Así será la vacunación por coronavirus en Santiago

19/11/2020 - 21:57 Santiago

El Subsecretario de Salud de la provincia, Dr. César Monti, brindó detalles sobre cómo será el calendario de vacunación en contra del Covid-19, en nuestra provincia.

"Lo que se viene es mucho más trabajo, es la primera vez que nosotros vamos a tener el ejercicio de cumplir a rajatabla un calendario de vacunación nunca visto en el mundo", señaló en una entrevista concedida a Radio Panorama.

El galeno, también aseguró que en principio se aplicarán en personal de salud, luego seguridad, educación y personas de riesgo de entre 14 y 59 años.

"Se habla de que la vacuna puede ser liofilizada, pero que tiene -20º o -70º otra, entonces la logística de traslado, cómo vamos a hacer, en qué lugar y cuantas personas nos vamos a ocupar, cuál es la capacidad operativa, quiénes tienen personas de más de sesenta años, quienes son los de seguridad, quienes son los de salud y cómo están identificados. Porque esto va a llevar una nominalización, qué significa que llevará nombre apellido y número de documento, ya que de los lotes de vacunas que recibamos, sean rusa o sean de Pfizer, ó sea la inglesa de Oxford, para tener la posibilidad de ser dos dosis, entonces nominalizar significa que yo me voy a poner una primera dosis y a los 20 días me tengo que dar otra dosis, entonces no puedo mezclar si me dan una dosis de una vacuna, tiene que ser la segunda dosis de la misma vacuna", amplió.

Te recomendamos: "Un efectivo policial, el tercer reinfectado de Covid-19 en Santiago"

"Entonces que este gran operativo nacional que se va a presentar Santiago del Estero es uno de los distritos provinciales que tiene que prepararse y la preparación significa catalizar los mayores de setenta años, identificar el personal de salud, de seguridad y de educación y después ir por los pacientes entre catorce y cincuenta y nueve años con comorbilidad que harían al vacunarse interrumpir la línea de contagios", añadió Monti.

Por último, Monti hizo referencia al tema educativo y la vacunación: "Hay que desarrollar una estrategia de vacunación como la que te estoy diciendo, yo no tengo reemplazo del personal de salud, y la seguridad es la que cumple la función que ustedes ven todos los días de los límites, que no pueden estar enfermos y la educación. Porque evidentemente queremos empezar. Queremos abrir las escuelas, queremos que los chicos no estén más en su casa queremos que se vuelvan al colegio con la mayor seguridad y queremos que los maestros no estén contagiados".