminado ya, recíbelo ahora en el paraíso en donde ya no habrá dolores, ni lágrimas, ni penas. Sino únicamente paz y alegría con Jesús. Tu hijo y con el espíritu santo para siempre.

Amén.

Su esposa Estela, tus hijos Mauricio, Germán, Franco, Anita y tus nietos Jazmín, Matías, Fabricio, Marcos, Milagros, Isabella y Lucía, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN EDELMIRO CORIA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/11/20 y espera la resurrección.

El personal de Aguas de Santiago participa con profundo dolor el fallecimiento del padre nuestra compañera Cristina. Ruegan por un descanso eterno y elevan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

JESÚS CARLOS MARIO LUNA

(q.e.p.d) Se durmio en el Señor el 18/10/20 y espera la resurrección.

“La muerte no es nada, yo solo me he ido a la habitación de al lado, yo soy yo tú eres tú, lo que éramos el uno para el otro lo seguimos siendo. Llámame por el nombre que me has llamado siempre, háblame como siempre lo has hecho. No lo hagas con un tono diferente, de manera solemne o triste. Sigue riéndote de lo que nos hacías reír juntos. Que se pronuncie mi nombre en casa, como siempre lo hacías, sin énfasis ninguno, sin rastro de sombra. La vida es lo que siempre ha sido, el hilo no está cortado. ¿Por qué estaría yo fuera de tu mente? Simplemente porque estoy fuera de tu vista? Te espero… no estoy lejos, justo del otro lado del camino… ves todo va bien. Volverás a encontrar mi corazón. Volverás a encontrar mi ternura acentuada. Enjuga tus lágrimas y no llores si me amas”.(San Agustín)

Hijo querido, hoy hace treinta días que te fuiste a la morada definitiva. No tengo consuelo, estoy destrozada y no encuentro respuesta. Dame la fuerza junto a mi Señor a sobrellevar este dolor insoportable. Te amo con el alma.

Tu madre Marina Sosa, tus hermanas Eugenia y Alicia y tu amado sobrino León, oficiarán una misa en la Pquia. Cristo Rey, La Banda, hoy a las 19,30 hs. Ruego que me acompañen desde sus casas con una oración para rogar por el descanso eterno de mi amado hijo.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

Ing. HORACIO ORLANDO FAILA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/10/20 y espera la resurrección.

Amado tío, contigo se fue el último de los hermanos Faila, que el Señor te tenga a su lado.

Tus sobrinos: Gracia, Dorita, Susana, Oscar y Liliana Ponce Faila y sus respectivas familias y Anita Gómez Faila, invitan a la misa, al mes de su fallecimiento a oficiarse a las 19 hs. en el Santuario Santa Rita, a través de su página de Facebook.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

JOSÉ RAÚL SCILLIA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/10/20 y espera la resurrección.

Al cumplirse un mes de su partida, su esposa Fany Paéz Montenegro, su hijos Mariana y José, hijo político Nicolás y demás fliares. lo recordaremos en una misa a celebrarse en la Pquia. Santa Rita a las 19 hs. Rogamos oraciones en su querida memoria.

RECORDATORIO

Ingeniero HORACIO ORLANDO FAILA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/10/20 y espera la resurrección.

Hace un mes que partiste y aún no llegamos a comprender que pasó por tu mente para que te marcharas tan bruscamente en tus momentos de tanta felicidad y amor a la vida. Tal vez la familia inmigrante que un día partió de Sicilia para hacer del salitre santiagueño su propia patria, decidió reunirse en el cielo y faltabas justamente tú para completarla. Fuiste el hijo Ingeniero que la Nona Gracia le prometió a ésta tierra que le dio cobijo y el orgullo de los Faila. Faltabas tú para completar de abonar el salitre con los blancos huesos de éstos inmigrantes italianos que con el sudor del desarraigo regaron la tierra que cultivaron para lograr el Granero del Mundo. Descansa en paz tío. Sus sobrinos Gracia, Dorita, Susana, Oscar y Liliana Ponce Faila y Ana Maria Gómez Faila con sus respectivas familias. Oramos por tu memoria.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

JUAN DOMINGO PELLENE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/11/15 y espera la resurrección.

Querido padre, hoy hace cinco años que te fuiste de este mundo, te recordamos con tristeza y dolor y rogamos a Jesús por tu descanso, gracias por todas tus enseñanzas. Tus hijos Diego y Álvaro, su esposa Margarita, invitan a la misa por Facebook en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 19 hs.

