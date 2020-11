“Yo soy Lorena Bobbitt” forma parte del especial que Lifetime preparó para alzar la voz en contra de cualquier forma de violencia contra la mujer”

18/11/2020 - 12:37 Camerino

Lifetime realizó su primer evento virtual para prensa en el marco de la presentación de la esperada película que cuenta la verdadera historia sobre el caso Lorena Bobbitt, "Yo soy Lorena Bobbitt", que Lifetime estrenará en sus plataformas el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, el miércoles 25 de noviembre.



Con la presencia de la propia Lorena Bobbitt, ahora llamada Lorena Gallo, acompañada por Mónica Godoy, antropóloga colombiana con Maestría en estudios de Género; Mabel Bianco, presidenta y fundadora de FEIM (Fundación Para Estudio E Investigación De La Mujer) y por la VP Senior Head of Content de Lifetime, Carmen Larios, el evento presentó la esperada película de Lifetime Movies que narra la dramática historia de una mujer cuyo caso trascendió fronteras en 1993.



27 años después del resonante caso de Lorena Bobbitt que recorrió el mundo entero, este film original de Lifetime cuenta la verdadera historia de abuso físico y mental de una joven inmigrante de 22 años que ahora lucha por defender a las víctimas de abuso.



El evento, que reunió a más de 150 periodistas de America latina, fue presidido por César Sabroso, SVP de Marketing & Afiliados de A+E Networks Latin America.



“Nos encontramos muy orgullosos de poder crear una oportunidad en una plataforma de comunicación, difusión y promoción del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta es una realidad alarmante en toda América Latina”, detalló Sabroso.



“Yo soy Lorena Bobbitt” forma parte del especial de programación que Lifetime preparó para alzar la voz en contra de cualquier forma de violencia contra la mujer y que incluye las películas: “Obsesión: Acosada por mi Amante”, “Obsesión: Huyendo de mi Ex” y “Obsesión: Venganza Final”. Todo el especial se promueve bajo el hashtag: #ContraLaViolenciaDeGénero.

“Es importantísimo que a esta temática en contra de la violencia de género la puedan ver todas las audiencias posibles, desde jóvenes, hombres y mujeres, y que Lifetime pueda, en este momento, brindar información, compartir data, dar líneas de ayuda para que ésta sea una problemática de la que seamos parte y tengamos esta responsabilidad social que tenemos al ser un canal y una plataforma para mujeres”, explicó Carmen Larios.



De esta forma, el compromiso de Lifetime continúa para ayudar a alzar la voz y tratar de prevenir cualquier tipo de intimidación y maltrato hacia las mujeres a través de su contenido y, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, reafirma ese mensaje con el estreno del esperado filme “Yo soy Lorena Bobbitt”, que cuenta la verdadera historia sobre el caso Lorena Bobbitt.



“Mi historia es muy importante porque es la de una voz fuerte y la meta es seguir contando la historia porque quiero seguir ayudando a las víctimas y sobrevivientes a romper el silencio en cuanto a la violencia doméstica y el abuso sexual que sufrimos las latinas y muchas mujeres en todo el mundo” explicó Lorena Gallo en el evento. “Cuando yo hice esta película, necesitaba decirle a todo el mundo lo que estaba pasando, todas las ansiedades y abusos que viví con mi ex marido, porque fue algo catastrófico y traumático”, agrega.



La película, protagonizada por Dani Montalvo (Dispatches from Elsewhere) como Lorena y Luke Humphrey (Tiny Pretty Things) en la piel de John Bobbitt, es un relato de cómo se conoció la pareja, el desarrollo de su relación, su matrimonio de cuatro años, y una vida idealizada con un hombre a su lado que se fue transformando en un infierno. La propia Lorena se sumó a LIFETIME para desempeñarse como productora ejecutiva y narradora en la pantalla de su caso, bajo la dirección de Danishka Esterhazy (Level 16) y el guion de Barbara Nance (The Lizzie Borden Chronicles).



