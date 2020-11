El padre Alejandro Jorrat se despide del Oratorio Don Bosco

18/11/2020 - 21:56 Santiago

El padre Alejandro Jorrat, quien estuvo a cargo del Oratorio Don Bosco durante los últimos 4 años, se despide de la comunidad santiagueña, tras recibir la noticia de su traslado a otra comunidad argentina. Su partida será en diciembre, y por ello, el sacerdote destacó el incondicional apoyo que recibió de los santiagueños en todo este tiempo.

A través de la difusión de una carta abierta, el párroco quiso llegar a cada uno de los que hicieron posible su misión en Santiago.

“Esta carta está dirigida a tantas personas, empresas y organizaciones que a lo largo de estos años han colaborado de diferentes maneras con la propuesta educativo pastoral del Oratorio Don Bosco. En diferentes oportunidades me he contactado para realizar algún pedido, pero en esta ocasión lo que quiero es principalmente agradecer. Después de 4 años en esta hermosa obra, he recibido un nuevo destino, por lo que en el mes de diciembre dejaré esta queridísima casa”, contó.

En ese contexto sostuvo que “los Salesianos de Don Bosco estamos llamados a trabajar por la promoción integral de los jóvenes, de manera especial de los más vulnerables, y eso es algo que día a día he vivenciado en este lugar. Dicha tarea fue posible gracias a la colaboración de tantas personas; algo que me impactó a lo largo de estos años ha sido el cariño y compromiso que los santiagueños sienten hacia el oratorio”.

Y para finalizar, recordó que si bien él ya no formará parte de la comunidad, quedarán otros servidores dispuestos a colaborar.

Los contactos de personas que continuarán en la obra son el contador Guido Ovejero (3856096598) “con quien hemos conformado el equipo de administración, y los salesianos P. Silvio Torres (3854186438) y Hno. Jesús Olarte (3854998936)”.

“Con ciertos sentimientos de dolor y despedida, pero sobre todo de gratitud a Dios por hacerse presente y acompañar a través de personas concretas, me despido enviando un afectuoso abrazo y la bendición”, expresó emocionado el padre Alejandro.