RECORDATORIO

MARCOS RAÚL CASTELLANOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/10/20 y espera la resurrección.

A un mes de tu triste pérdida, queremos recordarte a pesar de nuestro dolor por tu partida tan inesperada, tan pronta, siempre estás en nuestros recuerdos y en todos nuestros momentos. Te extrañamos y te amamos, no hay día que no te recordemos ¡Gracias por tu entrega total!. Siempre estarás en nuestros corazones. Tu esposa Marta García, tus hijos Marcos, Martin, Vanesa, Katia y nietos.

RECORDATORIO

ROLANDO ANTONIO CARRIZO (Coco)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/9/20 y espera la resurrección.

Todos los días le pido a Dios todopoderoso que te coloque en el lugar más hermoso del reino, donde pueda verte en mis sueños y ver lo feliz que eres en tu nueva vida a su lado, y que alivie el dolor de quienes lloramos tu partida. Al cumplirse dos meses de su fallecimiento sus hermanos: Zule, Ani, Lili, Nino y Walter, lo recuerdan con mucho amor.

CASTAÑO, RAÚL REYES (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Con gran pesar, Norma Torres de Agüero, sus hijos Luis Fernando Agüero y Zunilde Barrientos, Martín Ríos y Viviana Agüero y sus respectivas familias, participan el fallecimiento de Raúl, esposo ejemplar de nuestra querida e inolvidable prima Yoly. Siempre recordaremos que juntos formaron esa hermosa familia, que seguro seguirán sus pasos de amor y paz. Para los dos, elevamos una cariñosa oración.

CASTAÑO, RAÚL REYES (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Norma Maldonado de Torres y sus hijos Silvia y Walter Joos y flia., participan con enorme tristeza el fallecimiento del apreciado Raúl, esposo de nuestra querida prima Yoly. Siempre estarán en nuestro recuerdo, con gran cariño.

CHÁVEZ, JORGE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Querido primo que descanses en paz, que brille para ti la luz que no tiene fin. Mario Rios, esposa, hijos y nietos, acompañan a tus hermanos Nora y Segunda y a tu Sra. esposa e hijos.

CHÁVEZ, JORGE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Ing. Leopoldo Javier Arce y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de Nora. Elevan oraciones en su memoria.

CHÁVEZ, JORGE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Silvia Ludueña, participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de Nora. Eleva oraciones en su memoria.

CORONEL, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Que brille la luz que no tiene fin y que descanses en paz. Sus hermanos del corazón Alberto Navarro y flia. y Raúl O. Navarro.

CORONEL, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Que brille la luz que no tiene fin y que descanses en paz. Te vamos a extrañar Daniel Diaz, May Betty Lofiego y flia.

CORONEL, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Siempre estarás presente en nuestros corazones. Marta Graciela Navarro , sus hijos Claudio y May Betty Lofiego, hijo político Daniel Diaz , sus nietos German, Victoria y Máximo, que brille la luz que no tiene fin y que descanses en paz. Sus restos fueron inhumados en el Parque de La Paz.

CORONEL, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Sus compañeros del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial; David J. Jarma, Matilde Schmidt, Armando Meossi, Mara Garnica, Viviana Elias, Julian Canllo, Daniel Pérez Albert, Victorio Yanuzzi, Horacio Alfano, Mariano Pagani, Edgar Rodríguez, Julieta Ledesma, Fabiola Corbalán, Marcela Castro, Elsa González, Nora Fernández, Viviana Escobar, Eugenia Piña, Gabriela Acuña Bravo, Maia Gelid, Lourdes Sánchez, María Ester Gómez, Claudia Di Meo, Ángel Vásquez, Juan Pinto y Silvia Gozal participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Marta y familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Su compañera Marta Lofiego, hijos Alejandro, Verónica, María, José, Claudia, Pablo, Claudio, Mey, Daniel, h, pol, nietos y bisnietos participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Pque. de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CORONEL, NILDO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Arturo A. Mansilla y su esposa, Marta O. Núñez de Mansilla, sus hijos Mariana, Pablo y Marta participan con dolor el fallecimiento de su amigo Argentino, acompañan a su familia en este difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, YOLANDA (Perla) (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Sus hermanos Pepe, Pibe y Graciela Figueoa y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

FIGUEROA, YOLANDA (Perla) (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Su hermano Juan Alberto Figueroa, su esposa Ana María Casóliba, sus sobrinos Andres, Adolfo y Eugenia y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

