FÚNEBRES | 19 de noviembre del 2020

19/11/2020 - 00:34 Funebres

FALLECIMIENTOS

19/11/2020

- Julio Argentino Burgos

- Selva Argentina Banegas (la Banda)

- Marisol Andrea Bustos

- Beatriz Elena Pinto

- Zaira Roldán (Dpto. Loreto)

- Juan Pedro Gómez

- Ángel Alberto Sández

Sepelios Participaciones

BURGOS, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció 17/11/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su esposa Victoria del Valle Comán, hijos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

BURGOS, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció 17/11/20|. Familia Cáceres y familia Ledesma, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este difícil momento. Elevamos una oración por su descanso eterno.

BURGOS, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció 17/11/20|. Compañeros de trabajo de su hija Lia, José, Alba, Paola, Ramona, Liliana, Marcela, Sandra, Claudio, Walter, Daniel, Ruben Ramon, Fernanda, Silvia, Adrian, Carlos, Ana, Manuel, Alberto, David y Ana Cristina Palavecino participan su deceso y acompañan a la familia en este momento, rogando una oracion en su memoria y pidiendo a Dios para que le dé el descanso eterno.

BUSTOS, MARISOL ANDREA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/20|. Sus hijos Natali,Tiago, Luis, sus hnos Marco, Valeria, Erika, Lorena, Viviana, Gonzalo hnos politicos sobrinos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la piedad COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS TEL 4219787.

CORIA DE GONZÁLEZ, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Participamos la pérdida de la tía de Martin, Anabel, Paula González y Marisa Ovejero. Sus amigas: Amelia Madia, Monica Jimenez, Inés Aboslaiman, Mirian Bravo y Estela Badami.

CORONEL, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Armando Meossi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO RAMÓN CR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Felisa Anabel Moyano de Arce y sus hijos Alfonso, Anabel, Pablo, Analía, Ana María y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, YOLANDA (Perla) (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. "Tu corazon necesita tiempo para saber y aceptar que ya partieron". (René Juan Trossero). Sus primos hermanos Norma Lady, Esther Noemi, Dr. Juan Carlos y Amado Llarrull y sus respectivas familias, acompañan a Graciela y Pibe en este doloroso momento rogando a Dios les de resignacion.

FIGUEROA, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Querida Perla, descansa en paz. Brille para ti la luz que no tiene fin. Sus primos Beatriz Naufal y Oscar Ocampo Molina, participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Sus primos hermano Baby y Tito Cura y sus familias te despiden con profundo dolor y ruegan una oración en su memoria. Descansa en paz.

FIGUEROA, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Su primo Luis Yocca, sus hijas Paula, Carolina y Marcela y sus respectivas flias. participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. "Ya estás ante Dios, que ilumine tu camino y que brille para ti la luz que no tiene fin". Su primo Pedro Cura y flia. Ruega al Señor la tenga a su lado y le dé a sus hermanos consuelo y resignación.

FIGUEROA, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Luchadora tenaz, amiga fiel y generosa, sosten de quien la necesite, alegre y divertida. Descansa en paz Perla querida. Rogamos a Dios resignacion para su familia. Primera promocion de la escuela Normal Nº 5 de Suncho Corral.

FIGUEROA, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Hasta siempre amiga, quedarás en mí y en mis hijos, Tus sobrinos en el afecto, lamentamos profundamente tu partida. Descansa en paz. Oraciones para que tu memoria sea eterna, abrazo fuerte a tus hermanos: Graciela, Pibe, Pepe y familia. Tita Auat, Manuel y Mara Fiad.

FIGUEROA, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Su amiga Goldy Saad, sus hijas Maria Cecilia y María Eugenia y su hijo politico Lito Gay participan con profundo dolor su fallecimieno. Rogamos por tu eterno descanso Perla querida y que brille para ti la luz que no tiene fin.

FIGUEROA, YOLANDA (PERLA) (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. N. Elena Salomón, sus hijos Jimena y Álvaro Argibay participan con profundo dolor el fallecimiento de Perla y acompañan en este difícil momento a su hermano Dr. Figueroa y familia. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno.

FIGUEROA, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Omar Ojer y Koky Fernandez participan el fallecmiento de su amiga Perla, con gran dolor. compañera de estudios, Suncheña acompañamos a toda la familia por este doloroso momento. Rogamos por su eterno descanso y que el Señor la tenga en sus brazos.

FIGUEROA, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Perla, tus ex compañeros primera promoción, egresados en el año 1963, de Suncho Corral: Goldi, Marta, Norma, Marta, Tato, Omar y todos los demás compañeros, siempre te llevaremos en nuestros corazones acompañamos a su familia con profundo dolor por esta pérdida. Rogamos al Señor por tu descanso en paz.

IBÁÑEZ, BENJAMÍN (q.e.p.d) Falleció el 17/11/20|. Dra. Carolina Vargas y familia, acompañan a su hija Liliana Ibáñez en este doloroso momento, por la pérdida de su papá. Rogando por su eterno descanso y resignación a la familia.

