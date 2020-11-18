CARTELERA TV / 18 de noviembre de 2020

-
CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.45 NICK JR.
10.30 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
11.45 FLOR DE EQUIPO
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 ALAS ROTAS
18.00 FLORICIENTA
19.00 ELIF
19.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
19.30 ELIF (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
21.30 FUERZA DE MUJER
22.30 MASTERCHEF CELEBRITY
23.45 30 AÑOS JUNTOS. EDUCANDO A NINA
00.15 STAFF
00.45 CUENTOS INOLVIDABLES
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 TICKET AL SHOW
14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.30 VIVIR SANTIAGO.
16.00 PARA TODA MUJER
17.00 EN ARMONÍA
17.30 CHICUCHIS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 RUIDO DE MOTORES
20.00 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA
20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.00 PODIO