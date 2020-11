Dirigente de Uthgra denunció por amenazas y violencia de género a trabajador que la agredió

19/11/2020 - 23:34 Policiales

LAS TERMAS, Río Hondo (C) La secretaria administrativa de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), seccional Río Hondo, Vanina Lescano, realizó una denuncia por “amenazas y violencia de género”.

Así lo refrendó la dirigente ante la Oficina del Menor y la Mujer por “amenazas y violencia de género”, en contra de un trabajador temporario que se trasladó a la sede de Uthgra para realizar un reclamo ante la situación que vive el rubro gastronómico, unos de los más perjudicados por la pandemia del Covid-19.

De acuerdo con la denunciante, el trabajador la habría agredido primero- verbalmente y posteriormente habría intentado empujarla. Ante el ataque, fue protegida por sus compañeros que trabajan en la sede gremial de calle Fleming 25.

La causa recayó en el fiscal Coordinador, Dr. Ignacio Guzmán, quien habría dispuesto una inmediata restricción perimetral de acercamiento en contra del denunciado.

En dialogo con EL LIBERAL , Lescano se mostró indignada y preocupada “por los comportamientos violentos de algunas personas, hechos que se vienen registrando en los últimos meses en este contexto de la pandemia donde los trabajadores gastronómicos son los más perjudicados”.

Relató que como todas las mañanas, “estábamos trabajando con los compañeros en el gremio. Todo era normal hasta que en un momento dado se apersonó un trabajador temporario y dijo que necesitaba hablar conmigo. Yo accedo a dialogar. Pero el hombre empezó a insultarme, como también a todos los trabajadores del gremio. Me amenazó e intentó agredirme. No logró hacerlo por la intervención de mis compañeros”, expresó.

“Fue un momento de-safortunado”, acotó la dirigente.

“Desde que comenzó la pandemia, nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo con todos los afiliados. Pero pensamos que el camino de la violencia no es el correcto. La persona que me insultó ya está denunciada y confío en que la Justicia pondrá las cosas en su lugar para que esto no vuelva a repetirse”, concluyó.

Dispondrían mayor seguridad en la sede gremial

A partir del incidente denunciado, las autoridades sindicales dispondrían reforzar la seguridad en la entidad, ya que si bien no hubo consecuencias delicadas, el riesgo existió y pasó casi desapercibido debido a la fortuita intervención de otros trabajadores.

Asimismo, trascendió que la persona fue identificada y en razón de la restricción ordenada por la Fiscalía, obviamente no se le permitiría el ingreso a la sede sindical.

Por otra parte, desde ahora también se profundizarán los controles fuera del edificio de calle Fleming, en procura de garantizar la seguridad de empleados administrativos y afiliados en general.