VIDEO | Masters de Londres: Diego Schwartzman cayó frente al alemán Alexander Zverev

El argentino Diego Schwartzman sufrió su segunda derrota consecutiva en el ATP Finals de Londres, al caer derrotado esta tarde en tres sets ante el alemán Alexander Zverev.

Schwartzman (9) perdió frente a Zverev (7) por 6-3, 4-6, y 6-3, después de 2 horas 11 minutos de partido.