FIGUEROA, YOLANDA (Perla) (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Su hermana Graciela Figueroa, su esposo Azar Leiva, sus sobrinos Sebastian y Julieta y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

FIGUEROA, YOLANDA (Perla) (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Su hermano José Figueroa, sus sobrinos Julia, Lisandro, Ignacio, Victoria y Elina y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

FIGUEROA, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. Sus hermanos José, Juan, Graciela Figueroa, sus sobrinos. sobrinos po. y demás fliares. participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Serv. Caruso ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

FIGUEROA, YOLANDA (Perla) (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Sus primos, hijos de Carlos Wede y Maria Esther Figueroa, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este doloroso trance. Ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Hoy nos toca despedirnos de una mujer muy especial, lo hacemos con inmenso dolor ante su inesperado fallecimiento. Pedimos a Dios por el descanso eterno de su alma. Su prima Bochi Pérez, sus hijos Lorena, Gringa y Achi Zani.

FIGUEROA, YOLANDA (PERLA) (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. "Que el Señor la reciba en su reino y que descanse en paz". Sus primos Susana Nazar y Osvaldo Atenor lamentamos su fallecimiento y acompañamos a sus familiares en estos momentos de dolor.

FIGUEROA, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Rosa Figueroa de Zani y sus hijos Carlos y flia; familia de Osvaldo Zani; Jose Zani y flia; Bochi y sus hijas, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, YOLANDA (Perla) (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Dr. Marcos Bolomo, Lucia Bolomo de Hetmañiuk y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, YOLANDA (Perla) (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Hemana del corazón, con enorme y profunda tristeza lamentamos tu partida, nos dejas un vacio sin consuelo, vuela alto Perla querida. te despedimos con mucho dolor. Rosita Cura, Matias, Carlitos y Adolfito Bolomo, vivirás eternamente en nuestros corazones.

FIGUEROA, YOLANDA (Perla) (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Carlitos Cura ( a ) y flia. despedimos con gran dolor a nuestra prima querida y acompañamos a sus hermanos en estos momentos dolorosos y elevamos oraciones en su memoria.

FIGUEROA, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Su tía Rosa Figueroa, sus primos Carlos Zani, José Zani, Bochi Perez y sus respectivas familias, participan su fallecimiento con profunda tristeza en el corazón. Que descanse en paz.

FIGUEROA, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Alba Duelli de Pandolfi, sus hijos Tere y Máximo, Carlos y Enzo Pandolfi, acompañan en el dolor a sus familiares y ruega oraciones en su memoria.

FIGUEROA, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Anita Inés Duelli participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a todos sus familiares, rogando oraciones en su memoria.

FIGUEROA, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Enzo Pandolfi, su esposa Marcela, sus hijos Agustín y Belén Pandolfi, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor.

FIGUEROA, YOLANDA (PERLA) (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Osvaldo Trógolo y su esposa Irma Bravo, participan el fallecimiento de la hermana de sus amigos Graciela y Tochi. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

FIGUEROA, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. Querida Perla, tu partida inesperada e inexplicable dejó un gran dolor en mi corazón. Siempre te recordaré. Amiga de la infancia, descansa en paz. Norma Salomón, sus hijos y sus respectivas familias participan tu fallecimiento.

FIGUEROA, YOLANDA (PERLA) (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Hijos de Isas y María Figueroa lamentan el fallecimiento de la querida Perla rogando plegarias para que Dios la recoja en su Reino Celestial. Elevan oraciones en su memoria.

FLORES SÁNDEZ, MARIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. "Cuánta tristeza y dolor me causó tu partida, pero vivirás eternamente en mi corazón y serás la estrella que guíe mi camino". Su hijo de corazón Rodrigo Agustín Sosa y su sobrino bisnieto Octavio Isaías Sosa Collado.

FLORES SÁNDEZ, MARIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su sobrina Claudia Sosa. Su sobrino nieto Rodrigo Agustín Sosa y su sobrino bisnieto Octavio Sosa Collado.

FLORES SÁNDEZ, MARIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. "Que brille para ti la eterna luz de Cristo". Su sobrina Lucrecia Sosa, su sobrino político Fabián Ruiz y sus sobrinos nietos Facundo y Emiliano Ruiz.

