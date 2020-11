VIDEO | Se viene el OPPO X 2021: El primer celular con pantalla extensible y enrollable

18/11/2020 - 15:25 Mundo Web

En el marco de la conferencia Oppo Inno Day, que se celebró el pasado martes en Shenzhen (China), la compañía tecnológica china Oppo dio a conocer el primer modelo de teléfono con pantalla enrollable, el Oppo X 2021.

El funcionamiento del equipo está basado en una combinación de tecnologías innovadoras, al punto de que los fabricantes informaron haber solicitado 122 patentes a lo largo del proceso de desarrollo del dispositivo, 12 de las cuales están relacionadas con el mecanismo de plegamiento.

El Oppo X 2021 tiene dos placas que constituyen la base de la pantalla y pueden convertirse en una, de tamaño más grande, así como un panel OLED flexible, con una superficie que varía entre 6,7 y 7,4 pulgadas y un laminado de alta resistencia que le permite llegar a solo 0,1 mm de grosor en su punto más delgado. Dado que la pantalla no es tan rígida como la convencional, se ha diseñado un soporte compuesto por dos partes: marco fijo en el exterior y marco deslizante en el interior.

The #OPPOX2021 is the latest achievement from OPPO’s constant exploration into mobile phone form factors. It is built with a rollable OLED display measuring 6.7 inches which expands to 7.4 inches. #OPPOINNODAY20 pic.twitter.com/T96DOQ8KZm