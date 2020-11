“Queremos perpetua, ellos estaban preparados para matar, no para el deporte”

19/11/2020 - 00:06 Policiales

Silvino Báez y su esposa Graciela visitaron ayer en el cementerio a su hijo Fernando Báez, al cumplirse diez meses de su brutal asesinato y por el cual serán juzgados ocho rugbiers: “Queremos perpetua, porque no estaban preparados para un deporte, sino para matar”.

En diálogo con EL LIBERAL, Silvino Báez, manifestó: “Estamos esperando. Confiamos en la Justicia y agradecemos a Santiago, Salta, Tucumán y tantas provincias, inclusive países vecinos, que nos dan fuerzas para seguir”. Báez acaba de notificarse de una resolución trascendente. La fiscal Verónica Zamboni, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 5 de Villa Gesell, requirió al juez de Garantías David Mancinelli, la elevación a juicio de la causa.

En su requerimiento de 343 páginas, Zamboni solicitó que los ocho rugbiers que cumplen prisión preventiva por el hecho en la Alcaidía 3 del penal de Melchor Romero, en La Plata, sean juzgados como coautores de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, que contempla como pena la prisión perpetua.

“Nos hubiera gustado que fueran juzgados los 10 o los 11, pero son 8... Transcurrieron 10 meses del crimen y recién vamos cayendo”, reflexionó.

Para Báez, que sean juzgados solo 8 “es sentir como que vuelven a matar a Fernando. Pero, igual confiamos en ese camino de Justicia. La noticia le recibió mi esposa. La llamaron por teléfono e informaron sobre las pericias a los videos”.

Suena muy dolido, casi quebrado, pero muy digno en su dolor. “Hasta ahora no puedo creer que chicos de la misma edad que Fernando lo mataran con esa brutalidad. Estaban preparados para matar, no para hacer un deporte”, juzgó.

“Lo golpearon, le reventaron la cabeza y el estómago. ¿Por qué esa crueldad, Dios mío? Le patearon la cabeza hasta matarlo. Le tocó a mi hijo padecerlos. Él estaba en su camino aquella noche. En el camino de esos asesinos, para quienes solo esperamos perpetua...”

Silvino añadió: “Estamos destruidos. Hay días que no queremos levantarnos. Trabajo hace dos meses, pero no le veo sentido. Hoy (por ayer) fuimos con mi esposa al cementerio. No podemos creer lo que pasó. Menos, que no tendremos más a Fernando. No habrá un nieto, un egreso, un casamiento, nada”.

Quebrado, pero aún de pie y

digno en su dolor

Quebrado, pero aún de pie y digno en su dolor

FE: “Creo en Dios y en la Virgen, pero pierdo hasta la fe por la bronca que tengo. Hay días que tengo tanta bronca. Oré tanto para que no le pase nada y lo más triste le tocó a él”.

HORROR: “No sé por qué tanto ensañamiento. Qué les hizo mi hijo. Ya le pegaste, dejalo. Se cayó y siguieron pateándolo hasta matarlo. Esa gente estaba preparada para asesinar, no para jugar un deporte”

LEY: “Rogamos que sea perpetua y que se cumpla lo que dice la Ley. Que no me digan que después saldrán en 10 o 15 años, por buena conducta”.

LUTO: “La verdad, no sé cómo recuperarnos. Hace dos meses que trabajo de nuevo. Me cuesta levantarme. Nada tiene sentido si mi hijo ya no está. Es un dolor inmenso”.

ÑOQUIS: “Hablo con extraños sobre lo que le gustaba a mi hijo. Por ahí comemos ñoquis y él no está.

LA PREGUNTA: “¿Qué hicimos mal nosotros como padres o familia? A Fernando le mataron como un animal. Igual, al final siempre tendré fe en Dios. Muchísimas gracias a todo el país. En especial a Santiago, Salta, Tucumán. No quiero nombrar a todos, no quiero equivocarme”.