FLORES SÁNDEZ, MARIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Querido hermano Mario: hoy en tu inesperada partida nos dejaste un profundo dolor en nuestros corazones, damos gracias a Dios por habernos permitido gozar de tu compañia por muchos años, fuiste un esposo fiel, padre ejemplar y un hermano incondicional. Cómo dejar de llorate hermano, Su hemana Didi, sus sobrinos Chachin, Pety, Chito, Carla, sus sobrinos politicos y sobrinos nietos, que tu almita descanse en paz.

FLORES SÁNDEZ, MARIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Su sobrino Chachin, su esposa Ely, sus hijas Nadia y Mariel, participan con profundo dolor su fallecimiento.

FLORES SÁNDEZ, MARIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. "Vuela alto que allá en el cielo te están esperando". Sus cuñadas Josefina, Margarita y María Vallejo.

IBÁÑEZ, BENJAMÍN (q.e.p.d) Falleció el 17/11/20|. Sus hijos Gustavo, Germán, Amanda y Liliana, nietos Ale, Marcos, Maxi, Luciana, Santi, Maximo y Viki, hnos Verna, Antonia, Reina, Deoli, Raúl, Delia, Jorge, Santo, Ermes participan su fallec.. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ceremonial, Exequias y tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA

IBÁÑEZ, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Participan con profundo dolor de la partida del padre del compañero Gustavo Ibañez, que en paz descanse y brille para él la luz que no tiene fin. Sector Gis de Redes.

IBÁÑEZ, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Participan con profundo dolor de la partida del padre del compañero Gustavo Ibañez. Que descanse en paz y ruega una oración en su memoria. Sector Proyectos EDESE.

IBÁÑEZ, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Participan con profundo dolor del fallecimiento del padre del compañero del Sector Obra EDESE y ruegan una oración en su memoria. Que en paz descanse y brille para él la luz que no tiene fin.

IBÁÑEZ, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Inés Ávila, Myriam Paz Medina y su hijo Daniel Santillán participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra amiga Lili Ibañez y elevan oraciones en su memoria.

MARQUESANO, VÍCTOR MIGUEL (q.e.p.d) Falleció el 15/11/20|. Sus hermanos Mirta A. Marquesano y Juan Pablo Accinelli, sus sobrinos Gabriela y Claudio, Juan y Eugenia, Fabrizzio y Marie, sus sobrinos nietos Guadalupe, Lucas, Eugenio y Aurelien, participan su deceso y acompañan a la familia en este momento, rogando una oración en su memoria y pidiendo a Dios para que le dé el descanso eterno.

MARQUESANO, VÍCTOR MIGUEL (q.e.p.d) Falleció el 15/11/20|. Su prima Elsi Rosario Gramajo, participa con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

MARQUESANO, VÍCTOR MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. "Señor Jesús, al salir de mi casa, acompáñame con tu luz divina, a recorrer mi nuevo camino, Cúbreme con tu poder de amor infinito y acógeme en tu morada a la vida eterna. Kuky y José Giménez Lezama y flia, expresan su mas sentido pésame a su esposa, sus hijos. Sandra, Emilio, Nicolás, Sebastian, Federico y flias, a sus hermanas: Mirta, Maria del Pilar, Mercedes, Elsi y sus respectivas familias. Rogamos cristiana resignación.

MARQUESANO, VÍCTOR MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mí, aunque esté muerto, vivirá". (Juan 11:25). Dalinda Rita Turbay de Pesce, sus hijos Rosi, Marti, José Manuel y sus respectivas familias, acompañan con profunda tristeza en este difícil momento a la familia Marquesano. Ruegan una oración en su memoria.

MARQUESANO, VÍCTOR MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Oscar, Herbert, Ana, Luis, María Pía, Néstor, Susana y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida prima Rosy, hijos y nietos en este triste momento. Se ruega oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, JOSÉ RAÚL (q.e.pd.) Falleció el 17/11/20|. Sus hijas Elena, Arantxa, su madre Edda, hna. Ani, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Pque de la Paz SERV. HAMBURGO CIA S.A..ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MARTÍNEZ, JOSÉ RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Dios nos dio memoria para nunca olvidar a quien amamos. Te recordaremos con la presencia y cariño que siempre nos diste. Hoy estás de la mano de tus seres amados. Siempre estarás en nuestro corazón querido Joye. Su madre amada Edda, su adorada hna. Ani, Oscar, y tus ahijadas Carolina y María Laura.

MARTÍNEZ, JOSÉ RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Tu recuerdo siempre presente en nuestro corazón. Gracias por acompañarnos y siempre transmitirnos tu sabiduría. Sus sobrinos Carolina, Leandro, Martina, María Laura, César, Andrea y Poli.

