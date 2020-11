Mitre debutará ante el Pirata en la reanudación de la Primera Nacional

19/11/2020 - 16:54 Deportivo

Esta tarde se sorteó el fixture del torneo de la Primera Nacional, donde Mitre es el equipo que representa al fútbol de la provincia.

El sorteo, para la zona Campeonato y Reválida, se llevó a cabo en las instalaciones de la Asociación Argentina de Futbol. Allí, se determinó que el “Aurinegro” debutará como local ante Belgrano de Córdoba.

El certamen está programado para dar inicio el próximo 28 de noviembre.

EL FIXTURE COMPLETO ES EL SIGUIENTE:

Fecha 1

Barracas Central vs. Independiente Rivadavia de Mendoza; Mitre vs. Belgrano de Córdoba; Alvarado de Mar del Plata vs. Guillermo Brown de Puerto Madryn; San Martín de San Juan vs. Nueva Chicago.

Fecha 2

San Martín de San Juan vs. Barracas Central; Nueva Chicago vs. Alvarado; Guillermo Brown vs. Mitre; Belgrano vs. Independiente Rivadavia.

Fecha 3

Barracas Central vs. Belgrano; Independiente Rivadavia vs. Guillermo Brown; Mitre vs. Nueva Chicago; Alvarado vs. San Martín.

Fecha 4

Alvarado vs. Barracas Central; San Martín vs. Mitre; Nueva Chicago vs. Independiente Rivadavia; Guillermo Brown vs. Belgrano.

Fecha 5

Barracas Central vs. Guillermo Brown; Belgrano vs. Nueva Chicago; Independiente Rivadavia vs. San Martín; Mitre vs. Alvarado.

Fecha 6

Mitre vs. Barracas Central; Alvarado vs. Independiente Rivadavia; San Martín vs. Belgrano; Nueva Chicago vs. Guillermo Brown.

Fecha 7

Barracas Central vs. Nueva Chicago; Guillermo Brown vs. San Martín; Belgrano vs. Alvarado; Independiente Rivadavia vs. Mitre.