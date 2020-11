Santiago del Estero reabre su temporada turística verano 2021

18/11/2020 - 21:52 Santiago

Recientemente se informó desde la Subsecretaria de Turismo de Santiago del Estero que el 4 de diciembre quedará oficialmente vigente su reapertura turística para la temporada de verano 2021.

Al respecto, el subsecretario de Turismo Nelson Bravo resaltó “el esfuerzo que el sector privado del turismo viene realizando para llegar a esta instancia y que con el apoyo del Gobierno del Dr. Gerardo Zamora, se pudo definir los parámetros del protocolo que permitirá al sector volver a trabajar después de tanto tiempo”.

Santiago del Estero se caracteriza por ser un destino turístico con fuerte convocatoria en temporada invernal, sin embargo, en estos últimos años y con trabajo mancomunado, se logró romper con la estacionalidad para convertirse en un destino de todo el año.

Al respecto del proceso de apertura, Nelson Bravo, destacó que “En esta primera etapa de verano vamos a trabajar gradualmente respetando y aplicando todas las medidas sanitarias necesarias, con la esperanza de obtener resultados positivos, que proyecten hacia la temporada de invierno la recuperación del sector”.

Requisitos para el ingreso de turistas a la provincia

Al respecto se pudo saber que en primera instancia el turista deberá realizar, una reserva previa en un alojamiento habilitado. Al mismo tiempo se destacó el hecho de que NO se requiere hisopado o PCR previo

Un vez confirmada su reserva hotelera, la persona será dada de alta en el sistema provincial “Circulando”, pudiendo de esta manera acceder a la provincia en carácter de ”Turista” solo con su DNI, el cual deberá ser presentado en los controles fronterizos y en ocasión que las fuerza de seguridad se lo requieran

Solamente ingresarán a la provincia aquellas personas que cumplan con los siguientes requisitos:

El más importante es la reserva hotelera previa, confirmada en un alojamiento habilitado (por la Subsecretaría de Turismo de Santiago del Estero) , imprescindible para el ingreso a la provincia

Otro requerimiento que se solicitará a los turistas es el seguro personal de salud COVID-19 provisto por alguna compañía de seguros en caso de que su obra social no tuviera cobertura efectiva en la provincia, en caso de contar con una obra social con estos alcances, no sería exigido el seguro de salud, para lo cual se sugirió confirmar este detalle para no tener sobresaltos en momentos acuciantes

Además se deberá descargar en el teléfono celular la aplicación CuidarSE. En caso que por alguna razón no se pueda, se deberá llenar una declaración jurada manual al ingreso.

Por último, el turista No debe presentar síntomas al momento del ingreso a la provincia, para eso se controlará temperatura y olfato de manera intensiva

Desde la subsecretaria también se destacó que “de no poder ingresar se le informará al establecimiento hotelero, para acordar la reprogramación del alojamiento o la devolución del importe abonado”.

Regreso al lugar de origen

También se confirmó que “al momento de finalizar su estadía en el hotel, el registro será dados de baja del sistema “Circulando” y por lo tanto perderá su categoría de Turista en el sistema“.

Al respecto Nelson Bravo destacó la necesidad de “regresar a su lugar de origen, evitando así la permanencia en alojamientos no habilitados o en viviendas particulares para evitar multas y sanciones”.

Finalmente se resaltó que “en caso de presentar síntomas durante algún momento de su permanencia, se activará el protocolo preventivo, tomando intervención la autoridad sanitaria para determinar si es un caso positivo de COVID “.

En este sentido la Subsecretaria de Turismo provincial enfatizó que “en caso de que una persona sea positivo al COVD -19, se arbitrarán los medios para el regreso del turista a su lugar de origen o derivarlo a un lugar de aislamiento habilitado a tal fin”, resaltando que el costo del mismo será con cargo al turista.