MENA, JULIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Su hermana pol. Chicha, sobrinos Nancy, Daniela, Pablo, Paola, sobrinos nietos Iris, Cristian, Agustin, Juan, Jose participan su fallecimiento, sus restos fueron cremados Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Siempre estaras presente entre nosotros mi querida "Florci", descansa en paz mi corazón. Su tio Héctor Guzmán, sus primos hermanos Eduardo (Tati), Ricardo (Checha) y Nadia (Coca) y sus familias. Ruegan por la resignacion de sus familiares.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Alba Nicolau y sus hijas Soledad y Alejandra Canllo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso momento.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Soledad Canllo, Martín Carol y sus hijos Joaquín y María del Pilar participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Alejandra Canllo, Fernando Tauil y sus hijos Agustín y María Paz participan con profundo dolor su fallecimiento.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Carlos M. Jensen, su esposa Laura Elena Martínez, sus hijos Carlos y Carolina López, Laura, Carlos Rigourd, Javier y Carolina Chiericotti, Paula y Francisco Jensen participan con profundo dolor su fallecimiento acompañando a la familia.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Mirtha Sánchez de Jacobo, sus hijas Chabela y Marcela Jacobo y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan al Señor lo tenga a su lado y les de a su esposa Margarita, a sus hijos y demás familiares, consuelo y resignación ante tan dolorosa pérdida.

PONCE, SERGIO WERTEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Sus hijos Daniel, Marcelo, Oscar, Omar, sus hermanos Zaira, Silvia, Neli, Néstor, Laurentino, Reinaldo, Amilcar, Marquez, su nuera Julia Ledesma, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Caruso Cia. de Seguros- EMPRESA SANTIAGO.

REYES, JOSÉ SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. El Servicio Médico Asistencial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (SMAUNSE), participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su empleada y compañea Silvia Reyes. Brille para él la luz que no tiene fin.

REYES, JOSÉ SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Los compañeros de trabajo de SMAUNSE de su hija Silvia Reyes acompañan en el dolor de la perdida irreparable a su hija y a su familia. Elevan especiales oraciones por su eterno descanso.

REYES, JOSÉ SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Lucrecia Echegaray y familia participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amiga Silvia Reyes. Eleva oraciones en su memoria.

REYES, JOSÉ SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Dra. Soledad Ferreyra y familia participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de su colega y compañera Dra. Silvia Reyes, ruegan una oración en su memoria.

REYES, JOSÉ SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Los compañeros de SMAUNSE, Soledad, Ema, Leticia, Valeria, Marianela y Alejandro participan el fallecimiento del papá e su compañera Silvia Reyes. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, LUIS MARTINIANO (SUB-OFICIAL ESCRIBIENTE DE LA POLICÍA FEDERAL) (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20 en la provincia de Bs. As|. "Ya está ante Dios, que ilumine tu camino y que brille para ti la luz que no tiene fin". Su tío Raúl Figueroa y primos José, Liliana, Mónica, Miguel y César Gerez, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

SANTILLÁN, LUIS MARTINIANO (Sub-Oficial Escribiente de La Policía Federal) (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20 en la provincia de Bs. As|. Su madre María Luisa y sus hermanos Ramón y Juan Santillán, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

CASTELLANOS, MARCOS RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Querido hermano: Fue difícil aceptar tu inesperada partida nos causa tanto dolor tu desaparición física, aunque sabemos que estás gozando junto a Dios y El te eligió por tu entrega total a tu familia y amigos. No te olvidaremos jamás Marcocha. Tus hermanos Pochi, Chela, Mario y Dardo con sus respectivas familias. Rogamos oraciones en tu querida memoria.





----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BARRAZA DE BRUNET, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Lina Adamo de Scaglioni y familia participan con profundo dolor la partida de su querida amiga Rosita y acompañan a sus familiares en este duro momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRAZA DE BRUNET, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Nela Simón, Rene Ruiz y los empleados de pastas frescas Tio Nico acompañan a don Miguel y flia. y elevan oraciones por el eterno descanso de Rosita.

BARRAZA DE BRUNET, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Su ahijado David E. Azar. Merece un lugar eterno en nuestro memoria, un rincón exclusivo en nuestro corazón porque con la pureza de su alma no reencontraremos cuando nuestra hora haya llegado y en su abrazo nuevamente nos refugiaremos.