IBÁÑEZ, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Directivos y personal de la Empresa EDESE S.A. participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del empleado Gustavo Benjamin Ibañez y ruegan oraciones a su memoria.

IBÁÑEZ, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Los compañeros de trabajo de su hija Lili participan con pesar su fallecimiento y la acompañan en este momento de gran tristeza. Ruegan oraciones por su eterno descanso en el Señor.

IBÁÑEZ, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Los compañeros de su hija Liliana de la oficina de la Procuración del Tesoro de la Provincia: Dres. Ana Alzogaray, Juan Carlos y Francisco Gavioli, Mario Arce, Sebastián Seva, Pablo De Bonis, Mercedes Ayud, Lucía Zavaleta, Amelia Ibarra, Gabriela Carrascosa, Sara Rentería, Carolina Vargas, Martín Uardene y Martín Cussa participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, HUGO WALTER RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su hermano Mario Ledesma y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARQUESANO, VÍCTOR MIGUEL (q.e.p.d) Falleció el 15/11/20|. Gloria Ivonne Suffloni de Ibarra (Yoyi), amiga de su hermana Mirta Marquesano y hno. politico Juan Pablo Accinelli y flia, participa con inmensa tristeza su fallecimiento y los acompaña en su dolor, pidiendo a DIos les de resignacion, paz y consuelo, Eleva oraciones en su memoria y descanso eterno.

MARQUESANO, VÍCTOR MIGUEL (q.e.p.d) Falleció el 15/11/20|. Compañeros de trabajo de su hija Sandra, José. Alba, Paola, Ramona, Liliana, Walter, Marcela y Claudio participan su deceso y acompañan a la familia en este momento rogando una oración en su memoria y pidiendo a Dios para que le dé el descanso eterno.

MARTÍNEZ, JOSÉ RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Su primo José Luis Pistamiglio Alines, su hijos José Ezequiel y Matías Raúl y respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en esta doloroso pérdida, rogando una oración en su memoria.

MARTÍNEZ, JOSÉ RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. María Elena Barnetche, su esposo Luis de la Rúa, y sus hijos Luis Matías, Valentín y María Pía participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su amiga Analía y ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, JOSÉ RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Marta Elena Otero de Ochoa, sus hijos Elena, Judith, Cecilia y Horacio, hijos políticos Sergio y Lucía, sus nietos Elena, Aranxa, Franco, Carlos, Laura, Santi, Amparo y Amalia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, JOSÉ RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Querido Joye: hoy sentimos tu partida y te recordaremos con mucho cariño cómo contador y amigo de la familia. Oscar Cornelli, Mónica Esther Vélez, Yuliano Cornelli y Lucila Cornelli, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, JOSÉ RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". José M. Basbús, su esposa Ana G. Montoto, sus hijos Leandro y Carolina; Exequiel y Mariana y Fabricio participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, JOSÉ RAÚL (q.e.pd.) Falleció el 17/11/20|. Gustavo García, Marta Binotti, hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, JOSÉ RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Con gran pena despedimos al amigo Joshe. Miguel Ángel Rodríguez y María Cristina Frediani acompañan a toda su familia. Que descanses en paz. Se ruega una oración en su memoria.

MENA, JULIA ANGÉLIC (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Felisa Anabel Moyano de Arce con sus hijos Alfonso, Anabel, Pablo, Analía, Ana María y sus respectivas flias. participan con inmenso dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su cuñada Chicha y sobrinos Nancy, Daniela y Pablo en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Participa con mucha tristeza su partida. Patricia Beltrán y sus hijos: Agustina Ordóñez Beltrán, Rodrigo Posse y familia, María Julia Ordóñez Beltrán, Javier Alejandro y familia, Dolores Ordóñez Beltrán y Gastón Chaumont, Patricio Ordóñez Beltrán y Rosario Beck. Todo nuestro amor. Rogamos una oración en su memoria.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Hugo H. Rodríguez, María Cecilia Turk y sus hijos Alejandrina, Valentín y Daniela Barchini, Rocío y Hugo, participan con profundo dolor del fallecimiento de Florencia y piden por el pronto consuelo de su hermana Carolina y sus padres.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Hugo Alfonso Rodríguez Turk participa con dolor del fallecimiento de su querida amiga Florencia.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Rocío Rodriguez Turk participa con dolor del fallecimiento de su amiga Flor.

MOSSO, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. Ing. Luis Lindow y su esposa Nélida Sayago participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y por una cristiana resignación para sus familiares.

PINTO, BEATRIZ ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/20|. Sus hijos Raquel, Noemi, Yudith, Belén, h. políticos Jose, junior, Alejandro, nietos Cristian, Cecilia, Alejandro, Guadalupe, Andrea, Luciana, Nahuel, Daniela, Joaquín, Esteban, Rocío, Raúl, Agustín y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SANDEZ, ÁNGEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/20|. Sus padres Carlos Sandez y Norma Trejo, sus hermanos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SORIA, RAMÓN ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Las Promociones del año 62 y 63 de la Escuela del Centenario participan con dolor la pérdida de Ramón, hermano de nuestra compañera Titina Armoha y acompañan a toda la familia. Ruegan oraciones en su memoria, y brille para él la Luz que no tiene fin.

