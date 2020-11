Carbonero asistido por un abogado trucho sigue preso por abuso

20/11/2020 - 00:48 Policiales

La Cámara de Apelaciones confirmó la prisión preventiva en contra de un sujeto que trabaja en la fabricación de carbón, acusado de abusar de su cuñada en Avellaneda, entre los 12 y 17 años, pero ordenó una nueva Cámara Gesell, en virtud que la anterior estuvo “contaminada” por la actuación de un abogado trucho.

Así lo dispuso el alto tribunal conformado por los vocales Raúl Romero, Luis Lugones y Cristian Vittar, al establecer una especie de “limpieza” del proceso, ya que todas las intervenciones del abogado trucho, denunciado por usurpación de título, fueron declaradas nulas.

Investigación fiscal

Según la hipótesis de los fiscales, Andrea Silvia Darwich y Nicolás Heredia, la menor era atacada por su cuñado, pareja de su hermana, quien la amenazaba y así garantizaba que la menor no lo delatase.

El escándalo estalló este año. Fue preso y asistido por un abogado trucho, pero su condición recién salió a la luz tras diversas actuaciones judiciales, en especial la Cámara Gesell.

Defensa y Fiscalía apelaron la prisión preventiva dictada por la jueza de Control y Garantías, Gladys Liliana Lami, y arribaron ante la Cámara de Apelaciones.

Ratificación

En ella, ahora el alto cuerpo ratificó la prisión preventiva dispuesta por la magistrada y la nulidad de la cámara Gesell. “Entendemos que la declaración de la menor en Cámara Gesell es nula, pero ello no significa que no pueda realizarse nuevamente. El informe psicológico de febrero refiere que no se aconseja una nueva cámara Gesell. Vamos a sugerirle al MPF requiera una nueva entrevista con la menor, para ver si se puede reproducir...”

No a la excarcelación

Asimismo, la Cámara confirmó la prisión preventiva; también le dijo no al planteo de excarcelación de la defensa e instó a la Fiscalía a acelerar la investigación.