BARRAZA DE BRUNET, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Olga Panucci de Neme, sus hijos María Rosa, Susana y Daniel Neme participan su fallecimiento, acompañando a su querida flia. en este doloroso momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

CORIA, JUAN EDELMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Gianina Tosacano y Maximiliano Cerrizuela participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra querida compañera Cristina. Acompañan a su faamilia en estos momentos de tanto dolor. elevan oraciones por su descanso.

REYES, JOSÉ SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Sus hijos Silvia, Viviana y Ramón Reyes, su hija pol. Alejandra Cuño, sus nietos Ezequiel, Luisina, Agustina, Valentina y Lucia y su hija en el corazón Alicia Garnica participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

REYES, JOSÉ SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Despedimos hoy con inmensa tristeza a una persona muy querida que nos acompañó siempre y ayudo incondicionalmente en todo momento. Su cuñada Margarita Sansegundo y sus hijos Daniel, Marisa, Nora y respectivas familias participan su fallecimiento, acompañamos a sus hijos y nietos en este momento de tanto dolor. "Tuky....que descanses en paz".

REYES, JOSÉ SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Partiste ya padrino dejándonos muy tristes, pero me queda la dicha de haber compartido momentos especiales que siempre recordaré. Gracias por lo brindado, que dios te cuide.Tu ahijada Nora y su familia.

REYES, JOSÉ SANTIAGO (TUKY) (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. "Siempre perder a un ser querido, deja un profundo dolor en nuestros corazones. Fuiste una gran persona y excelente amigo". Ignacio Vladimiro Gallardo (Vladi), participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos y demás familiares en tan doloroso momento.

REYES, JOSÉ SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Tus compañeros de trabajo Analia, Romina, Sergio y Joaquin acompañan a su hija, la Dra Silvia Reyes y a su familia en este doloroso momento. Que brille para él la luz que no tiene fin. Analia Sequeira, Javier Gestal, sus hijos Pablo, Ramiro y Anita participan con mucho pesar su fallecimiento y acompañan a su hija la Dra Silvia Reyes en este triste momento y elevan oraciones en su memoria.

REYES, JOSÉ SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Analía Sequeira, Javier Gestal, sus hijos Pablo, Ramiro y Anita participan con mucho pesar su fallecimiento y acompañan a su hija la Dra Silvia Reyes en este triste momento y elevan oraciones en su memoria.

REYES, JOSÉ SANTIAGO (TUKY) (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Comisión directiva y empleados del Círculo Odontológico Santiagueño participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Dra. Silvia Reyes, socia de nuestra Institución. Se ruegan oraciones en su querida memoria, y por la pronta resignación de su familia.

REYES, JOSÉ SANTIAGO (TUKY) (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Los amigos de su hija Silvia, Dres. Rolando Giribaldi, Julia Morante, Cristina Palomo, Carlos Danna participan su fallecimiento. Acompañan a la familia en tan doloroso momento y elevan una oración en su memoria.

REYES, JOSÉ SANTIAGO (TUKY) (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Los compañeros de trabajo de su hija Dra. Silvia Reyes: Analia, Romina, Sergio, Mauro y Joaquin participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

REYES, JOSÉ SANTIAGO (TUKY) (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Alfredo Auat y Nori Cheeín de Auat participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

REYES, JOSÉ SANTIAGO (TUKY) (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Dra. Cecilia Auat Cheeín y Dr. Fernando Auat Cheeín participan con mucho dolor el fallecimiento de su querido tío de corazón Tuky. Ruegan oraciones en su memoria.

REYES, JOSÉ SANTIAGO (TUKY) (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Eugenio Ongaro y familia, Julio Rodríguez, participan con dolor el fallecimiento de su amigo Tuky. Elevamos oraciones en su memoria.

REYES, JOSÉ SANTIAGO (TUKY) (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. "Señor, dale el descanso eterno y brille la luz que no tiene fin". Toti, Elba y sus hijos Carolina y familia, Natalia y familia, Martín y familia, acompañan a sus hijos Silvia, Viviana y Ramón, hija política y nietos en tan doloroso momento y elevan oraciones en su memoria. Descanse en paz, don Tuky.

REYES, JOSÉ SANTIAGO (TUKY) (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. El Rotary Club Santiago del Estero Huarmi participa con profunda congoja de su fallecimiento y acompaña a su hija Silvia, socia de la Institución, en estos momentos tan dolorosos, pidiendo por ella y toda su familia, por cristiana resignación. Ruegan oraciones en su memoria.