ZABALETA, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/20|. Sus ex compañeros de Mandamientos Judiciales: Roberto García, Roxana Jiménez, Berta Lascano, Norma Ponce, Nancy Ávila, Enrique Abalos, Raúl Figueroa, Fernando Cespedes, Gabriela Gigena, María de los Ángeles Ruiz, Nelly Molina, Juan J. Mirolo, Raúl Rodríguez, Carlos Raúl Sarmiento participan con dolor su fallecimiento.

LUJÁN, CLAUDIO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/20|. Sus hermanos, hermanas políticas, sobrinos y demás familiares, invitan a la misa hoy a las 19.30 en la iglesia San Francisco con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

LUJÁN, CLAUDIO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/20|. "La Semilla de tu alma será esparcida por todos lo que tuvimos la fortuna de estar recibiendo a tu lado, tus enseñanzas, abrazos y tu afecto". Tu amada esposa Betty Villalba, tus hijos Alejandro, Marcela y Matías, sus nietos, su madre política Celia Gerez, e hijas políticas ruegan una oración en su memoria al cumplirse 9 días de su fallecimiento e invitan a la misa hoy a las 19.30 hs en la iglesia San Francisco

TÉVES DE RIVAS, REINA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/20|. Querida madre, hoy se cumplen 9 noches que te fuiste de este mundo, te recordamos con tristeza y dolor, rogamos a Jesús por tu descanso, gracias por todas tus enseñanzas. Tus hijos Ruben, Reina, Roberto, Jose, Oscar, Noemi, Edgardo y Ada Rivas. Elevamos oraciones por el descanso eterno de su alma y que brille para ella la luz que no tiene fin. La Misa re realizara hoy a las 9 en la iglesia Catedral.

BANEGAS, SELVA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/20|. Sus hijos Ovidio, Walter, Noemi, Nelida y Norma Velázquez, hijos politicos, nietos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. NORTE SERVICIOS SOCILAES Laprida 383.

BARRAZA DE BRUNET, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. Mario Simón, su esposa Graciela Juarez Garcia e hijos participan el fallecimiento de su amiga Rosita y acompañan en el dolor a su esposo Miguel y sus hijas Adriana y Silvia.

CORIA, JUAN EDELMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". (San Agustin). Hoy con gran dolor despedimos al amigo y vecino, Don Tito, persona buena, respetuosa, generosa, Dios lo llevo a su Reino para gozar la vida eterna. Betty de Farreras, sus hijos: Jose, Pablo, Claudio y Ezequiel ruegan una oracion en su memoria. Que brille para el la luz que no tiene fin. Rogamos al Señor sostenga con su mano santa a Olga, Cristina y Ale. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

REYES, JOSÉ SANTIAGO (TUKY) (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. José Elias Siufi y flia. participan con profundo dolor la partida del amigo Tuky y acompañan a sus hijos y demás familiares en tan duro trance. Rogando oraciones en su querida memoria.

REYES, JOSÉ SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Sus amigos de toda la vida del taller Gerez: Hugo, Chuli y Lito y sus respectivas familias, participan con gran dolor el fallecimiento del querido amigo Tuky. Rogando oraciones en su memoria.

REYES, JOSÉ SANTIAGO (TUKY) (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Cuánta tristeza, angustia, desazón e importancia nos embarga al enterarnos de tu partida. Siempre estarás entre nosotros querido amigo Tuky. Enviamos nuestro más sentido pésame a sus hijos: Silvia, Viviana, Ramón y flia. participan con dolor su fallecimiento. Sara Ramírez, Gustavo Garbi y familia, Hilton Garbi y flia. y Rosa y Jonathan Coria.

REYES, JOSÉ SANTIAGO (TUKY) (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Inés Mussi y familia acompañan en este momento tan doloroso a sus hijos, rogando una oración en su memoria.

SALTO, ANDRÉS AVELINO (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Sus amigos del Centro Jubilados M.Mayu : Kike, Estela, Aida, Mary, Beatriz, Isabel, Marta y Delia. Hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares. Que brille para él la luz que no tiene fin.

SALTO, ANDRÉS AVELINO (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. La C.D del Centro de Jubilados M. Mayu, damos nuestro sentido pésame a su familia, por la pérdida de un miembro de nuestra comisión. Se ruega oraciones a su querida memoria.

ARIAS, LUISA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. "Señor dale el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin". La comunidad educativa del Centro Experimental del Sesquicentenario Nº 6 participa con dolor el fallecimiento de la mamá de nuestro compañero de tareas Sr. Mario Heredia. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

GÓMEZ, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Su esposa María Inés Romero, sus hijos Claudio, Marcela, h/pol, nietos Felipe, Bruno, Merlina, bisnietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Vuelta de la Barranca. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ROLDÁN, ZAIRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Sus hijos Juan, Elena, Zaira, Miguel h. politicos nietos bisnietos y tataranietos sus restos fueron inhumados en el cementerio la Noria Dto Loreto COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.