“Cuando vi a Dani Montalvo interpretarme fue algo muy conmovedor porque llegar a esos sitios oscuros y extremos para realizar esos eventos los cuales yo pasé fue muy doloroso. Pero es necesario seguir contando esta historia porque, para mí, no es solamente un halago poder contarla sino al mismo tiempo puedo ver y tener la conexión con muchas víctimas que lo están pasando”, cuenta Lorena. Y sentencia:

“Estamos viviendo una epidemia social en medio de una pandemia viral y esto no puede continuar así. Tenemos que romper el silencio”.

A través de su fundación Lorena Gallo Foundation, la sobreviviente de violencia intrafamiliar y sexual tiene un objetivo de mayor alcance, con la creación de un albergue de emergencia, que ayude a las víctimas de manera inmediata, para conseguir así sobrepasar las alarmantes cifras de muertes provocadas por este tipo de violencia que, en 2018, se tradujo en que al menos 3.529 mujeres fueron asesinadas por razón de su género.

ALARMANTES CASOS DE FEMICIDIOS

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), Brasil y México presentan el mayor número de casos en una región en la que la ausencia de justicia es el común denominador en estos crímenes que no paran. Y las cifras actuales y en pandemia siguen siendo abrumadoras en Latinoamérica:

•Argentina: 255 feminicidios registrados entre el 1 de enero al 31 de octubre de 2020.

Fuente: Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven”.

•Brasil: 936 feminicidios registrados entre el 1 de enero al 31 de octubre de 2020.

Fuente: Anuario Brasileño de Seguridad Pública (hasta 30 de Junio 2020) + Proyectado a 31 oct 2020 con data de un feminicidio cada 9 horas.

•Chile: 34 feminicidios registrados entre el 1 de enero al 31 de octubre de 2020.

Fuente: Ministerio de La Mujer y la Equidad de Género.

•Colombia: 508 feminicidios registrados entre el 1 de enero al 31 de octubre de 2020.

Fuente: Red Feminista Antimilitarista (OFC).

•México: 704 feminicidios registrados entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2020.

Fuente: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana México.

“Cuando hablamos de violencia doméstica, hablamos de la que ocurre fundamentalmente en el ámbito familiar y, sobre todo, en muchos casos, en las parejas, ya sea parejas intimas o ex parejas, porque lo vemos también mucho en esos casos”, explica Mabel Bianco. Y extiende: “Uno de los problemas que tenemos es que en nuestros países está internalizada la violencia, porque se está basando en un patrón cultural que valora más al hombre. Este valorar más al hombre es que, en la medida que las mujeres, cualquiera sea, porque pueden ser hijas, parejas o cualquier vínculo, no obedecemos a lo que quiere ese varón, somos pasibles de recibir un castigo. Este sustrato, esta diferencia de poder es lo que sostiene y alimenta que siga la violencia. Por eso es tan importante acabar y deconstruir esa normalización de la violencia. Y la lectura y el valor que le damos a la película de Lorena es que es una contribución fundamental a desnaturalizar la violencia de género. Hay que desnaturalizarla y hay que mostrarla en su realidad”.

“Los problemas de violencia contra las mujeres se solucionan no siendo indiferentes ni considerando que es un problema de la vida privada. Construyendo esos lazos comunitarios entre vecinos de cuidado mutuo, saber qué está pasando con las vecinas que de pronto tienen dificultades con sus esposos y generando empatía con las víctimas cuando ellas alzan la voz y denuncian la situación que están viviendo.

El hecho de que abandonar a un maltratador es un proceso y un proceso difícil que a las mujeres les cuesta mucho hace que, si tienen más apoyo y más comprensión, seguramente pueda ser un proceso muchísimo más rápido. Necesitamos empatía, capacidad de escucha y solidaridad con las mujeres para superar este problema de violencia”, concluyó la especialista colombiana Mónica Godoy.