REYES, JOSÉ SANTIAGO (TUKY) (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Sus sobrinos Patricia de San Segundo y flia., Mónica de San Segundo y flia., José R. de San Segundo y flia., Claudia de San Segundo y flia. participan con profundo dolor su partida y acompañan en este triste momento a sus hijos. Elevamos oraciones para su eterno descanso.

REYES, JOSÉ SANTIAGO (TUKY) (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Ema y Vanees Fiori, participan con profundo dolor por el fallecimient del papá de la Dra. Silvia Reyes y elevan una oración en su memoria.

REYES, JOSÉ SANTIAGO (TUKY) (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Miguel Ángel Siufi y familia despiden con profundo cariño a su querido amigo Tuky, acompañando a sus hijos y demás familiares en esta inevitable circunstancia y elevando oraciones por una pronta resignación.

REYES, JOSÉ SANTIAGO (TUKY) (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Cuanta tristeza nos causo tu partida, pero vivirás eternamente entre nosotros. Serás la estrella que guíe nuestros caminos. Tu hija del corazón Mirta Carabajal y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

REYES, JOSÉ SANTIAGO (TUKY) (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. "Ya estás ante Dios, que ilumine tu camino y que brille para tí la luz que no tiene fin". Sus vecinos Horlando López y Sra, Fabián López y flia; Diego López y flia, Ivana Lópeze hijos, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan duro trance. Elevan oraciones en su memoria.

REYES, JOSÉ SANTIAGO (TUKY) (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Sus vecinos Irma López, Hugo López, Berta López, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a sus hijos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALTO, ANDRÉS AVELINO (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Su esposa Serrano Ana Estela, sus hijos Mauricio, German, Franco, Ana del Rosario y demas familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Privado Parque de la Paz. Cob. Norcen. Servicio Realizado por NOERTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

SALTO, ANDRÉS AVELINO (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Querido papá hoy tu partida nos causa una inmensa tristeza, peros sabemos que tu alma descansa en paz. Siempre nos enseñaste a valorar y a respetar a nuestros seres queridos. Deseamos que el Señor te reciba en tus brazos y te de el descanso eterno. Su hijo Germán, su hija politica Cristina y sus nietas Isabella y Lucía. Elevamos una oración en su memoria.

SALTO, ANDRÉS AVELINO (VICACHITA) (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Gran hombre, gran padre, te me fuiste, la peleamos hasta el último. Con profundo dolor y tristeza dejo que descanses en paz. Gracias por tu amor, tu sencillez, tu calidez y tus valores. Sos el mejor padre que me pudo haber tocado. En algún momento nos volveremos a ver!. Te amo para siempre y sos eterno en mi!. Su hija Ana.

SALTO, ANDRÉS AVELINO (VICACHITA) (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Gracias por darme un lugar en la flia., Cuantas charlas que tuvimos juntos! que lindo recordar cuando llegaba a tu casa y ya tenias todo preparado pra el asado y comenzar esas charlas casi interminables de historias y anécdotas. Te recuerdo con gran cariño, un hombre noble, sencillo y muy solidario, dando hasta lo que no tenías. Su hijo político Mauricio Guerrero.

SALTO, ANDRÉS AVELINO (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. ¡Siempre te llevaremos en nuestros corazones! Silvia Zorrilla y Ángel Leiva, participan con profundo dolor su fallecimeinto y elevan oraciones en su querida memoria.

SALTO, ANDRÉS AVELINO (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. ¡Siempre te recordaremos por tu nobleza, sencillez y hombría de bien! Silvia Zorilla y sus hijos Maria del Carmen, Gustavo, Maria Cristina, Manuel Diaz y sus respectivas familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SALTO, ANDRÉS AVELINO (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Participan de su fallecimiento sus vecinos y amigos Flia. Pavón Leguizamón y Zamora.

SALTO, ANDRÉS AVELINO (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. "El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado, te extienda su amor y te conceda la paz". Hugo Guerrero, Sandra Bucci, Mauricio, Lautaro, Milena y Candelaria Guerrero acompañan a Anita y flia. en su dolor. Ruegan una oración en su memoria.

SALTO, ANDRÉS AVELINO (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. La Honorable Comisión Directiva, socios y personal del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del padre de su socia, Lic. Ana Salto.

SALTO, ANDRÉS AVELINO (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Victoria Bucci, Juan Carlos Brander, Godofredo y Juan P. Brander y familia participan su fallecimiento y acompañan a su hija Anita, hermanos y esposa en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALTO, ANDRÉS AVELINO (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. La comunidad educativa del ISBA "Juan Yaparí", participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del profesor Germán Salto y ruega oraciones en su memoria.





----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

MOLINA, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/20. "El Señor se llevó la flor más linda del jardín". Madre hoy hace nueve días que te fuiste sin decirnos nada, el vacío y la tristeza nos rodea. Le pedimos al Señor que te guarde y a tus hijos nos de la resignación. Siempre te recordaremos con la nobleza y la generosidad de tu espíritu que significo el cariño de todos. Su hija Mary, hijo político Walter, sus nietos Eduardo, Carolina, Erik, Damián y Lourdes y tus bisnietos Gerónimo, Isabella y Lautaro. Elevan una oración para el descanso de su alma.

MOLINA, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/20. Tu ausencia nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna de Dios. Su hija Claudia, hijo político Ricardo y nietos Hernán, Ailén y Emilio. Ruegan oración en su memoria al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

MOLINA, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/20|. Madre, hoy hace nueve días que te fuiste físicamente y no estás entre nosotros, solo nos consuela saber que Dios te llevó a su Reino donde no hay llanto, ni dolor, solo paz y amor. Cuanto vacio dejas en nuestras vidas, nuestros corazones lloran por tu ausencia, momentos dificiles y de mucho dolor nos dejó tu partida. Extraño tu sonrisa, la forma como me cuidabas, tus palabras, el sonido de tu voz... Parte de mi se fue contigo. Por siempre serás nuesto ángel. Tus hijos Graciela y Ramon, tus nietos Majo y Santy y nieto politico Maxi. Se ruega por el eterno descanso de su alma.





----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALMEYDA, SILVIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Su esposo Carlos Vázquez sus hijos Facundo, Florencia, Sofía sus hnos. Jorge, Sergio, Marcela, Diego, Abel, Manuel y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Garsa SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BARRIONUEVO DE CARDOZO, RAMONA FAUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. "Él secará todas sus lágrimas, y ya no habrá sufrimiento, ni llanto, ni dolor, solo paz y amor". Sus quince hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

BARRIONUEVO DE CARDOZO, RAMONA FAUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. "Allí dónde estés, deseo que todo el amor que te tengo, te siga llegando, te voy a amar siempre mamá". Su hija Rosanna Karina Cardozo, su hijo político Adrian Massara y sus hijos Lucas, Gennaro, Angelinna y Zohe, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

BRAVO, ROSA SUZANA (q.e.p.d.) Falleció 16/11/20|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Dalinda de Espeche; sus hijos Polilla, José Domingo, Yackeline y Barbarita junto a sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a toda la familia en este duro momento que les toca vivir. Choya.

DON, RICARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Antonio Abalovich y flia, acompaña con dolor a la familia de Chiche Don y ruega oraciones en la memoria del correligionario.

JIMÉNEZ, NORMA DELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus colegas y amigos de siempre, Yuly, Rosita, Antonia, Bety, Ana María, Cecilia y esposo, Jorge y esposa, Ramón, Rubén y César, acompañan con profundo dolor a su hermano Luis y familia en este difícil momento y ruegan a Dios les conceda cristiana resignación. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en Forres.

OLLER, PEDRO ARMANDO (Lalo) (q.e.p.d) Falleció el 15/11/20|. Su amigo de siempre Juan Carlos Tauil (Tito) y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno.

OLLER, PEDRO ARMANDO (Lalo) (q.e.p.d) Falleció el 15/11/20|. Su amiga Rina, Lili y Sandra Abdala, participan con profundo dolor su fallecimieto. Ruegan oraciones en su memoria.

OLLER, PEDRO ARMANDO (Lalo) (q.e.p.d) Falleció el 15/11/20|. Mónica Nader acompaña a Marcelo, Tere y Alicia sobrinos y sobrinos nietos en tan doloroso momento. Ruega al Señor por el descanso en paz de su alma.





----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

NÚÑEZ, LILIANA GRACIELA (q.e.p.d) Falleció el 18/11/13|. Al cumplirse 7 años de su partida al Reino de los cielos, recordándote y estando siempre en nuestros corazones. Tu marido Nene, hijo José María, Nuera Giselle y nieta Isabella. Las Termas.